Struny podzimu na vodě. Na plovoucí scéně vystoupí Jiří Suchý nebo Brad Mehldau

Organizátoři hudebního festivalu Struny podzimu, který slaví 25. výročí, na podzim uspořádají samostatnou akci nazvanou Prague Sounds. Ve dnech 2. až 8. září se bude konat převážně na plovoucí scéně, která vyroste na Vltavě u Slovanského ostrova. Zahájí ji 2. září pod širým nebem Jiří Suchý s orchestrem divadla Semafor.

"Projekt Prague Sounds vznikl loni jako reakce na pandemii koronaviru. Letos se stává open-air festivalem k oslavě 25. výročí Strun podzimu, svátkem živé hudby v podání umělců, kteří se nesmazatelně zapsali do historie festivalu," vysvětluje Marek Vrabec, zakladatel přehlídky. Ta vloni na plovoucí scénu pozvala houslistu Daniela Hopea.

Jiří Suchý momentálně zkouší koncert nazvaný Konečně, jejž začátkem června uspořádá v pražském divadle Semafor. "Vím, že si máme pokud možno vzpomenout na písničky o vodě, ale samozřejmě jich nemáme tolik, aby to stačilo na celý program," říká Suchý o zářijovém vystoupení.

Uvede například písně Árie měsíce, Modrý tričko nebo Mississippi, kterou napsal s Jiřím Šlitrem, stejně jako některé skladby z chystaného semaforského koncertu Konečně.

"Na Konečně budeme dokonce prodávat vstupenky na zkoušky, které pro diváky bývají větším zážitkem než samotné představení. Některé písně z koncertu Konečně zazní i na tom 'vltavském' představení. Takže díky zkouškám budeme mít takzvaně předvařenou rejži," dodává Suchý. Toho zároveň 31. října čeká odložený recitál v pražském Rudolfinu, rovněž pořádaný Strunami podzimu.

Jako hlavní zahraniční hvězda festivalu Prague Sounds právě v Rudolfinu 4. září zahraje pětašedesátiletý americký violoncellista Yo-Yo Ma. Uvede osm Bachových suit pro sólové violoncello. "Je to dílo, které violoncellisté obvykle interpretují na vrcholu kariéry. Yo-Yo Ma ho hraje od šesti let, čili bezmála 60 roků," podotýká Marek Vrabec.

Violoncellista před sedmi lety vystoupil s klavíristkou Kathryn Stottovou na galavečeru Strun podzimu ve Španělském sále Pražského hradu. V průběhu zhruba devadesátiminutového recitálu představili mimo jiné Dvořákovy Čtyři romantické kusy pro housle a klavír.

Yo-Yo Ma hraje preludium z Bachovy první suity pro sólové violoncello. | Video: Sony Classical

O dva dny později, letos 6. září, multiinstrumentalista a skladatel Jiří Slavík na plovoucí scéně se souborem Ondráš a hráčem na lidové nástroje Marianem Friedlem odhalí projekt nazvaný Krok za krokem. "Slavík kombinuje folklor se současným výrazem, na Strunách podzimu už před třemi roky představil projekt Mateřština," připomíná zakladatel festivalu Vrabec.

Rovněž na plovoucí scéně se 7. září představí jazzový klavírista Brad Mehldau s tenoristou Ianem Bostridgem.

"Potkali se na festivalu v zahraničí, padli si do noty a teď společně vzdají poctu poezii Williama Shakespeara, Johanna Wolfganga von Goetha, Williama Butlera Yeatse a Williama Blakea. Je to velmi lyrický, poetický program, oba jsou skvělými hudebními vypravěči. Bude to intimní projekt pod hvězdami na doufejme klidné a nezvýšené hladině Vltavy," přibližuje Vrabec.

Festival na řece zakončí 8. září americká jazzová a gospelová zpěvačka Lizz Wrightová.

Doprovodný program nazvaný Offstrings ve spolupráci s Centrem současného umění Dox nabídne hudební experiment na pomezí výtvarného umění, koncertu a dramatu v podání francouzského multimediálního tvůrce Francka Vigrouxe. Ten v sále Dox+ vystoupí 8. a 9. září.

Samotný festival Struny podzimu se bude konat v obvyklém termínu od října do listopadu. Program pořadatelé oznámí ve druhé polovině června.