Struny podzimu mění název. Na Prague Sounds zahrají Thile, Frahm nebo Mehldau

Festival dosud známý jako Struny podzimu se poprvé uskuteční pod novým názvem Prague Sounds. Ve středu to oznámili pořadatelé, když představili letošní program. Přivezou americkou kapelu Snarky Puppy oceněnou třemi cenami Grammy, jazzového klavíristu Brada Mehldaua se saxofonistou Joshuou Redmanem nebo německého pianistu Nilse Frahma.

Ke změně názvu ředitele Marka Vrabce přimělo 25. výročí od chvíle, kdy roku 1996 založil Struny podzimu. Ty začínaly na Pražském hradě, ještě když byl prezidentem Václav Havel. Po jeho odchodu z funkce se akce přesunula do různých koncertních sálů v městě.

"Od hradních začátků jsme ušli kus cesty, festival se výrazně vyvinul a možná proto, že mi loni bylo padesát a strávil jsem se Strunami podzimu polovinu života, cítím, že je čas na změnu," říká Vrabec ke změně názvu.

Podle něj Struny podzimu "trochu vyrostly z původních šatů a dětských let". Původní název dnes organizátorům spíš bránil v rozletu. Slovo struny evokovalo klasickou hudbu, ta už ale na nadžánrové přehlídce nehraje takovou roli jako v začátcích. Stejně tak se některé akce, které festival v poslední době pořádal na plovoucí scéně na Vltavě, konaly spíš koncem léta než na podzim.

"Nový název Prague Sounds je stejně kosmopolitní jako současný program. Evokuje otevřenost, akcentuje genia loci Prahy a není vázán na konkrétní roční období roku. V novém názvu Prague Sounds je obsažená i hudba bez žánrových bariér, protože podle našeho názoru jsou žánry minulostí," dodává Vrabec.

Festival zahájí 23. října ve velkém sále pražské Lucerny držitelé tří cen Grammy, americký soubor Snarky Puppy vedený osmatřicetiletým basistou Michaelem Leaguem. "Vystoupí na zahajovacím koncertě a v jejich případě to nevyhnutelně bude také zahajovací party," věří Vrabec.

Hned následující den bude mít v Rudolfinu sólový recitál mandolinista Chris Thile. Jedenačtyřicetiletý všestranný hudebník, který už v dospívání slavil úspěchy s kapelou Nickel Creek, se věnuje bluegrassu, jazzu i klasické hudbě. V Praze zahraje od všeho trochu, od vlastních písní přes jazzové standardy po transkripce Bachových partit a sonát pro mandolínu. Vystoupení se bude opírat o Thileho loňské sólové album nazvané Laysongs.

"Thile je náš festivalový objev, představili jsme ho poprvé po boku klavíristy Brada Mehldaua, krátce nato se vrátil se svým bluegrassovým ansámblem Punch Brothers," připomíná Marek Vrabec. O vystoupení Punch Brothers před čtyřmi roky napsalo Aktuálně.cz, že to byl vrchol Strun podzimu. Thile je držitelem čtyř Grammy.

Skladba Laysong z loňského sólového alba mandolinisty Chrise Thileho. | Video: Nonesuch Records

Odložená premiéra čeká berlínské průkopníky takzvaného akustického techna Brandt Brauer Frick Ensemble, kteří zahrají 1. listopadu v sále Dox+. Den nato se opět ve velkém sále Lucerny představí jazzové kvarteto tvořené saxofonistou Joshuou Redmanem, klavíristou Bradem Mehldauem, kontrabasistou Christianem McBridem a bubeníkem Brianem Bladem.

Všichni čtyři patří k nejuznávanějším současným jazzovým interpretům. Poprvé v tomto složení účinkovali zkraje 90. let minulého století, roku 1994 vydali album Moodswing, poté se dlouho každý věnoval vlastním projektům. Znovu se dali dohromady až před dvěma lety, kdy zveřejnili desku nazvanou Roundagain. Z té bude vycházet pražský koncert. "Je to splněný sen nejen našeho festivalu, ale také všech jazzových posluchačů," říká ředitel Vrabec. Podle něj šéf uměleckého plánování festivalu Vilém Spilka, sám jazzový kytarista, o angažmá této sestavy usiloval několik let.

Britský umělec a raper Ghostpoet, oscilující mezi hiphopem, jazzem a alternativou, se na festival vrátí 3. listopadu. V Divadle Archa představí nejnovější tvorbu. "Před deseti lety jsme měli tu čest mu pořádat první český koncert, vystoupil na naší klubové noci v Roxy. Teď se vrací jako etablovaný umělec s unikátní literární i hudební vizí," poznamenává Marek Vrabec. Ghostpoetovi je 39 let, byl nominován na prestižní Mercury Prize a jeho první singl Cash & Carry Me Home má na YouTube přes 600 tisíc zhlédnutí.

Další koncert hostí 13. listopadu La Fabrika, kde prvně v Česku zahraje bubeník Makaya McCraven, rovněž mísící jazz s hiphopem a avantardou. Do Fora Karlín se 16. listopadu vrátí britská zpěvačka Laura Mvula. Naposledy na Strunách podzimu zpívala za doprovodu symfonického orchestru, tentokrát naživo uvede loňský projekt Pink Noise.

Se svým třetím albem získala Mvula třetí nominaci na Mercury Prize. Euforicky veselá nahrávka je inspirovaná taneční hudbou 80. let minulého století, zní na ní dunivé basové linky, automatické bicí či syntezátory. "Mvula skládá, zpívá i hraje prudce osobitou hudbu s prvky jazzu, soulu, R&B či funku. Její písně nemají vždy běžné refrény a sloky. Uhýbají do nečekaných směrů, mění rytmy i dynamiku a skoro nepřetržitě je zdobí několik vrstev vokálů," napsalo v recenzi Aktuálně.cz.

Festival Prague Sounds pak 24. listopadu ve Foru Karlín zakončí německý producent a klavírista Nils Frahm, jenž pracuje se všemi typy nástroje od dětského toy piana přes klávesy Fender Rhodes až po koncertní křídla značky Steinway. "Stal se celosvětovým fenoménem, vyprodává největší koncertní sály světa. V jeho živé show je trocha alchymie, je uhrančivá a skvěle funguje," popisuje ředitel festivalu.

Skladba Says od klavíristy Nilse Frahma. Foto: Prague Sounds | Video: Erased Tapes

Ten vloni koncertem na Vltavě oslavil devadesátiny písničkáře Jiřího Suchého. Letos podobnou poctu chystá flétnistovi a saxofonistovi Jiřímu Stivínovi, jenž 19. listopadu v Rudolfinu oslaví osmdesátiny za doprovodu klavíristy Emila Viklického, houslistky Adély Štajnochrové ze Škampova kvarteta, souboru Collegium Quodlibet a dalších hostů.

"Duke Ellington říkal, že největší inspirací je termín. Jelikož termín je až na podzim, ještě nevíme, jak to bude a koho všeho pozveme," přiznává Stivín, avšak už teď slibuje "sbory, jazz, smyčce, zkrátka všechno".

Festival Prague Sounds letos pořádá i Koncert pro Evropu, který 2. září na plovoucí scéně na hladině Vltavy představí Českou filharmonii, Pražský filharmonický sbor a sólisty pod taktovkou Semjona Byčkova. Akce se koná u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie, zazní Óda na radost od Ludwiga van Beethovena, Vltava Bedřicha Smetany, Karneval od Antonína Dvořáka a Glagolská mše Leoše Janáčka. "Rozšiřujeme hlediště pro 1200 diváků i jeviště pro 170 účinkujících," doplňuje ředitel festivalu Vrabec.

Podle něj má Prague Sounds rozpočet okolo 20 milionů korun, včetně Koncertu pro Evropu okolo až 33 milionů. Vstupenky jsou v prodeji od středy.