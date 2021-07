Tornádem zasaženým Hruškám zahrála kapela Kryštof, vystoupí také v dalších obcích

Hrušky na Břeclavsku v pátek odpoledne roztančila skupina Kryštof. Hudebníci zahráli v části obce za kostelem, kterou před třemi týdny nejvíce zasáhlo tornádo.

Po zhruba hodinovém koncertu se kapela přesunula do Moravské Nové Vsi a Hodonína. V sobotu plánuje ještě koncert ve Strážnici na Hodonínsku. O vystoupeních pro obyvatele poničených obcí členové Kryštof předem neinformovali na sociálních sítích ani webu.

Vnímají to jako vyjádření podpory obyvatelům. Také pro ně sbírají peníze.

"Na jižní Moravě jsme odehráli nespočet koncertů a několik kempů vždy v radostném, veselém a přátelském, až domácím prostředí, tak snad k návratu do něj trošku pomůžeme," stojí na webu skupiny, která z každého letního koncertu pošle 50 tisíc korun na pomoc. Dalších 50 tisíc přispěje nadace zpěváka Richarda Krajča a Karin Babinské.

Místním se páteční představení líbilo, zazpívali si i zatančili. "Bylo to moc příjemné zpestření, skupina i zpěvák byli skvělí. Lidem se to moc líbilo, i když máme všichni plné ruce práce. I k těm, kteří musí nejvíce pracovat, se hudba nesla. Bylo to velmi srdečné a emotivní," říká starostka Hrušek Jana Filipovičová.

O příjezdu skupiny mělo i vedení města jen kusé informace. Ty nešířilo také kvůli tomu, aby se do obce nesjeli fanoušci z okolí.

Kapela založená roku 1993 ve slezském Havířově získala několik cen Anděl. V říjnu vydá osmou studiovou desku nazvanou Halywůd. Stejnojmenný singl už má na YouTube přes 212 tisíc zhlédnutí a dostal se také do hitparády Evropy 2.

Tuto sobotu Kryštof vystoupí ve Strážnici s Kateřinou Marií Tichou jako hostem, za týden bude následovat Olomouc a 31. července Trutnov. Další čtyři koncerty skupinu čekají v srpnu. V těchto případech už se jedná o běžná vystoupení, na která lze zakoupit vstupenky.

Kapela na sociálních sítích připomíná fanouškům, že pro tyto večery s sebou potřebují mít potvrzení o očkování nebo negativním testu, kdy postačí čestné prohlášení.