před 8 minutami

Festival Sziget začne 9. srpna koncertem zpěvačky Pink, pro kterou jde po třech letech o návrat na hudební pódia. Sedmidenní akce uprostřed Budapešti nabídne i koncerty Kasabian, Major Lazer, Wiz Khalifa, PJ Harvey či Alt-J. Na Szigetu zahraje i Klára Vytisková s kapelou Klara & The Pop. Vstupenky za zvýhodněnou cenu jsou v prodeji do 31. května. Festival se koná na rozložitém ostrově uprostřed Budapešti. Na festivalu se nachází více než 50 míst s rozmanitým programem a hudba zde hraje non stop.

autor: Kultura

Související články