Třeba cena Anděl zvýší hodnotu mojí hudby, uvažuje zpěvák 7krát3

Nečekaný vítěz hudební ceny Anděl, kterou získal jako nejlepší sólový interpret, úspěch zatím vstřebává. Štěpán Hebík vystupující pod pseudonymem 7krát3 uvažuje, že soška by mohla zvýšit hodnotu jeho hudby.

Jednatřicetiletý rodák z Českých Budějovic se prosadil v konkurenci Dana Bárty, který s kapelou Illustratosphere loni vydal nahrávku Kráska a zvířený prach, a Jaromíra Nohavici s albem Máma mi na krk dala klíč. Hebíkova vítězná nahrávka I je přitom EP, obsahuje jen šest písní.

"Hlasuje akademie, není to soutěž popularity, takže tak to je," říká ke svému nečekanému vítězství 7krát3. "Třeba cena Anděl zvýší hodnotu mojí hudby a je to taková satisfakce, ale teprve to vstřebávám," dodává.

Na jeho loňském EP hostují zpěvák Jiří Korn a trio PSH. Do té doby 7krát3 vydal jen několik singlů, pozornost vzbudil hlavně videoklipem k písni Promiň, ve které se muž omlouvá dívce za předčasnou ejakulaci.

Klip byl pro svou provokativnost nejprve přijat rozporuplně, nakonec loni získal nominaci na Anděla v kategorii Videoklip a dnes má téměř 480 tisíc zhlédnutí. "Vydat EP a získat Anděla vnímám i jako nějaký přerod v to, že uspět může i takové krátké album," podotýká autor.

Hebík ještě donedávna zpíval anglicky, pod přezdívkou Jaquin Step působil jako vokalista a trombonista reggae skupiny Pub Animals.

Nyní se stylově přiklonil k modernímu afroamerickému R&B. "Vždycky jsem ho miloval. Celý svůj dosavadní hudební život jsem zasvětil reggae. Ale vždycky mě R&B vábilo. Baví mě v tom ta přehnanost," vysvětlil před časem.

Na rozdíl od většiny zdejších interpretů současného R&B však zpívá vlastní české texty. "Jde to, ale musí se hledat. Je to těžké, ty texty vznikají poměrně dlouho a dost o nich přemýšlím. Všechno jde, ale musí se chtít a někdy to bolí. Textařina je disciplína, která je pro mě v písničce nejtěžší a trvá mi nejdéle. Čeština je tvrdá a nekompromisní," řekl.

V singlu Promiň se 7krát3 omlouvá dívce za předčasnou ejakulaci. | Video: BiggBoss

Zpěvák, producent a raper se narodil 21. července 1989 do hudebně nadané rodiny. Jeho otec Jiří Hebík je frontmanem reggae a funky kapely HE Band.

Synovi vydal debutovou desku label BiggBoss, za kterým stojí raper a výtvarník Vladimir 518 ze skupiny PSH. "Líbí se mi jejich filozofie. Berou umění jako něco komplexního. Vydávají knížky, podporují i nerapové projekty, je mi sympatický jejich přístup," konstatoval 7krát3, který je jinak vystudovaným fyzioterapeutem.

Jeho EP na Aktuálně.cz pochválil kritik Karel Veselý. "Je to po všech stránkách dotažený popový produkt, v nejlepším smyslu slova," napsal.

Podle něj se 7krát3 snaží přenést současné popové R&B do českého prostředí a věrohodně ho jazykově lokalizovat. "Je v něm skrytý excentrik, funkmaster, milovník, glosátor a možná i trochu šašek. Od každého trochu. Přezdívku nechává zahalenou záhadou, prý je to kód nebo číselný symbol, který opakovaně vidí kolem sebe," objasnil kritik.

Sobotním ziskem Anděla byl Hebík zjevně překvapený. "Díky moc, já vůbec nevím, co mám říct, protože jsem to absolutně nečekal, zvlášť když je to EP. Chci moc poděkovat mojí ženě, která támhle sedí, a mým dvou dětem, které mi přinášejí radost, komukoliv, kdo na tom albu spolupracoval," řekl při ceremoniálu.

Na předávání Andělů také vystoupil s hostem Rytmusem. Ve studiu měli s tanečníky jako kulisu staré televizory i nablýskaný vůz.