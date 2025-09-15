Španělsko by mělo kvůli účasti Izraele bojkotovat Eurovizi, uvedl jeho ministr

"Musíme zajistit, aby se Izrael nezúčastnil příštího ročníku Eurovize. Pokud se nám to nepodaří, Španělsko se soutěže nesmí zúčastnit," uvedl Urtasun v rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas. Připomněl také kritický postoj, který k izraelské účasti v soutěži zaujaly některé další státy.
Účast Izraele v soutěži byla v posledních dvou ročnících vysoce kontroverzním tématem kvůli jeho pokračující ofenzivě v Pásmu Gazy, která začala po útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael v říjnu 2023. Ozbrojenci tehdy zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, které ovládá Hamás, při izraelské ofenzivě zahynulo více než 64 800 Palestinců. Údaje úřadů v Gaze nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty. OSN tyto statistiky považuje za spolehlivé a uvádí, že většina mrtvých jsou civilisté.
Španělsko už před 69. ročníkem, který se uskutečnil v květnu ve švýcarské Basileji, požádalo pořadatele soutěže, Evropskou vysílací unii (EBU), aby se o účasti Izraele v soutěži vedla debata kvůli situaci v Pásmu Gazy. Izrael následně skončil nečekaně na druhé příčce. Po skončení soutěže vyzvaly veřejnoprávní televize šesti evropských zemí včetně Španělska EBU k přepočítání hlasů a zvýšení transparentnosti hlasovacího systému.
Španělsko spolu s Irskem, Norskem a Slovinskem v roce 2024 uznalo Palestinu jako samostatný stát, což už udělaly tři čtvrtiny zemí OSN. Španělská vláda také patří k nejostřejším kritikům izraelské ofenzivy v Pásmu Gazy, kterou premiér Pedro Sánchez označil za genocidu. Izraelská vláda obvinění z genocidy odmítá a tvrdí, že operace v Gaze je aktem sebeobrany a že dodržuje mezinárodní právo.
Španělsko se písňové soutěže Eurovize účastní od roku 1961 a dvakrát ji vyhrálo. Patří mezi pět zemí, které nejvíce přispívají do rozpočtu pořádající organizace a jejichž účastníci postupují automaticky do finále. Letošní 69. ročník soutěže ve švýcarské Basileji sledovalo celosvětově přes 200 milionů lidí. Naposledy z Eurovize v roce 2022 EBU vyloučila Rusko, a to kvůli jeho vojenské invazi na Ukrajinu.