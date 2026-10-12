To nejlepší z repertoáru Marty Kubišové vychází poprvé na dvojvinylu

Supraphon právě vydává reprezentativní výběr nahrávek jedné z nejvýznamnějších osobností české populární hudby. Kompilace To nejlepší z nejlepšího 1965–2014 nyní vůbec poprvé vychází na 2LP. Na čtyřech stranách vinylu přináší 25 skladeb mapujících mimořádnou uměleckou dráhu Marty Kubišové, od legendárních nahrávek 60. let až po tvorbu, která vznikla po roce 1989, tedy po jejím návratu na scénu.
Několikanásobná vítězka ankety Zlatý slavík se proslavila už v 60. letech. Ikonickou se pro ni stala zejména píseň Modlitba pro Martu, která symbolizovala odpor proti sovětské okupaci v roce 1968. Po nucené profesní pauze během normalizace se zpěvačka po roce 1989 úspěšně vrátila na koncertní pódia, stala se jednou z výrazných tváří sametové revoluce a za své umělecké i občanské postoje získala řadu domácích i mezinárodních ocenění.
Sestavit výběr písní Marty Kubišové znamená reflektovat její jedinečný životní i umělecký příběh. Dvojvinyl To nejlepší z nejlepšího 1965–2014, autorem jehož dramaturgie je hudební publicista a editor Miloš Skalka, nabízí 25 pečlivě vybraných skladeb. Nepředstavuje úplnou retrospektivu, ale promyšlený průřez tím nejlepším, co během let vzniklo. Logicky zde převládají nahrávky z období do roku 1969, kdy byla Marta Kubišová na vrcholu svých interpretačních sil. Vedle několika výjimečných převzatých skladeb album připomíná i písňové dědictví autorů, jakými byli Karel Svoboda, Bohuslav Ondráček či Jaromír Brabec.
Kompilace však nezůstává pouze v 60. letech, zastoupena je také tvorba vzniklá po roce 1989. Právě skladby autorů a producentů, mezi nimiž nechybějí Luboš Andršt či Petr Malásek, dokládají, že ani dvacetiletá nucená přestávka nezastavila vznik silných písňových výpovědí. Nechybějí ani skladby známé z televizní a filmové tvorby, například ze seriálu Zdivočelá země či z filmu Život není pes, stejně jako duet s Anetou Langerovou.
Přestože si většina posluchačů spojí jméno Marty Kubišové především s legendárními nahrávkami 60. let, sama zpěvačka si mimořádně cenila i své pozdější tvorby. „Nejraději mám ty písně, které mám nejméně ozpívané, to znamená ty poslední,“ odpověděla kdysi na otázku, které své skladby má nejraději. I proto je nový dvojvinyl nejen návratem k nejslavnějším hitům, ale také připomínkou pozoruhodné druhé kapitoly její umělecké dráhy.
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