The Creaks boří konvence. Na svých temných koncertech nabízejí omalovánky i tetování

Ponurý gotický vizuál, teatrální pódiový projev a věrná komunita fanoušků – to je rocková kapela The Creaks. Na originální koncept jejich show v pražském Kampusu Hybernská se sjížděli nejen lidé z České republiky, ale i ze zahraničí.
Pražské duo The Creaks vzniklo teprve před dvěma lety a už rozjíždí své koncerty ve velkém stylu. Po letošním úspěšném vystoupení na festivalu Colours of Ostrava kapela v září představila svou první headline show, v rámci níž nechyběl ani bohatý program pro fanoušky. Před začátkem koncertu si mohli návštěvníci například zdarma navléknout náramky přátelství, relaxovat u vybarvování omalovánek, zasoutěžit si ve vědomostním kvízu o kapele nebo si pořídit tetování s motivy speciálně navrženými pro tuto příležitost od tatéra Chrisse Bellaka, známého též jako Neokryss.
Budování kultu okolo kapely však není úplně ojedinělá záležitost. Silnou fanouškovskou základnou je v dnešní době známý například britský rocker Yungblud, který letos poprvé zavítal do Česka se svým festivalem Bludfest, nebo kapela Bring Me The Horizon. Péči o své příznivce a jejich psychickou pohodu nejen během koncertů by do budoucna ráda nabídla právě i kapela The Creaks.
Tento záměr měli přitom její členové již od začátku, jak v rozhovoru potvrdil i její frontman Valentino Evangelo: „Už od začátku jsem chtěl kapelu s gotickým vizuálem, okolo níž se sdružuje velká aktivní komunita, která drží pospolu. V rámci písniček jsem chtěl psát texty o lidských právech a společnosti. Tematicky se tak točíme okolo punku, i když zvukově se mu moc neblížíme. Zvukem jsme hodně podobní kapele Palaye Royale, ale na rozdíl od nich se v textech více věnujeme politice. Teď ale zkoušíme i nějaké trochu experimentálnější kousky, které se Palaye tolik nepodobají.“
Právě s kapelou Palaye Royale bývají The Creaks často srovnáváni a se svými kanadskými protějšky sdílí i většinu fanoušků. Ve svém setlistu tak kapela nesmí vynechat ani coververzi jejich nejslavnější písně Lonely, kterou posluchači na koncertě spolu s muzikanty křičí z plných plic. Vrcholem večera ale bývají autorské písně, které všichni znají slovo od slova. Skladby doplňuje i záhadný příběh o knize uzavřené řetězy, která skrývá temná tajemství. Právě díky této scénografické stránce celého vystoupení si The Creaks připisují žánr cinematic rock.
Jednotný vizuál neprovází jen jejich koncerty, ale i hudební klipy. Valentino ani jeho kolega Hugh Doriello zkrátka nezapřou svůj studijní obor: „The Creaks vznikli, když jsme já a Doriello nastupovali na vysokou školu. Po roce jsme pak změnili obor a nyní studujeme marketing a PR. Chtěli jsme se pustit do nějakého serióznějšího hudebního projektu, protože předtím jsme spolu byli v jiné studentské kapele, která ale úplně nenaplňovala naše představy, a my už nechtěli hledat kompromisy ohledně svého stylu.“
Na efektech kapela skutečně nešetřila. Každou píseň doprovázely vizuály sladěné s hudebními klipy a nechyběly ani rekvizity v podobě již zmiňované tajuplné knihy nebo obří vlajky s logem kapely. Všechny stánky, ve kterých se odehrával doprovodný program, byly navíc ozdobené umělými pavučinami a jednotnými grafikami, pro dokonalou iluzi vlastního světa, jakéhosi bezpečného ostrova uprostřed každodenního chaosu.
O potřebě vytvořit si vlastní bezpečnou komunitu svědčí i fanklub s názvem Bat Kids Hotel. „Bat Kids Hotel je naše komunita fanoušků. Od začátku jsme věděli, že okolo své hudby chceme vytvářet nějaký vlastní svět. Naší první sólovou show v Kampusu Hybernská se tenhle svět otevírá a rádi bychom všem lidem, které baví naše tvorba, nabídli bezpečný a přijímající prostor, kde mohou své zážitky z hudby sdílet,“ říká frontman Valentino.
Další magický zážitek bude kapela The Creaks servírovat již 19. února 2027 v brněnském Kabinetu MÚZ. Ani tentokrát nebude chybět bohatý doprovodný program a setkání se členy kapely. Pražské cinematic rockové duo po svém posledním singlu Corpse Bride navíc v následujícím měsíci představí další skladbu s názvem From Enemies to Lovers.
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