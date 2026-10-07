Přeskočit na obsah
Benative
7. 10. Justýna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hudba

„Tam k vinohradům...“ Ondřej Ruml nazpíval píseň k novému filmu Bobule a bobulky

Kultura
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Pokračování filmové série Bobule bude doprovázet píseň zpěváka Ondřeje Rumla. Song K vinohradům vznikl tak trochu symbolicky – po jeho koncertě ve vinařství producenta Tomáše Vicana. Romantický singl vypráví o lásce, která se zrodila mezi jihomoravskými řádky révy, a zazní v novém filmu Bobule a bobulky. Ten vstoupí do kin 11. února 2027.

Zpěvák Ondřej Ruml nazpíval píseň ke čtvrtému pokračování filmové série Bobule. Song nese název K vinohradům.
Zpěvák Ondřej Ruml nazpíval píseň ke čtvrtému pokračování filmové série Bobule. Song nese název K vinohradům.Foto: Bioscop – Nguyen Phuong Thao
Reklama

„Producent Tomáš Vican patří k mým oblíbeným vinařům. Po jednom koncertě u něj ve vinařství mě požádal, jestli bych nazpíval píseň k jeho novému filmu Bobule a bobulky. Řekl jsem mu, že moc rád,“ vzpomíná Ondřej Ruml.

Zpěvák si však dal jednu podmínku. Přál si, aby píseň napsal jeho dlouholetý kamarád, muzikant a herec Lukáš Janota. „S Lukášem si hudebně skvěle rozumíme. Už jsme spolu udělali jeden singl a na mou novou desku mi věnoval dvě písně,“ vysvětlil Ruml. „Asi za týden nám poslal skladbu, u které jsme hned po prvním poslechu věděli, že je to ona,“ dodal zpěvák.

Text písně K vinohradům vypráví o vztahu, který začal v kulisách jižní Moravy, a zároveň o chvílích, kdy si dva lidé musejí připomenout, proč se do sebe kdysi zamilovali. „Písnička je vzpomínkou na začátek jedné lásky, která se zrodila v prostředí vinohradů. Pokud se člověk někdy ocitne ve vztahu na scestí, pomůže se podívat na věc z nadhledu a připomenout si ty hezké chvíle, kvůli kterým vztah vznikl,“ osvětlil Ruml.

Skladba zaujme i netradičním aranžmá, dostala totiž zvuk, který není v českém popu úplně běžný. Vedle akustických nástrojů v ní zazní tradiční cimbál a pedal steel guitar. „Líbí se mi, že jsme využili cimbál v popovém prostředí. Zároveň jsme minimalisticky zapojili i pedal steel guitar, což je nástroj typický spíš pro country,“ popsal osobitý zvuk zpěvák.

Reklama
Reklama

Čtvrtý vinařský snímek Bobule a bobulky v režii Marty Ferencové se dějově soustředí na potomky dvou hlavních hrdinů – Honzy a Jirky. Kryštof Hádek a Lukáš Langmajer se vracejí v rolích otců dospívajících synů Tomase Seana Pšeničky a Prokopa Zacha. Do centra příběhu tak vstupuje nová generace, která po svých rodičích zdědila nejen vřelý vztah k Moravě, ale zřejmě také talent dostávat se do nečekaných problémů.

Související

Ve filmu se objeví také Bolek Polívka, Zlata Adamovská, Klára Issová, Zuzana Norisová, Michal Isteník, Jan Komínek, Eva Leinweberová, Miroslav Táborský nebo Marian Roden.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Aftermath of a Russian missile attack in Kyiv
Aftermath of a Russian missile attack in Kyiv
Aftermath of a Russian missile attack in Kyiv

"Jeden z nejodpornějších útoků," zuří Zelenskyj. Obětí úderu na Kyjev je už skoro dvacet

Téměř dvacet mrtvých a desítky raněných si vyžádaly v ukrajinských městech ruské útoky podniknuté během noci a rána, uvedly ukrajinské úřady. Ruská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského "nadělila" svému vůdci Vladimiru Putinovi k jeho 74. narozeninám zničení obytného domu v Prylukách v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny, kde počet obětí mezitím stoupl ze čtyř na 13, včetně čtyř dětí.

Zdeněk Tůma.
Zdeněk Tůma.
Zdeněk Tůma.

Na prezidenta mám číslo. Hrad v jedné věci pochybil, naznačuje exporadce Petra Pavla

Oznámená neúčast prezidenta v nadcházejících komunálních volbách kvůli zahraniční dovolené vyvolala vlnu kritiky. Podle ekonomického poradce Petra Pavla a někdejšího guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmy by prezident v komunálních volbách svůj hlas odevzdat měl. „Netuším, jak to vzniklo, je to škoda. Já bych to neudělal,“ uvedl v rozhovoru pro pořad Spotlight Aktuálně.cz.

Reklama
Germany Lithuania
Germany Lithuania
Germany Lithuania

To musíte vysvětlit! Merze tepe rozladěný koaliční partner. Za podporu politika AfD

Němečtí sociální demokraté (SPD) chtějí, aby jim jejich koaliční partner ve spolkové vládě, křesťanští demokraté (CDU) kancléře Friedricha Merze, vysvětlil postup některých poslanců CDU při úterní volbě předsedy zemského sněmu Saska-Anhaltska. Protokolárně nejvyšší post v některé z německých spolkových zemí v Sasku-Anhaltsku poprvé obsadil zástupce protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD).

Reklama
Reklama
Reklama