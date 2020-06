Ty písně se píší samy. Bob Dylan poskytl ojedinělý rozhovor k novému albu

Náhled do toho, jak píše texty, nebo komentář k smrti George Floyda poskytl americký písničkář Bob Dylan v mimořádném interview. Také řekl, že kdyby si měl vybrat, přál by si napsat baladu Angie od Rolling Stones.

Rozhovor s Dylanem, který otiskl deník New York Times, je první od roku 2017. Vyšel předtím, než devětasedmdesátiletý držitel Grammy i Nobelovy ceny za literatury tento pátek vydává po osmi letech svou první desku s původními písněmi.

Bob Dylan, označovaný za jednoho z nejvlivnějších světových písničkářů, v interview naznačil, co podněcuje jeho představivost, a okomentoval některé ze svých nových textů, jež jsou plné popkulturních odkazů sahajících až půlstoletí nazpět.

Deska nazvaná Rough and Rowdy Ways vychází 19. června. Dylan z ní již zveřejnil tři singly včetně sedmnáctiminutové Murder Most Foul, která se točí kolem atentátu na amerického prezidenta Johna F. Kennedyho v roce 1963. "Pro mě není nostalgická," říká o této skladbě. "Nepřemýšlím o ní jako o nějaké oslavě minulosti nebo srdečným rozloučením se ztracenou dobou," dodává v interview, které s ním telefonicky vedl profesor historie a komentátor televize CNN Douglas Brinkley.

Dylanova nová skladba Murder Most Foul trvá téměř 17 minut. | Video: Columbia Records

Dylan míní, že lidé jeho generace dnes cítí víc úzkosti a nervozity než dřív. "Mladí to takhle ale nemají. Nemají žádnu minulost, znají jen to, co vidí a slyší, a uvěří čemukoliv. Za dvacet třicet let budou v popředí oni. Teď vidíte někoho, komu je deset let, a ten člověk bude za dvacet třicet roků u moci. A nebude mít ani ponětí o světě, jaký jsme znali my," uvažuje Dylan, podle nějž je tak nejlepší "se do tohohle myšlenkového nastavení co nejrychleji přepnout, protože taková bude realita".

Písničkář v rozhovoru kritizuje média, která "probírají drby a špinavé prádlo, temné zprávy, které člověka deprimují a děsí". Stejně tak míní, že lidé žijí příliš rychle a vždy je zaujmou témata jako sex, politika nebo vraždy.

V rozhovoru písničkář tvrdí, že písně často píše pod vlivem proudu vědomí, v jakémsi transu. "Většina mých posledních písní vzniká takhle. Texty jsou opravdové, konkrétní, nejde o metafory. Písně jako by o sobě věděly a také vědí, že je dokážu podat, pěvecky i rytmicky. Tak nějak se píší samy a spoléhají na to, že je zazpívám," říká Dylan.

Improvizace prý v jeho hudbě nehraje žádnou roli, jeho cílem je zůstat konzistentní. "Hrát tu stejnou věc pořád dokola co nejdokonaleji," naznačuje.

K některým konkrétním jménům, která zmiňuje v textech nových písní, se Dylan vyjadřuje. U jiných ale upozorňuje, že by je vytrhával z kontextu. "Ti lidé tam nejsou vyjmenováni sami o sobě, jde o kombinaci těch jmen. Jít do detailu nemá smysl. Píseň je jako malba, když se na ni díváte moc zblízka, nemůžete vnímat celek," vysvětluje.

Písničkář se dotkl také nedávné smrti černocha George Floyda, který zemřel poté, co mu v květnu osm minut klečel na krku bílý policista. "To mě úplně znechutilo, vidět George takhle umučeného k smrti. Bylo to víc než hnusné. Doufejme, že Floydova rodina i celá země se dočkají rychlé spravedlnosti," řekl.

Skladba False Prophet z nového alba Boba Dylana. | Video: Columbia Records

Dylan také prozradil, že má rád tvorbu skupin The Eagles a Rolling Stones, na které novou deskou odkazuje. Na dotaz, kterou cizí píseň by si býval přál, aby napsal sám, odvětil, že možná Angie, Ventilator Blues nebo Wild Horses od Rolling Stones.