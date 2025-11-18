Dvojčata Kesslerova zemřela asistovanou sebevraždou. Tančila po boku Sinatry

Alice a Ellen Kesslerovy se narodily 20. srpna 1936 v Nerchau v Sasku. Proslavily se i na mezinárodní scéně jako zpěvačky, tanečnice a herečky. Bydlely vedle sebe ve dvou sousedních bytech oddělených pouze posuvnou stěnou. Podle svědectví největší německé organizace pro občanská práva a ochranu pacientů DHGS, se také dohodly na společném datu úmrtí 17. listopadu a rozhodly se zanechat své dědictví organizaci Lékaři bez hranic .
Život dvojčat Alice a Ellen Kesslerových byl podle německých médií velmi barvitý. Ve svých šestnácti v roce 1952 utekly z NDR do západního Německa, aby se mohly věnovat tanci. Usadily se v Düsseldorfu, kde začala jejich kariéra, která je zavedla k vystupování po celém světě po boku umělců jako Frank Sinatra nebo Fred Astaire. V italské televizi odhalily v 70. letech jako první ženy své nohy, což s sebou přineslo řadu kontroverzí a cenzurních zásahů. Na prahu čtyřicítky pózovaly pro Playboy, italské vydání časopisu Hugha Hefnera díky tomu dosáhlo rekordního počtu prodaných výtisků. Alice a Ellen byly častým tématem pro tisk, ale především všestrannými umělkyněmi, píše italský web 24ore.
V 80. letech se dvojčata vrátila do Německa a usadila v Bavorsku. Už dříve ženy řekly deníku Bild, že by chtěly být jednoho dne pohřbeny ve stejné urně, společně s popelem matky Elsy a jejich psa.
V Německu je asistovaná sebevražda za určitých okolností povolena; osoba musí mimo jiné jednat na vlastní odpovědnost a z vlastní vůle. Rozdíl mezi asistovanou sebevraždou a eutanazií spočívá v tom, že při eutanazii vykonává akt usmrcení napomáhající osoba, zatímco při asistované sebevraždě pacient sám, byť s asistencí lékaře nebo laika.
Asistovaná sebevražda je podle údajů Světového sdružení společností práva na smrt (WFRtDS) nyní legální vedle Německa například ve Švýcarsku, Rakousku, Austrálii nebo v některých státech USA. V Česku eutanazie ani asistovaná sebevražda legální nejsou.