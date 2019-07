Sting kvůli nemoci zrušil koncert ve Slavkově u Brna, lidem vrátí peníze

Páteční koncert britského hudebníka Stinga ve Slavkově u Brna se neuskuteční. Zpěvák a mnohonásobný držitel ceny Grammy jej na poslední chvíli zrušil ze zdravotních důvodů, podobně jako vystoupení v belgickém Gentu, Mnichově a Stuttgartu, která se měla uskutečnit ještě před Slavkovem.

Michal Klema z pořadatelské agentury Glanc řekl, že Sting je v péči lékařů, upřímně lituje zklamání, které fanouškům způsobil, omlouvá se za způsobené komplikace a děkuje za pochopení.

Vstupenky na koncert ve Slavkově u Brna lze vracet v místě jejich zakoupení od 15. července, lidé dostanou peníze zpět. Přesný postup pro vrácení peněz na svém facebookovém účtu zveřejnila také česká pobočka pořadatelské agentury Live Nation. Její mluvčí Petr Novák řekl, že pořadatelé ve Slavkově očekávali přibližně 12 tisíc lidí.

Ticket refund information can be found at https://t.co/lIZBYa3KNx. pic.twitter.com/yWcdKpMNGF — Sting (@OfficialSting) July 10, 2019

Na páteční koncert mířily tisíce fanoušků, zámecký park byl vyprodaný. Pořadatelé kromě Stinga pozvali také zpěvačku Lenku Novou a Vojtěcha Dyka s B-Side Bandem, kteří měli vystoupit jako předskokani.

Sedmašedesátiletý Sting je momentálně na letním turné s koncertním programem My Songs, založeným na svých nejslavnějších skladbách. Pořadatelé slibovali dynamickou show, která fanoušky provede celou Stingovou kariérou, od působení v kapele The Police na přelomu 70. a 80. let minulého století až po velké úspěchy na sólové dráze.

Sting je interpretem a autorem hitů jako Englishman in New York, Fields of Gold, Every Breath You Take, Roxanne či Message in a Bottle.

Do Česka jezdívá pravidelně. Předloni hrál na Metronome Festivalu, loni v listopadu s jamajským rapperem Shaggym bavili, rozezpívali a roztancovali pražské Forum Karlín.

V minulosti Sting účinkoval třeba v Ostravě. Koncert ve Slavkově měl být jeho prvním vystoupením na jižní Moravě.

Zklamaní jsou fanoušci ve více zemích. Sting v pondělí na poslední chvíli odřekl vystoupení na jazzovém festivalu v belgickém Gentu.

Zrušen byl i dnešní koncert v bavorské metropoli Mnichově a také čtvrteční vystoupení ve Stuttgartu na jihozápadě Německa, kde minulý týden začal desetidenní festival Jazz Open.