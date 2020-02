Tržby z prodeje hudby v USA jsou nejvyšší od roku 2006, může za to streamování

Tržby z prodeje hudby ve Spojených státech vloni vzrostly o 13 procent na 11,1 miliardy dolarů, což je v přepočtu zhruba 258 miliard korun. Oznámila to Americká asociace nahrávacího průmyslu, známá pod zkratkou RIAA. Čísla se tak dostala na nejvyšší úroveň od roku 2006, kdy hitparádám vládly hity jako Irreplaceable od Beyoncé nebo London Bridge, debutový singl zpěvačky Fergie.

Zatímco dnes americký trh s hudbou čítá 11,1 miliardy dolarů, ještě v roce 2014 to bylo pouhých 6,7 miliard. Za růstem stojí především streamovací služby, které se na celkových prodejích vloni podílely již 79 procenty.

Tržby firem jako Spotify nebo Apple Music se loni navýšily o 20 procent na 8,8 miliardy dolarů. Jejich růst ale zpomalil tempo z předloňských 30 procent.

Mark Mulligan z výzkumné společnosti Midia Research předpokládá, že růst tržeb streamovacích služeb v USA bude i nadále zpomalovat, protože si je pořizuje každý druhý a ubývá potenciálních nových zákazníků. Dnes streamovací služby ve Spojených státech užívá okolo 60 milionů lidí.

"Většina lidí je smířena s tím, že uvidíme zpomalování (růstu streamovacích služeb) v Severní Americe i na velkých evropských trzích," upozorňuje v deníku Financial Times Mulligan, podle nějž se služby budou muset poohlédnout po nových zákaznících v dalších částech světa.

Zatímco streamování nadále roste, tržby z digitálního prodeje hudby, to znamená placených downloadů, se vloni naopak propadly o 17,6 procenta na 856 milionů dolarů. Pod miliardovou hranici se dostaly poprvé od roku 2006.

Tržby z prodeje CD loni klesly o 12 procent na 614,5 milionu dolarů, naopak ty z prodeje vinylových desek se zvýšily o 19 procent na 504 milionů dolarů. Vzrostly tak už 14. rok za sebou a dostaly se nejvýše za více než tři desetiletí, doplňuje agentura AFP.

Komerčně nejúspěšnější deskou roku 2019 se stalo Hollywood’s Bleeding od amerického rapera a zpěváka Post Malonea, který prodal ekvivalent 3 milionů desek. To je údaj, s nímž obor pracuje a který složitým matematickým vzorečkem přepočítává i tržby ze streamování na pomyslný prodej celého alba.

Skladba Circles z Post Maloneova loňského rekordního alba. | Video: Republic Records

Na druhém místě je teprve osmnáctiletá Billie Eilish s deskou When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, které se prodalo ekvivalent 2,5 milionu alb. V odbytu fyzických nahrávek pak anomálii představuje zpěvačka Taylor Swift, která své loňské desky Lover prodala 1,1 milionu CD a LP. Při započítání streamů se dostala na ekvivalent 2,5 milionu prodaných kopií.

Spojené státy jsou největším trhem s hudbou na světě. Ten svého vrcholu dosáhl v roce 1999, kdy tržby činily 14,6 miliardy dolarů. Téměř 90 procenty se tehdy na nich podílely CD.