Šťastná Ariana Grande už nechce žádné drama v životě. Její hudbě ale chybí

„Možná byste měli zmlknout. No vážně, už byste měli konečně zmlknout,“ vzkazuje americká zpěvačka Ariana Grande v první písni své nové desky. Výtka míří k lidem, kteří na internetu řeší její osobní život, ale nezní naštvaně. Grande vzkaz odříkává jen tak mimochodem, jako by z kabátu smetla napadaný sníh.

Stejně vyrovnaně působí sedmadvacetiletá zpěvačka také na zbytku svého šestého studiového alba nazvaného Positions.

Hvězda, která měla ve zvyku řešit v písních vlastní rozchody i traumata, snad poprvé působí šťastně. "Všichni ti démoni mi pomohli vidět věci jinak," zpívá dál v úvodní skladbě Shut Up, jak se proměnila ve vyrovnanou bytost. Pro její život je to dobře, pro fanoušky už méně.

Posttraumatický stresový syndrom po teroristických útocích na její koncert v anglickém Manchesteru roku 2017, předávkování bývalého přítele a rapera Mac Millera, nečekaný rozchod s komikem Petem Davidsonem, s nímž byla zasnoubená - poslední roky Ariana Grande žije v přímém přenosu sociálních sítí i bulváru.

Díky těmto dramatům její písně získávají na autenticitě, což je v popu nejpevnější měna. Když v hitech No Tears Left to Cry nebo Breathin’ zpívala o úzkosti a ve Thank U, Next se asertivně loučila se svými bývalými kluky, fanoušci ji mohli brát jako někoho, kdo rozumí jejich obyčejným problémům. Na novince Positions ale odhaluje trochu jinou tvář.

Letos na jaře Ariana Grande potvrdila, že sice natáčí nový materiál, ale nechce vydávat desku v době koronavirové pandemie, protože jí to přijde nevhodné. Nakonec je všechno jinak, album ohlášené necelé dva týdny před vydáním se nicméně do atmosféry přibývajících zákazů vycházení na celém světě hodí. Vypráví o prvních měsících nového vztahu, který má v karanténě čas rozkvést.

Balada za baladou

Náladu desky v mnohém předznamenal květnový charitativní singl Stuck With U, který zpěvačka nahrála s Justinem Bieberem a jehož tématem byl společný život v domácnosti odříznuté od zbytku světa. Z klipu natočeného na mobil také vyšlo najevo, že popová hvězda tráví karanténu s novým přítelem, kterého internet následně identifikoval jako realitního makléře Daltona Gomeze.

Právě jemu jsou tak nejspíš věnované erotické vzkazy v nových písních 34+35, Positions, POV nebo Nasty. "Už nechci čekat, dneska večer chci být necudná. Tak na co čekáš?" zpívá Grande nadrženě v poslední jmenované - a další dvojsmysly či klišé o sexu naštěstí zachraňuje její sametový hlas.

V klipu k pilotnímu singlu Positions se zpěvačka mění v prezidentku USA. | Video: Republic Records

Na minulých deskách jako Sweetener a Thank U, Next chytře kombinovala pop, trap a současné R&B. Její písně zapadaly do hybridního "nadžánru", který vládne hitparádám.

Na Positions se Ariana Grande vyžívá hlavně v R&B, k němuž ji předurčuje barva hlasu. Ohňostroje producentských triků tentokrát nahrazují erupce a ornamenty hlasové. Zpěvačka už si v minulosti vysloužila srovnání s Mariah Carey, teprve na nové desce se ale tvorbě divy z 90. let přibližuje nejvíce. Jen k baladám a svůdným vokálům přidává ještě módní trapové hi-hatky, tedy rytmické zvuky části bicí soupravy.

Výjimkou je snad jen skladba Motive, kde se R&B střídá s rovným tanečním beatem a kterou osvěžuje hostující zpěvačka a raperka Doja Cat.

Tentýž účinek naopak nemá Kanaďan The Weeknd, který se podílel na písni Off the Table. Je to prostě jen jeho další pomalý track o hříšníkovi, jehož vyléčila láska. A lepší momenty měl ve své kariéře už i zpěvák Ty Dolla Sign, který se objevuje v songu Safety Net.

Tady, v polovině desky, už balady ve středním tempu začínají splývat a moc nepomáhají ani opulentní "disneyovské" smyčce, které v kombinaci se sexuálními narážkami v textech zní trochu bizarně.

Kdo ale vydrží do druhé poloviny alba, bude odměněn hity jako Nasty nebo West Side. A třeba Love Language prokazuje, že Arianě Grande rychlejší tempo sluší. Byť ho na desce celkově najdeme poskrovnu.

V nových písních jako 34+35 nechybí erotické vzkazy. | Video: Republic Records

Utopie nadrženosti

V klipu k pilotnímu singlu Positions se zpěvačka mění v prezidentku USA a například v Oválné pracovně Bílého domu podepisuje finanční injekci pro poštovní úřad. Není to náhoda, právě této instituci šel Donald Trump za svého úřadování po krku.

Detail ve videu, které vyšlo týden před prezidentskými volbami, je ale spíše úlitbou aktuální vlně angažovanosti popových interpretů. Do romantického tokání a sexuálních fantazií Ariany Grande okolní svět na desce jinak nezasahuje.

Positions možná zakládá nový popový žánr o šťastných romancích v karanténě, ačkoliv v tomto ohledu zpěvačku o pár měsíců předběhla Angličanka Charli XCX s květnovým albem How I’m Feeling Now. Zatímco to kromě euforie nového vztahu odráželo také chaos, nejistotu a obavy z pandemie, u Ariany Grande existují láska a štěstí mimo okolní kontext.

V této vyčištěné podobě mají Positions paradoxně blíže k poslední desce Justina Biebera Changes, na níž zpíval o slastech svého manželství a nalezení harmonie s pomocí křesťanství. A byla to strašná nuda.

Desky o vyrovnanosti a štěstí to v dnešním popu nemají lehké - pozitivní pocity se sdílí o dost hůř než ty negativní, jako jsou strach nebo úzkost. Když Ariana Grande v pomalých R&B baladách vypráví o své domácí miliardářské utopii, instinktivně jí pořád držíme palce, ať jí to vydrží co nejdéle. Dramat si užila už dost. Písně na Positions by si ale nějaké zasloužily.