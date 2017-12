Sugar Man se vrací. "Ztracený" zpěvák Sixto Rodriguez zahraje na festivalu Rock for People

"Sugar Man" Rodriguez, muž, o němž byl natočen oscarový film Pátrání po Sugar Manovi, přijede na Rock for People. Je paradoxem, že zatímco jeho písně inspirovaly bojovníky proti apartheidu a stával se tak slavným, on nic netušil a pracoval po stavbách, aby se uživil. 🎸 Ředitel festivalu, Michal Thomes, k tomu říká: ,,Film o Sugarmanovi mě pobavil i dojal a chci, aby se náš festival stal malou součástí jeho neobyčejneho příběhu." A pod to se rádi podepíšeme :) Vstupenky -> www.rockforpeople.cz/vstupenky/ ♪ bit.ly/poslouchej_Sugarmana ♪ "Sugar Man" Rodriguez, the main character of the Oscar movie Searching for Sugar Man", arrives at Rock for People. 🎸 The director of the festival, Michal Thomes, says: "The film about Sugarman amused and touched me and I want our festival to become a small part of its extraordinary story." And this we can sign it!