„Ty vo*e, ať už je pátek,“ zpívá na novém singlu Marek Ztracený. Má vtipný videoklip

Marek Ztracený v těchto dnech vydal nový singl s názvem Modlitba za pátek. K písni, jež má být jakousi hymnou netrpělivého čekání na víkend, vznikl i zábavný videoklip. Sám zpěvák si v něm zahrál kněze a Petr Čtvrtníček se stal důležitou součástí pointy.
Lehký a hravý začátek skladby se postupně stupňuje a vyúsťuje v překvapivě energické finále s výrazným rock’n’rollovým nádechem. Právě v této poloze se Marek Ztracený představuje trochu jinak, než jsou jeho fanoušci běžně zvyklí.
„Tu písničku jsem napsal jedno pondělí, které se úplně nezdařilo. A hned jsem měl pocit, že je to něco, co si možná bude chtít zpívat každý. Pamatuju si, že jsem se toho refrénu, a hlavně konce nemohl vůbec zbavit – zpíval jsem si to i ze spaní. Tak doufám, že to samé pocítí i moji fanoušci,“ říká Ztracený.
Singl vznikal ve Vídni ve spolupráci s producentem Johannem Herbsem, se kterým Marek připravil hned několik nových skladeb. „Nahráli jsme jich víc, ale v tuhle chvíli jsem vybral právě Modlitbu za pátek. Přijde mi ideální na jaro a léto,“ doplňuje.
Součástí vydání je také nový videoklip v režii Martina Linharta, který s humorem a nadsázkou rozvíjí téma věčného souboje mezi pondělím a člověkem netrpělivě vyhlížejícím pátek. V klipu se v hlavních rolích představují Ivana Kulhánková, která ztělesňuje samotné pondělí, a herečka Anna Jiřina Daňhelová - obě velmi populární tvůrkyně na sociálních sítích. Příběh postupně směřuje k rázné konfrontaci, kde se v roli svérázného kněze objeví i Marek Ztracený a v samotném závěru pak pobaví Petr Čtvrtníček.
Novinka přichází v době, kdy se Marek Ztracený chystá po rekordním návratovém turné, které v roce 2025 přilákalo statisíce fanoušků, na jeden z největších koncertů své dosavadní kariéry – 7. srpna 2026 vystoupí na Letenské pláni v Praze.
