Ten, který kdysi slavnostně pohřbil své jméno. Zpěvák Prince zemřel před deseti lety

Hvězda černošského funky, soulu a rocku, americký zpěvák Prince zemřel 21. dubna 2016 v 57 letech. Multiinstrumentalista, producent, textař a podnikatel se mj. proslavil písní Purple Rain a také jako autor hitu Nothing Compares 2U pro irskou rebelku Sinéad O'Connorovou.
Výstřední, záhadný a rozpolcený muzikant zažil největší slávu v 80. a 90. letech 20. století. Ale až do konce života byl jedním z nejproduktivnějších a nejpracovitějších umělců na světě.
Prince byl výborným kytaristou, dokázal napsat něžnou soulovou baladu, chytlavou beatlesovskou melodii, rozpoutat funkové vlnobití i "uvařit" pestrý stylový koktejl. Jeho písně měly často sexuální podtext, zněly vyzývavě. Ačkoli Prince měřil pouhých 157 centimetrů, hudební invencí a zručností často převyšoval své okolí. Produkoval filmy, složil například píseň k jednomu z filmů o Batmanovi, šéfoval vlastní společnosti, a ještě stíhal zásobovat skladbami i jiné interprety.
Na vrchol se vyhoupl v roce 1982, kdy do kin přišel snímek Purple Rain. Prince jako autor hudby získal Oscara. Za dva roky pak vydal stejnojmenné album, které dostalo cenu Grammy a jen v USA zmizelo z pultů i při nákladu 13 milionů kusů.
V 90. letech zpěvák slavnostně pohřbil své jméno Prince kvůli sporu o uměleckou svobodu s vydavatelstvím Warner Bros. a začal používat pouze grafický symbol nebo termín "umělec dříve známý jako Prince".
Mezi jeho nejlepší desky se řadí Dirty Mind (1980), 1999 (v roce 1982 ji nahrál s kapelou Revolution), Sign 'O' The Times (1987), Black Album (1994) či Gold Experience (1995).
Celým jménem Prince Rogers Nelson se narodil 7. června 1958 v americkém Minneapolis ve smíšené rodině jazzové zpěvačky a kapelníka jazzbandu. Na klavír se naučil hrát v sedmi letech, a když mu bylo dvanáct, ovládal prý 20 hudebních nástrojů.
V roce 2004 byl mnohokrát oceněný Prince již jako legenda uveden do rokenrolové Síně slávy. O tři roky později pak natáčel v Praze videoklip ke své písni Somewhere Here On Earth. Natáčení probíhalo na Karlově mostě, ve Schwarzenberském paláci a na Zámeckých schodech. Videoklip Prince sice nechal sestříhat, ale nakonec se nikdy nedostal do vysílání.
Zpěvák zemřel 21. dubna 2016 ve svém domě a nahrávacím komplexu Paisley Park Studios v Chanhassenu v Minnesotě. Lékařská zpráva ukázala, že příčinou jeho úmrtí bylo neúmyslné předávkování silnými lékem proti bolesti fentanylem.
