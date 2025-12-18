Till Lindemann z Rammsteinů vystoupí v Praze. Přijede s provokativní show Meine Welt

Frontman německé skupiny Rammstein Till Lindemann ve čtvrtek 18. prosince představí v pražské O2 areně svoji sólovou hudebně nekompromisní show Meine Welt. Naváže tak na předchozí pražský koncert, který se před třemi lety uskutečnil ve sportovní hale na pražském Výstavišti.
Koncerty Lindemanna i skupiny Rammstein provází pyrotechnická a provokativní show plná světelných efektů. Vstup na akci je povolen pouze osobám starším 18 let.
Lindemann před dvěma lety vydal klip k písni Sport Frei, který čerpá inspiraci od nacistické filmařky Leni Riefenstahlové, autorky filmu Olympia o olympijských hrách v Berlíně v roce 1936. Ve stejném roce berlínská prokuratura oznámila, že zastavila vyšetřování hlavního autora textů a zpěváka kapely Rammstein Lindemanna kvůli podezření ze sexuálních deliktů. Podle státních zástupců se nepodařilo shromáždit důkazy, že by měl nedobrovolný pohlavní styk se ženami.
V květnu 2023 jedna irská fanynka popsala tisku svou zkušenost z koncertu jedné z nejznámějších současných německých skupin ve Vilniusu. Tvrdila, že odmítla nabídku sexu s Lindemannem a později se ocitla v jeho posteli, aniž věděla, jak se tam dostala. Vyjádřila podezření, že jí byla bez jejího svolení podána omamná látka. Podobnou situaci popsaly tisku i další ženy.
Kvůli obviněním na Lindemannovu adresu čelila skupina Rammstein před svými koncerty protestům. Kapela také v Německu po koncertech zrušila své večírky.
Dvaašedesátiletý hudebník a básník Lindemann v listopadu 2002 vydal knihu poezie Messer. Skládá se z 54 básní podobných textům Rammstein. Autor používá občas zastaralý, občas moderní jazyk a často se dotýká témat jako melancholie, láska, smutek nebo sexualita.
Lindemann se narodil v Lipsku, ale vyrůstal ve čtvrti Wendisch-Rambow východoněmeckého města Schwerin. S hudbou začínal jako hráč na bicí ve schwerinské punkové skupině First Arsch.
