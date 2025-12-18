Přeskočit na obsah
Hudba

Till Lindemann z Rammsteinů vystoupí v Praze. Přijede s provokativní show Meine Welt

ČTK

Frontman německé skupiny Rammstein Till Lindemann ve čtvrtek 18. prosince představí v pražské O2 areně svoji sólovou hudebně nekompromisní show Meine Welt. Naváže tak na předchozí pražský koncert, který se před třemi lety uskutečnil ve sportovní hale na pražském Výstavišti.

Till Lindemann mit seiner neuen Meine Welt-Tour am 10.11.2025 in der Messe Dresden. *** Till Lindemann with his new Mein
Till Lindemann během své koncertní show Meine Welt v listopadu 2025 v Drážďanech.Foto: Profimedia
Koncerty Lindemanna i skupiny Rammstein provází pyrotechnická a provokativní show plná světelných efektů. Vstup na akci je povolen pouze osobám starším 18 let.

Lindemann před dvěma lety vydal klip k písni Sport Frei, který čerpá inspiraci od nacistické filmařky Leni Riefenstahlové, autorky filmu Olympia o olympijských hrách v Berlíně v roce 1936. Ve stejném roce berlínská prokuratura oznámila, že zastavila vyšetřování hlavního autora textů a zpěváka kapely Rammstein Lindemanna kvůli podezření ze sexuálních deliktů. Podle státních zástupců se nepodařilo shromáždit důkazy, že by měl nedobrovolný pohlavní styk se ženami.

V květnu 2023 jedna irská fanynka popsala tisku svou zkušenost z koncertu jedné z nejznámějších současných německých skupin ve Vilniusu. Tvrdila, že odmítla nabídku sexu s Lindemannem a později se ocitla v jeho posteli, aniž věděla, jak se tam dostala. Vyjádřila podezření, že jí byla bez jejího svolení podána omamná látka. Podobnou situaci popsaly tisku i další ženy.

Kvůli obviněním na Lindemannovu adresu čelila skupina Rammstein před svými koncerty protestům. Kapela také v Německu po koncertech zrušila své večírky.

Dvaašedesátiletý hudebník a básník Lindemann v listopadu 2002 vydal knihu poezie Messer. Skládá se z 54 básní podobných textům Rammstein. Autor používá občas zastaralý, občas moderní jazyk a často se dotýká témat jako melancholie, láska, smutek nebo sexualita.

Lindemann se narodil v Lipsku, ale vyrůstal ve čtvrti Wendisch-Rambow východoněmeckého města Schwerin. S hudbou začínal jako hráč na bicí ve schwerinské punkové skupině First Arsch.

