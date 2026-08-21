Staré pecky a liják rozproudily atmosféru. Vypsaná fixa na koncertě křtila nové album

Ve čtvrtek 20. srpna večer oslavila své narozeniny kapela Vypsaná fixa. Již tradičně odehrála koncert v Areálu 7 v pražských Holešovicích, během kterého zároveň pokřtila novou desku Ideál. Reakce publika na písničky z tohoto alba však byly spíš vlažné.
Před nástupem kapely na pódium mohli diváci zhlédnout krátký klip s písničkou Pelikán, ve kterém si celá skupina vyzkoušela, jaké je to sedět v kabině akrobatických letců Flying Bulls. Po tomto krátkém rozehřátí se objevila na pódiu a krátce před osmou hodinou zahájila svůj koncert písničkou Dobré síly.
Publikum na ni ale příliš nereagovalo. Je sice běžné, že během první skladby jsou posluchači ještě poněkud ztuhlí, tentokrát však jejich reakce připomínala spíš rozpaky. Stejné odezvy se kapele dostalo i během písničky Beautiful girl. Nové písničky na koncertech nemají odezvu zpravidla ze dvou důvodů. Buď jsou skladby tak nové, že si je publikum ještě nemělo šanci poslechnout a zapamatovat, nebo zkrátka nejsou tak oblíbené. Vzhledem k tomu, že album vyšlo už během května, je asi pravděpodobnější ta druhá varianta (a nasvědčují tomu i konverzace, které jsem zachytil v publiku před začátkem vystoupení).
Ať vydržíte tak dlouho jako Olympic
Nálada se ale závratně změnila, jakmile z pódia zazněly písničky ze starších alb. A odrazilo se to i na kapele, která si své starší kousky očividně daleko víc užívala. Při skladbách, jako je Darling, Čtyři slunce nebo 1982, bylo publikum dokonce slyšet pomalu víc než kapela. Během poněkud experimentální písně Terenc z nového alba navíc začalo pršet, což publikum vyhecovalo k ještě větším šílenostem, jako by na ničem už nezáleželo, když už jsme stejně všichni mokří. Na Fixu navíc stále chodí především mladí lidé – i přesto, že se na scéně pohybuje již 31 let, stále sbírá nové fanoušky i v řadách věkové kategorie 15 až 20 let. Nechyběl tak pořádný crowdsurfing, mosh pit nebo veslování.
Jako každý správný křest se ani tento neobešel bez několika hostů. Novou desku přišli pokřtít již zmiňovaní akrobatičtí letci a její produkční Dušan Neuwerth a Ondřej Ježek. Původně se měl této role ujmout Petr Janda, ale kvůli pracovním povinnostem zanechal pro fanoušky pouze video. „Tímto křtím tuhle desku a přeju, aby se vám líbila a aby kapela Vypsaná fixa vydržela tak dlouho jako Olympic,“ vzkázal Janda virtuálně. Následovala píseň Měla krátkou ofinu, kterou na akordeon doprovodila členka kapely Tři sestry Veronika Borovková alias Supice.
Jeden velký kotel i hluchá místa
Kapela pak postupně odehrála celé nové album, které prokládala starými hity, aby udržela atmosféru v publiku. Dokonce ani singl Bylo to jistý, který se dostal do éteru již v březnu tohoto roku, stále do tradičního repertoáru úplně nezapadl, a tak se celý koncert oproti loňské narozeninové oslavě zdál poněkud rozpolcený. Kontrast v chování fanoušků mezi tím, kdy zněly staré a nové skladby, nešlo přehlédnout. V jednu chvíli jako by se v podstatě celé publikum proměnilo v jeden velký kotel a za chvíli lidi postávali a div se z nudy nebavili mezi s sebou o tom, co bude k večeři. Na závěr ale kapela nabídla jen své prověřené hity, a tak měl tento schizofrenní večer přece jen šťastný konec v podobě písničky Iluze.
Zdá se, že kapela Vypsaná fixa své fanoušky potěšila jen půlkou repertoáru, ale pravdou je, že z těchto momentů dokázala vytěžit všechno. Křtem svého nového alba Ideál tak završila letní koncertní sezonu.
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