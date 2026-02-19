„Tyhle písně vzdoru musely ven hned.“ Kapela U2 reaguje na aktuální problémy ve světě

Irští hitmakeři U2 chystají na konec letošního roku nové album. Ještě předtím ale připravili pro své fanoušky EP s názvem Days Of Ash.
Pět písní a jedna báseň jsou okamžitou reakcí na aktuální situaci ve světě a podporou pro lidi, kteří bojují za svobodu v první linii.
„Bylo vzrušující, když jsme se zase potkali ve studiu. Písně na tomto EP jsou úplně odlišné od těch, které budou na albu. Tyhle písně vzdoru, zděšení a nářku nemohly počkat, musely ven hned,“ říká Bono.
„Navzdory tomu, že všechny ty hrůzy vidíme denně na obrazovkách jako něco běžného, není to nic normálního a musíme se tomu postavit. Chceme se vrátit k víře v budoucnost a jeden v druhého,“ dodává frontman kapely U2.
Rodák z Dublinu Bono Vox je autorem většiny textů písní této skupiny, jež jsou často postaveny na politických, sociálních či náboženských tématech. V kapele působí hlavně jako zpěvák a textař, kromě toho hraje i na kytaru, harmoniku a piano.
Vyjma aktivit spojených s chodem skupiny se věnuje také charitativní činnosti, zejména co se týká afrického kontinentu a nejchudších zemí světa. V roce 2006 byl za svoje zásluhy v hudbě a charitě povýšen britskou královnou Alžbětou II. do rytířského stavu.
ŽIVĚKandidát na ministra životního prostředí Červený se sešel s Pavlem. Jednání prý bylo přátelské
Nominant Motoristů na ministra životního prostředí Igor Červený nechtěl konkretizovat témata čtvrteční schůzky s prezidentem Petrem Pavlem. Setkání podle něj proběhlo v přátelské atmosféře. Pavlovi zodpověděl dotazy, řekl novinářům. Prezident ráno novinářům nastínil, že očekává, že Červeného v pondělí jmenuje ministrem.
Poradcem národního protidrogového koordinátora Béma se stal jeho předchůdce Vobořil
Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má nového poradce. Byl jím jmenován jeho předchůdce ve funkci Jindřich Vobořil. Připravovat by měl návrhy a podklady k opatřením. Vobořil to ve čtvrtek řekl na setkání s novináři. Bém je ve funkci od 16. ledna. Vobořil stojí v čele společnosti Podané ruce a think tanku Racionální politiky závislostí.
KVÍZ: Call, deadline či ad hoc. Vyznáte se v kancelářském slangu?
Mít přehled o kancelářském slangu je dnes téměř nutnost. Anglicismy, zkratky i latinské výrazy totiž běžně zaznívají na poradách, v e-mailech i během konverzací u kávovaru či v zasedačce. Otestujte si, zda víte, co znamená call, deadline, ad hoc nebo třeba KPI. Jste jedničkou v kancelářské mluvě?
Černochová ano, Rakušan a Decroix ne, Jurečka možná. ANO a SPD si vyřizují účty s kritiky
Přestože od voleb utekly už čtyři měsíce, stále není jasné personální obsazení vedení některých výborů ve sněmovně. Je tomu tak proto, že ANO a SPD se takto fakticky „mstí“ některým politickým oponentům, které nechtějí do vedení výborů pustit. Msta se týká například bývalých členů vlády Víta Rakušana (STAN) a Mariana Jurečky (KDU-ČSL) či exministryně Evy Decroix (ODS).
ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků
Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.