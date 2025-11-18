Hudba

Dvojčata Kesslerova zemřela asistovanou sebevraždou. Tančila po boku Sinatry

ČTK ČTK
před 10 minutami
Německá dvojčata Alice a Ellen Kesllerova, která se proslavila jako tanečnice, zemřela v pondělí ve věku 89 let v bavorské obci Grünwald u Mnichova. Podle informací deníku Bild ženy využily asistovanou sebevraždu.
Alice (v delších kalhotách) a Ellen Kesslerovy tančí na pláži hotelu Excelsior během filmového festivalu v italských Benátkách v srpnu 1961.
Alice (v delších kalhotách) a Ellen Kesslerovy tančí na pláži hotelu Excelsior během filmového festivalu v italských Benátkách v srpnu 1961. | Foto: Profimedia.cz

Alice a Ellen Kesslerovy se narodily 20. srpna 1936 v Nerchau v Sasku. Proslavily se i na mezinárodní scéně jako zpěvačky, tanečnice a herečky. Bydlely vedle sebe ve dvou sousedních bytech oddělených pouze posuvnou stěnou. Podle svědectví největší německé organizace pro občanská práva a ochranu pacientů DHGS, se také dohodly na společném datu úmrtí 17. listopadu a rozhodly se zanechat své dědictví organizaci Lékaři bez hranic .

Život dvojčat Alice a Ellen Kesslerových byl podle německých médií velmi barvitý. Ve svých šestnácti v roce 1952 utekly z NDR do západního Německa, aby se mohly věnovat tanci. Usadily se v Düsseldorfu, kde začala jejich kariéra, která je zavedla k vystupování po celém světě po boku umělců jako Frank Sinatra nebo Fred Astaire. V italské televizi odhalily v 70. letech jako první ženy své nohy, což s sebou přineslo řadu kontroverzí a cenzurních zásahů. Na prahu čtyřicítky pózovaly pro Playboy, italské vydání časopisu Hugha Hefnera díky tomu dosáhlo rekordního počtu prodaných výtisků. Alice a Ellen byly častým tématem pro tisk, ale především všestrannými umělkyněmi, píše italský web 24ore.

V 80. letech se dvojčata vrátila do Německa a usadila v Bavorsku. Už dříve ženy řekly deníku Bild, že by chtěly být jednoho dne pohřbeny ve stejné urně, společně s popelem matky Elsy a jejich psa.

Související

Dívčí energie, zářivý úsměv a elegance do poslední chvíle. To byla Diane Keatonová

Diane Keatonová
12 fotografií

V Německu je asistovaná sebevražda za určitých okolností povolena; osoba musí mimo jiné jednat na vlastní odpovědnost a z vlastní vůle. Rozdíl mezi asistovanou sebevraždou a eutanazií spočívá v tom, že při eutanazii vykonává akt usmrcení napomáhající osoba, zatímco při asistované sebevraždě pacient sám, byť s asistencí lékaře nebo laika.

Asistovaná sebevražda je podle údajů Světového sdružení společností práva na smrt (WFRtDS) nyní legální vedle Německa například ve Švýcarsku, Rakousku, Austrálii nebo v některých státech USA. V Česku eutanazie ani asistovaná sebevražda legální nejsou.

 
Mohlo by vás zajímat

Baletní superstar Plisecká čelila šikaně komunistů. Vynikala technikou i smyslností

Baletní superstar Plisecká čelila šikaně komunistů. Vynikala technikou i smyslností

Na Václavském náměstí v Praze začal tradiční Koncert pro budoucnost

Na Václavském náměstí v Praze začal tradiční Koncert pro budoucnost

Kubišová pokřtila své album v Melantrichu. V roce 1989 tam zpívala Modlitbu pro Martu

Kubišová pokřtila své album v Melantrichu. V roce 1989 tam zpívala Modlitbu pro Martu

Kapela J.A.R. zahraje v pondělí v pražské Lucerně. Možná vystoupí naposledy

Kapela J.A.R. zahraje v pondělí v pražské Lucerně. Možná vystoupí naposledy
hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah tanec sebevražda dvojčata úmrtí Frank Sinatra

Právě se děje

před 1 minutou

Česko si nezaslouží vlastní unikát? V Hamburku vzniká téměř totožná filharmonie

Česko si nezaslouží vlastní unikát? V Hamburku vzniká téměř totožná filharmonie
Prohlédnout si 19 fotografií
Vizualizace Hamburg State Opera Hamburk se brzy dočká nové operní budovy – a nepůjde o náhodu, že její podoba nápadně připomíná Vltavskou filharmonii, která má v příštích letech vyrůst v Praze. Obě stavby totiž navrhlo dánské architektonické studio Bjarke Ingels Group (BIG). A podobnost obou budov je tak výrazná, že se stala tématem nejen laické debaty, ale i odborných diskusí. Není přílišná podoba na škodu?
Vizualizace budovy Vltavské filharmonie. Už první vizualizace vyvolaly silné reakce. A kromě kritiky někteří lidé ocenili dynamickou architekturu a mezinárodní ambici obou měst. Na sociálních sítích se totiž objevovaly komentáře typu: "S tou vodní plochou to má trošku Sydney vibe. Přijde mi to hezčí, ale člověk to musí vidět naživo, ilustrace můžou být zavádějící."
Aktualizováno před 5 minutami
Vzkaz Strýcové dojal český tenis. Spory? Naštvaná byla oprávněně, uznává Pála

Vzkaz Strýcové dojal český tenis. Spory? Naštvaná byla oprávněně, uznává Pála

Král se loučí. Petr Pála po dlouhých sedmnácti letech ukončil angažmá nehrajícího kapitána českého ženského tenisového týmu.
před 10 minutami
Dvojčata Kesslerova zemřela asistovanou sebevraždou. Tančila po boku Sinatry

Dvojčata Kesslerova zemřela asistovanou sebevraždou. Tančila po boku Sinatry

Alice a Ellen odešly ve věku 89 let. Tanečnice v italské televizi odhalily v 70. letech jako první ženy své nohy a později pózovaly pro Playboy.
před 23 minutami
Web Aktuálně.cz postihl výpadek. Na vině byla internetová chyba

Web Aktuálně.cz postihl výpadek. Na vině byla internetová chyba

Výpadek zasáhl miliony webů po celém světě, včetně našeho.
Aktualizováno před 49 minutami
Jeskyně smrti znovu ožívá. Zapečetěná Nutty Putty se otevírá díky virtuální realitě
Přehled

Jeskyně smrti znovu ožívá. Zapečetěná Nutty Putty se otevírá díky virtuální realitě

Zapečetěná jeskyně Nutty Putty, ve které John Jones uvízl na 27 hodin hlavou dolů, se znovu otevírá. A to díky virtuální realitě a hře Cave Crave.
před 50 minutami
Co se děje, když se zhasne? Do kin půjde nová komedie s Hřebíčkovou a Kotkem
1:28

Co se děje, když se zhasne? Do kin půjde nová komedie s Hřebíčkovou a Kotkem

Režisér Andy Fehu natočil film o jedné luxusní restauraci, pomstě, milostných i jiných vztazích a pravdě, která už se nedá držet pod pokličkou.
před 54 minutami
Pat, nebo zdržování? Babiš chce záruku, že bude premiérem, Agrofert vyřešit až pak

Pat, nebo zdržování? Babiš chce záruku, že bude premiérem, Agrofert vyřešit až pak

Nejlepší by bylo, kdyby Babiš zveřejnil video nebo vystoupil na tiskové konferenci a oznámil, jak odbourá nezákonný stav, soudí politolog Aleš Michal.
Další zprávy