„Tam k vinohradům...“ Ondřej Ruml nazpíval píseň k novému filmu Bobule a bobulky

Pokračování filmové série Bobule bude doprovázet píseň zpěváka Ondřeje Rumla. Song K vinohradům vznikl tak trochu symbolicky – po jeho koncertě ve vinařství producenta Tomáše Vicana. Romantický singl vypráví o lásce, která se zrodila mezi jihomoravskými řádky révy, a zazní v novém filmu Bobule a bobulky. Ten vstoupí do kin 11. února 2027.
„Producent Tomáš Vican patří k mým oblíbeným vinařům. Po jednom koncertě u něj ve vinařství mě požádal, jestli bych nazpíval píseň k jeho novému filmu Bobule a bobulky. Řekl jsem mu, že moc rád,“ vzpomíná Ondřej Ruml.
Zpěvák si však dal jednu podmínku. Přál si, aby píseň napsal jeho dlouholetý kamarád, muzikant a herec Lukáš Janota. „S Lukášem si hudebně skvěle rozumíme. Už jsme spolu udělali jeden singl a na mou novou desku mi věnoval dvě písně,“ vysvětlil Ruml. „Asi za týden nám poslal skladbu, u které jsme hned po prvním poslechu věděli, že je to ona,“ dodal zpěvák.
Text písně K vinohradům vypráví o vztahu, který začal v kulisách jižní Moravy, a zároveň o chvílích, kdy si dva lidé musejí připomenout, proč se do sebe kdysi zamilovali. „Písnička je vzpomínkou na začátek jedné lásky, která se zrodila v prostředí vinohradů. Pokud se člověk někdy ocitne ve vztahu na scestí, pomůže se podívat na věc z nadhledu a připomenout si ty hezké chvíle, kvůli kterým vztah vznikl,“ osvětlil Ruml.
Skladba zaujme i netradičním aranžmá, dostala totiž zvuk, který není v českém popu úplně běžný. Vedle akustických nástrojů v ní zazní tradiční cimbál a pedal steel guitar. „Líbí se mi, že jsme využili cimbál v popovém prostředí. Zároveň jsme minimalisticky zapojili i pedal steel guitar, což je nástroj typický spíš pro country,“ popsal osobitý zvuk zpěvák.
Čtvrtý vinařský snímek Bobule a bobulky v režii Marty Ferencové se dějově soustředí na potomky dvou hlavních hrdinů – Honzy a Jirky. Kryštof Hádek a Lukáš Langmajer se vracejí v rolích otců dospívajících synů Tomase Seana Pšeničky a Prokopa Zacha. Do centra příběhu tak vstupuje nová generace, která po svých rodičích zdědila nejen vřelý vztah k Moravě, ale zřejmě také talent dostávat se do nečekaných problémů.
Ve filmu se objeví také Bolek Polívka, Zlata Adamovská, Klára Issová, Zuzana Norisová, Michal Isteník, Jan Komínek, Eva Leinweberová, Miroslav Táborský nebo Marian Roden.
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