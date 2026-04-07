Společnost miliardáře Ackmana chce koupit Universal Music. Nabízí 1, 3 bilionu korun

Společnost Pershing Square Capital Management amerického miliardáře Billa Ackmana chce koupit firmu Universal Music Group (UMG), která je největší nahrávací společností na světě. Pershing to oznámil v úterní tiskové zprávě. Transakce by firmu ocenila na více než 55 miliard eur (1,3 bilionu Kč), uvedla agentura Reuters.
Universal Music Group stojí za interprety, jako je Taylor Swiftová, Billie Eilish, Kendrick Lamar nebo Drake.
Ackman chce převzetí uskutečnit prostřednictvím své akviziční společnosti a pak stáhnout akcie UMG z burzy v Amsterodamu a uvést je na burzu v New Yorku. S návrhem budou muset souhlasit největší akcionáři UMG, včetně firem Bolloré Group, Tencent Music a Vivendi. Ti se k návrhu zatím nevyjádřili.
Pershing uvádí, že jeho nabídka oceňuje Universal Music přibližně na 30,4 eura za akcii. Z toho vychází i hodnota transakce. Akcie UMG naposledy uzavřely na ceně 17,10 eura, nabídka tak znamená prémii kolem 78 procent k poslední závěrečné ceně akcií na burze. V úterý dopoledne akcie v reakci na zprávu o Ackmanově zájmu přidávaly až 24 procent a dostaly se nad 21 eur, než část zisků smazaly.
Pershing má podle záznamů společnosti LSEG ve společnosti Universal Music podíl 4,7 procenta, což z něj činí čtvrtého největšího akcionáře. Universal Music má z hlediska tržeb z prodeje hudby asi třetinu trhu, druhá je společnost Sony Music s více než pětinovým podílem, třetí je společnost Warner Music.
Krok společnosti Pershing Square přichází poté, co UMG v březnu odložila plán na vstup na akciový trh v USA a ustoupila od dohody s Pershingem, který využil svého práva požadovat nabídku akcií v USA. Pershing uvádí, že kotace v New York by zvýšila cenu akcií UMG i jejich likviditu.
V dopise adresovaném vedení UMG Ackman píše, že management sice odvádí vynikající práci při řízení firmy a realizaci strategie, ale že cena akcií od vstupu na burzu v roce 2021 stagnuje. Jako důvody mimo jiné uvedl nejistotu ohledně 18procentního podílu ve vlastnictví společnosti Bolloré Group, odklad plánovaného vstupu na burzu v USA či nedostatečné využití rozvahy společnosti.
Akcie Universal Music za posledních šest měsíců klesly o více než 30 procent kvůli obavám, že umělá inteligence (AI) by mohla snížit zisky hudebního průmyslu. "Cena akcií UMG stagnuje kvůli kombinaci problémů, které nesouvisejí s výkonem její hudební divize. A co je důležité — všechny tyto problémy lze touto transakcí řešit," uvedl k tomu Ackman.
Nezávazný návrh předpokládá, že společnost SPARC Holdings patřící Pershingu by se sloučila s UMG. Akcie nové firmy registrované v Nevadě by pak byly uvedeny na burzu v New Yorku. Talentový agent a někdejší prezident společnosti Walt Disney Michael Ovitz by se měl stát předsedou představenstva UMG.
Návrh také předpokládá, že akcionáři UMG by dostali celkem 9,4 miliardy eur a 0,77 akcie nové společnosti za každou akcii UMG. Hotovostní část by Pershing financoval z práv držitelů SPARC, dluhu a výnosů ze svého podílu ve společnosti Spotify.
Bill Ackman je jedním z nejznámějších manažerů hedgeových fondů na světě. Provádí miliardové transakce, které se týkají firem z odvětví, kde mají dostatečný vliv a jejichž akcie jsou podle Ackmana atraktivně oceněné. Má velké podíly například ve společnostech Alphabet, Amazon a Brookfield Asset Management. Jeho hlavní hedgeový fond má ve správě aktiva za téměř 18 miliard dolarů. Hedgeové fondy jsou méně regulované než tradiční investiční fondy a zpravidla nejsou určeny pro drobné investory.
Média informují o střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu, na místě jsou údajně mrtví a zranění.
V Česku žije přibližně 18 procent lidí bez partnerského vztahu. Zatímco ženy častěji zůstávají single dobrovolně a jsou se svým stavem spokojenější, u mužů bývá příčinou spíše to, že nemohou najít partnerku. Ukazují to výsledky výzkumu Současná česká rodina, na kterém spolupracují Masarykova univerzita a Univerzita Karlova.
Tokijský koncertní sál Nippon Budokan, kde se v roce 1966 uskutečnilo jediných pět vystoupení slavné britské skupiny Beatles v Japonsku, zveřejnil po téměř 60 letech zapomenuté fotografie z této události. Informovala o tom agentura AFP.
Když byl německý kancléř Konrád Adenauer, přesvědčený demokrat a jeden ze zakladatelů evropské integrace, předmětem kritiky za pomalý postup denacifikace v německé státní správě, bránil se slovy: „Dřív než vylijete ze dřezu špinavou vodu, měli byste si být jistí, že máte místo ní nějakou čistou."
Bylo pochmurné listopadové ráno roku 1945, když se hraběnka Wilhelmina ve spěchu rozloučila se svými dcerami a nasedla do připraveného automobilu. Ze zámku Valeč měla namířeno do Vídně za manželem. Místo toho ale její život skončil při tragické dopravní nehodě. Alespoň tolik vypráví oficiální verze příběhu. Podle současného valečského kastelána Miloše Bělohlávka to ale mohlo být i jinak.