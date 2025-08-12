Popová hvězda Taylor Swiftová vydá nové album. Prozradila jen název

Pětatřicetiletá držitelka 14 ocenění Grammy, včetně čtyř cen za album roku, vydání nové desky oznámila v podcastu se svým přítelem, hráčem amerického fotbalu Travisem Kelcem a jeho bratrem Jasonem Kelcem.
"Tohle je moje zbrusu nové album The Life of a Showgirl," oznámila Swiftová poté, co z kufříku vytáhla svou novou desku. Obal nového alba byl přitom záměrně v záběru rozmazán.
Album lze na zpěvaččině webu předobjednat. V podobě vinylové desky se prodává za 30 dolarů (630 Kč), na kazetě za 20 dolarů (420 Kč) a CD s plakátem Swiftové si fanoušci mohou koupit za 13 dolarů (270 Kč).
V květnu Swiftová od investiční skupiny Shamrock Capital získala plná práva ke své kompletní hudební tvorbě, včetně všech alb, videí a dalšího doprovodného materiálu, který ve své kariéře vytvořila.
Poslední album Swiftové The Tortured Poets Department (Oddělení utrápených básníků) v USA během prvního týdne po vydání podle časopisu Billboard dosáhlo největšího počtu poslechů za týden v historii a zároveň překonalo rekord v počtu prodaných vinylových desek v novodobých dějinách. Podle hudební platformy Spotify mělo album během prvního týdně od vydání více než miliardu poslechů.