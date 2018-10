Na ostravské Colours přijedou The Cure. Kapela černookého zpěváka Smithe slaví 40 let

Goticky vznosní, neurotičtí rockeři The Cure vystoupí na příštích Colours of Ostrava. Kapela letos slaví 40 let na scéně.

Anglická rocková kapela The Cure, která na scéně působí od 70. let, bude jednou z hvězd příštího ročníku festivalu Colours of Ostrava. Ve středu to oznámili pořadatelé, podle nichž The Cure patří k největším legendám světové hudby a ovlivnili několik generací.

"Přestože letos oslavili 40 let existence, The Cure prostě nestárnou," míní ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Frontmanem a dodnes jediným původním členem The Cure je letos devětapadesátiletý zpěvák a kytarista Robert Smith, který formaci se svými spolužáky založil ve druhé polovině 70. let minulého století. Hudebně vycházeli z tehdejší pust-punkové a novovlnné scény, jejich zvuk je ale synonymem zejména 80. a 90. let.

"Nezavrhli svá poznávací znamení, gotickou vznosnost, neurotické a temné harmonie, jen jich užívají ku prospěchu dobře vystavěných skladeb," uvedl již nežijící hudební kritik Vojtěch Lindaur, který v souvislosti s hudbou The Cure psal o "kytarových delikatesách, uvolněném a novovlnně klokotavém zpěvu, elegantních i neurotických klávesách".

Výrazné pro The Cure je uhrančivě novoromantické, přitom křehké vzezření, které později režiséra Tima Burtona a herce Johnnyho Deppa inspirovalo při vytváření postavy filmového Střihorukého Edwarda. Frontman kapely Smith na pódiu zpravidla vystupuje s rudými rty, černými vlasy a černě podmalovanýma očima.

"Svou znepokojující imagí a neodbytnou melancholií nostalgických, v jádru prostých a přitom neuvěřitelně chytlavých songů kapela rozmazávala rtěnky po bělostných lících rozervaných mladých mužů i žen," napsal o The Cure v Hospodářských novinách hudební kritik Honza Vedral.

Popsal také, jak před několika lety při koncertu The Cure v Berlíně "načesané vlasy, černá barva a rtěnky nebyly jen spikleneckým pomrkáváním několika výstředních jedinců, ale nepsaným dress codem, podle nějž je zřejmé, že se z The Cure stal kult s výbornou koncertní pověstí." Rovněž podle agentury ČTK na každý pražský koncert The Cure přichází "několik dvojníků frontmana kapely Smithe".

Do někdejšího Československa dorazili The Cure prvně v létě 1990, v době úspěchu tehdejší desky Disintegration. Zatím naposledy koncertovali předloni v pražské O2 areně.

"The Cure výběr svých hitů skládali téměř bez vydechnutí pro sebe i publikum svižně za sebou, zpěvák Robert Smith byl příjemně naladěný a prokládal písničky většinou jen českým 'dík'. Produkci muzikanti neprokládali žádnými pohybovými kreacemi a velkoplošné obrazovky nenabízely ani žádné detaily na jejich tváře," referovala tehdy ČTK.

The Cure začali kariéru s albem Three Imaginary Boys, které je roku 1979 začlenilo k nové vlně. Ta vedla k tehdejší punk-rockové hudební revoluci ve Spojeném království.

V 80. letech skupinu její ponurá hudba řadila do oblasti gothic-rocku. Dlouhé, až hypnoticky pomalé skladby s pohřebně znějícími refrény obsahují také alba Seventeen Seconds z roku 1980 a o rok mladší Faith. Společně tvoří takzvanou temnou trilogii.

Frontman Smith se ale chtěl zbavit pověsti "temné kapely", a po vydání alba Pornography v roce 1982 začal do hudby i textů přidávat více popového vlivu. Díky tomu vzrostla popularita The Cure. Vznikly dodnes oblíbené songy Just Like Heaven, Lovesong nebo Friday I'm in Love.

Dnes bývají The Cure označováni za jednu z nejvlivnějších kapel tehdejší éry, celosvětově prodali přes 27 milionů nahrávek. Formaci ovšem také zasáhly personální změny, již několikrát ohlásila rozchod i opětovná spojení.

V uplynulé dekádě The Cure přestali vydávat novou hudbu, jejich poslední album nazvané 4:13 Dream vyšlo roku 2008. "Došla mi energie a potřebné přesvědčení," vysvětloval tehdy zpěvák Smith, proč se nechal vydavatelskou firmou přesvědčit, že deska má vyznít popověji, než původně zamýšlel.

I don't care the rest of the week but it's friday and i'm in love. https://t.co/doNLoTCS1l — Victoria Garcia (@vikigar6) October 9, 2018

Do Ostravy přijedou The Cure ve složení Robert Smith na kytaru, Simon Gallup na baskytaru, Jason Cooper za bicími, Roger O'Donnell u kláves a Reeves Gabrels na kytary.

Osmnáctý ročník festivalu Colours of Ostrava se uskuteční ve dnech 17. do 20. července v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Čtyřdenní vstupenky jsou již v prodeji ve festivalovém e-shopu, cena 2490 korun platí na limitované množství 9 tisíc kusů.