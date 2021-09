Tančí na klíně Satanovi. Raper Lil Nas X deskou navazuje na hit Old Town Road

Populární hudba pamatuje nespočet umělců, kteří měli jediný hit. Rychle vystřelili, ale záhy jejich hvězda shořela a na slavnou píseň nikdy nenavázali.

Mohl tak skončit i dvaadvacetiletý americký raper Lil Nas X, autor dva roky starého virálního singlu Old Town Road. Roztomilý countryrapový crossover z prosince 2018 nepravděpodobně zazářil a na čele amerického žebříčku vydržel rekordních 19 týdnů. Odstartoval debaty o rasové hranici mezi žánry i homofobii v hip hopu, ale málokdo by tehdy vsadil, že Lil Nas X má před sebou další kariéru.

Jak ostatně navázat na největší hit všech dob? "I když bude deska O. K., stejně skončí jako propadák, to je daný," konstatuje Lil Nas X ironicky v písni One of Me z právě vydaného debutového alba Montero.

Pracoval na něm dva roky, aby ho neuspěchal. Vyplatilo se. Montero nezní jako produkt hvězdičky, která potřebuje zkasírovat fanoušky, než opadne zájem. Je to ambiciózní poprapový blockbuster doladěný do detailu s jasnou ambicí ovládnout svět. Přinejmenším ten popový.

Přijetí písně a zároveň memu Old Town Road trochu ovlivnilo raperův následný coming-out. "Vám to fakt nedošlo?" konstatoval lakonicky na Twitteru a hit najednou nabízel i příběh afroamerického queer mladíka, který se snaží prorazit ne v jednom, ale hned dvou žánrech, jejichž interpreti mají s LGBT+ osobami tradičně problém.

Na debutovém albu, které nazval podle svého skutečného křestního jména Montero, přijímá postavení queer vzoru. Naštěstí se nespokojí jen s rolí jakéhosi symbolu emancipačního boje. Posluchače pouští i hlouběji do svého života, v němž není vše tak růžové, jak se mohlo zdát z Old Town Road.

Na vlně kulturních válek

Svůj největší hit už mladík ze státu Georgie na jihovýchodě USA přinejmenším dorovnal. Pilotní singl z desky nazvaný Montero (Call Me By Your Name) doputoval na jaře do čela amerického i britského žebříčku a začátkem tohoto měsíce obdržel cenu MTV za videoklip roku.

V tomto barevném spektáklu Lil Nas X tančí na klíně Satanovi a zpívá o bezstarostném sexu s pomocí biblických odkazů ("Pokud nemáš ve svém ráji Evu, můžeš mi kdykoliv zavolat"). Píseň a klip podle očekávání vzbudily negativní reakce konzervativců, díky čemuž ještě nabyly na popularitě u liberálů.

Než Lil Nas X na internetu za 30 dolarů koupil beat od nizozemského producenta a vystavěl na něm Old Town Road, byl nezaměstnaný, žil u sestry a většinu času trávil vytvářením memů. Asi není náhoda, že propagační kampaň k nové desce měla prvky dokonalého virálního marketingu. Jako když její vydání avizoval fotografií, na níž má těhotenské bříško, a pak už jen sledoval, jaký to na sociálních sítích vyvolalo povyk.

Lil Nas X umí využít kulturních válek ve svůj prospěch. A nejspíš mu ani moc nevadilo, když ho obuvnická korporace Nike zažalovala, protože v klipu k písni Montero použil její produkty upravené o pentagramy. V následném videu Industry Baby ho za to soud posílá do vězení, což raperovi umožňuje spustit další homoerotickou fantazii, v níž pro změnu tančí nazí trestanci.

Na to samozřejmě nedojde: v dubnu se Lil Nas X s Nike mimosoudně vyrovnal.

Skladba That's What I Want z nového alba Lil Nas X. | Video: Columbia Records

Hédonismus a fatalismus

V posledních týdnech se zdálo, že ať udělá cokoliv, hned je toho plný internet. Jako když minulý týden přišel na charitativní módní přehlídku Met Gala 2021 a před fotografy postupně odhalil tři extravagantní outfity - od královského hermelínu přes robotickou zbroj až po zlatou kombinézu.

Bylo to dokonalé vyvrcholení propagační kampaně k desce, ale postupné odlupování vrstev na červeném koberci funguje i jako metafora k albu. To začíná hitparádovým triumfalismem chytlavých hitů, avšak postupně se posouvá k introspektivnějším skladbám, v nichž Lil Nas X řeší temnější témata jako vyrovnávání se s vlastní sexualitou nebo úzkosti, které skrývá za sebevědomou tváří popové hvězdy.

Album Montero vůbec využívá napětí mezi nadšením z nově nabyté slávy a strachem z téhož - hédonismus střídá hlubší reflexe, touha po krátkodobé slasti se střetává se snem o něčem pevném.

„Rok 2018, žil jsem celý léto u sestry / A písničky nikoho nezajímaly / Celej život šel do kytek / Odešel jsem ze školy a potkal tátu, ten mi povídá / Šance je jedna ku milionu / A já říkám: jsem ten jeden,“ rekapituluje Lil Nas X začátek své cesty ke slávě v písni Dead Right Now. Tamtéž konstatuje, že kdyby jeho hit nepřišel, nejspíš by teď už byl po smrti. Zvláštní fatalismus od někoho, komu bylo teprve 22 let.

Ve skladbě Am I Dreaming z nového alba Lil Nas X hostuje Miley Cyrusová. | Video: Columbia Records

Napříč žánry

Jeho odhodlání dostat se na vrchol vlastní cestou stvrzuje i fakt, že při natáčení debutu nehledal pomoc u osvědčených hitmakerů. Dělá totéž co zpěvačka Billie Eilish, která při produkování písní věří výhradně svému bratrovi.

Lil Nas X vše vsadil na relativně neznámou producentskou dvojici nazvanou Take A Daytrip. Jejich poznávacím znamením jsou triumfální fanfáry - uvozují třeba druhý singl Industry Baby, v němž se Lil Nas X vysmívá všem, kdo si o něm mysleli, že je jen produktem nahrávací společnosti. „Je vtipný, jak jste říkali, že tohle je konec / A já to pak dokázal znovu,“ vzkazuje pochybovačům.

Aktuální singl a pravděpodobně další velký hit That’s What I Want je pro změnu pop-punková odrhovačka, která trochu připomíná Hey Ya! od dua Outkast.

Lost in The Citadel si vypůjčuje ze synth-popu s přiznaně velkolepým refrénem. Na desce najdeme i pár čistě rapových tracků, Montero ale většinu času sebevědomě skáče mezi žánry a bere z nich, co potřebuje. Lil Nas X disponuje obří „vůlí k slávě“, zásadní ingrediencí popové slávy. I slabší momenty je díky tomu zábavné poslouchat.

Není to úplně dokonalé album. Ve druhé polovině mu u pomalých písní trochu dochází dech a hosté jako raperka Doja Cat nebo zpěvačka Miley Cyrusová někdy působí, jako by přišli spíše z povinnosti.

Závěrečná akustická balada Am I Dreaming do celku zapadá, ale zároveň drhne přehnaným patosem. Tady se navíc definitivně potvrzuje, že když Lil Nas X místo rapu začne zpívat, má značně omezený rozsah.

Před třemi lety se o něm psalo jako o první queer rapové hvězdě, na desce Montero ale rázně odmítl zařazení do jedné škatulky. Nepřišel reformovat homofobní rap, ale ovládnout popové žebříčky. Povedlo se.