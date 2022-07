Sting zazpíval v zámeckém parku ve Slavkově, přišlo 14 tisíc lidí

V zámeckém parku ve Slavkově u Brna tuto neděli vystoupil britský hudebník a baskytarista Sting. Uvedl své největší hity i skladby z loňské desky. Koncert se uskutečnil až napočtvrté. Předchozí termíny hudebník odložil kvůli indispozici a později pandemii.

Akce byla dlouho vyprodaná, dorazilo přes 14 tisíc lidí, uvedl Ondřej Pojzl z pořadatelské agentury Live Nation.

Davy fanoušků do parku zamířily hned po otevření areálu ve čtyři hodiny odpoledne. Nejprve vystoupili zpěvačka Lenka Nová s kapelou klavíristy Petra Maláska, následně Stingův pětačtyřicetiletý syn Joe Sumner a poté Vojtěch Dyk s B-Side Bandem. Koncert ve výjimečném prostředí si přijeli užít především čtyřicátníci a třicátníci, v davu před pódiem ale nechyběli ani teenageři.

Mnohonásobný držitel ceny Grammy Sting se s koncertním programem My Songs objevil na pódiu krátce po osmé večer. Návštěvníky roztleskal hned první písní Message in a Bottle, která vznikla, ještě když účinkoval se skupinou The Police. Dav rozezpíval i klasikou Englishman in New York.

Dále zazněly hit Every Little Thing She Does Is Magic opět z repertoáru The Police nebo singly If It's Love a Rushing Water z loňské desky The Bridge. "Je nejlepší, jakou natočil od 90. let minulého století," napsalo o ní Aktuálně.cz.

V davu byla místy slyšet i němčina a angličtina, koncert si přišly užít jak páry, tak skupinky lidí. Do Slavkova lidé dorazili ze všech koutů republiky. "Vstupenku jsem si koupila už na koncert v roce 2019. Netušila jsem, že se ho dočkám až nyní, ale stálo to za to," řekla například pětačtyřicetiletá Marta z Pardubic.

Slavkovské silnice byly odpoledne místy přetížené, vozy parkovaly, kde se dalo, fanoušci však mohli využít i jim vyhrazené parkoviště. Od Brna a směrem od Rousínova před městem místy popojížděla menší kolona vozů. Na Stinga se dalo dojet také speciálním vlakem, který z Brna vyrazil po 15:30 a zpět se vracel před 23:00.

O koncertu Stinga ve Slavkově se mluvilo skoro čtyři roky. První termín v roce 2019 padnul kvůli hudebníkově zdravotní indispozici, další dva pak kvůli pandemickým omezením.