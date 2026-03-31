Udílení hudebních cen Anděl se blíží. Moderovat je bude Bouček a youtuber Mikýř

Na udílení hudebních cen České hudební akademie (ČHA) Anděl za rok 2025 v sobotu 11. dubna vystoupí Michal Prokop, Lenny nebo dvojice James Cole a Idea. Sestavu vystupujících na pódiu pražského Výstaviště doplní nominovaní hudebníci napříč žánry i věkovými kategoriemi. Večerem provedou Libor Bouček a Martin "Mikýř" Mikyska. V úterý o tom za ČHA informovala Denisa Cingelová.
Na pódiu Křižíkova pavilonu se dále představí mladá pražská rapová trojice Gufrau, Victor Kal. a Rohony, zpěvačka Lenny v doprovodu Unique Quartet, Annet X a Klára Vytisková. Sestavu vystupujících uzavírá post-punková kapela The Prostitutes.
Letošní předávání nabídne dvě pódia: moderační, určené pro vyhlašování, a samostatnou performance stage pro živá hudební čísla. Ta byla navržena s důrazem na maximální variabilitu a plynulost přestaveb.
"U performance stage jsme kladli důraz na maximální variabilitu, aby bylo možné rychle proměňovat scénu a zároveň dát každému vystupujícímu unikátní vizuální podobu jeho setu. Pracujeme s pohyblivými LED lamelami inspirovanými japonskými posuvnými stěnami, které nám umožňují měnit prostor i atmosféru v reálném čase. Naším cílem je vytvořit dynamickou a vizuálně pestrou show, která podtrhne jedinečnost jednotlivých vystoupení," uvedl k letošní scénografii Matyáš Vorda.
Tři šance na zisk ceny Anděl má rapová trojice Gufrau a hudebník Victor Kal., který s ní vystupuje. Sošku Anděla si tak mohou odnést za vítězství v kategoriích objev, společný projekt a za skladbu Navždycky blázen, na které se podílel i rapper Rohony. Dvě nominace mají díky hlasování akademiků ve druhém kole Michal Prokop a Framus Five, Ben Cristovao, Mňága a Žďorp, Calin s Ewou Farnou, James Cole s Ideou nebo Dorota Barová.
O vítězích celkem 15 kategorií rozhodnou ve třetím kole hlasování členové ČHA. Jedinou výjimkou je tradičně síň slávy, jejíž letošní laureát je už zvolený a bude rovněž oznámen v dubnu.
Michal Prokop a Framus Five si dvě nominace vysloužili za album Ostraka, Mňága a Žďorp za nahrávku Hoříš? Hořím!, Ben Cristovao za skladbu Dlouhá noc a album Septum, Calin a Ewa Farna za singl Ať je klid, James Cole a Idea za album Done a Dorota Barová za album Píseň pro Mi. V nejvíce sledované kategorii album o cenu usiluje také David Stypka a Bandjeez s albem Opatruj. Kompletní seznam nominovaných je na webu.
Ceny Anděl od roku 1991 uděluje každoročně hudební akademie. Od roku 1997 je symbolizuje soška Anděla se šalmají od sochaře Jaroslava Róny. Prvního kola hlasování se letos zúčastnilo celkem 427 akademiků.
