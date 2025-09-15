Hudba

Španělsko by mělo kvůli účasti Izraele bojkotovat Eurovizi, uvedl jeho ministr

ČTK ČTK
před 5 hodinami
Španělsko by mělo bojkotovat 70. ročník mezinárodní písňové soutěže Eurovize, pokud se jí zúčastní Izrael, uvedl v pondělí podle agentury AFP španělský ministr kultury Ernest Urtasun. Podobný krok už v minulém týdnu avizovaly veřejnoprávní televize v Irsku a Nizozemsku.
Španělská zpěvačka Melody na Eurovizi 2025.
Španělská zpěvačka Melody na Eurovizi 2025. | Foto: Reuters

"Musíme zajistit, aby se Izrael nezúčastnil příštího ročníku Eurovize. Pokud se nám to nepodaří, Španělsko se soutěže nesmí zúčastnit," uvedl Urtasun v rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas. Připomněl také kritický postoj, který k izraelské účasti v soutěži zaujaly některé další státy.

Účast Izraele v soutěži byla v posledních dvou ročnících vysoce kontroverzním tématem kvůli jeho pokračující ofenzivě v Pásmu Gazy, která začala po útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael v říjnu 2023. Ozbrojenci tehdy zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, které ovládá Hamás, při izraelské ofenzivě zahynulo více než 64 800 Palestinců. Údaje úřadů v Gaze nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty. OSN tyto statistiky považuje za spolehlivé a uvádí, že většina mrtvých jsou civilisté.

Španělsko už před 69. ročníkem, který se uskutečnil v květnu ve švýcarské Basileji, požádalo pořadatele soutěže, Evropskou vysílací unii (EBU), aby se o účasti Izraele v soutěži vedla debata kvůli situaci v Pásmu Gazy. Izrael následně skončil nečekaně na druhé příčce. Po skončení soutěže vyzvaly veřejnoprávní televize šesti evropských zemí včetně Španělska EBU k přepočítání hlasů a zvýšení transparentnosti hlasovacího systému.

Eurovize 2025
39 fotografií

Španělsko spolu s Irskem, Norskem a Slovinskem v roce 2024 uznalo Palestinu jako samostatný stát, což už udělaly tři čtvrtiny zemí OSN. Španělská vláda také patří k nejostřejším kritikům izraelské ofenzivy v Pásmu Gazy, kterou premiér Pedro Sánchez označil za genocidu. Izraelská vláda obvinění z genocidy odmítá a tvrdí, že operace v Gaze je aktem sebeobrany a že dodržuje mezinárodní právo.

Španělsko se písňové soutěže Eurovize účastní od roku 1961 a dvakrát ji vyhrálo. Patří mezi pět zemí, které nejvíce přispívají do rozpočtu pořádající organizace a jejichž účastníci postupují automaticky do finále. Letošní 69. ročník soutěže ve švýcarské Basileji sledovalo celosvětově přes 200 milionů lidí. Naposledy z Eurovize v roce 2022 EBU vyloučila Rusko, a to kvůli jeho vojenské invazi na Ukrajinu.

 
hudba kultura Eurovize Španělsko

