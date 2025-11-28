Smigmator a Pivec nahráli vánoční singl This Christmas Night. Vznikl v New Yorku

Nahrávku stvořil mezinárodní autorský tým ve spolupráci se špičkovými českými jazzmany a newyorskými vokalisty v čele se zpěvačkou Stephanie Fisherovou dlouhodobě spolupracující s Gregorym Porterem, Joshem Grobanem nebo Samarou Joy. Poslechnout si ji můžete ZDE.
Výsledkem je energická, radostná a rádiově srozumitelná "Christmas feel-good" skladba o setkání s přáteli ve vánočním čase. "Vánoce jsou pro mě především o lidech, které máme rádi, a té výjimečné atmosféře, která nás vrací do dětských let. Při nahrávání jsme chtěli zachytit okamžik, kdy hlas, kapela, sbor a geniální Ondrovy hammondky zvednou celé město ze židle," říká Jan Smigmator.
"Hammondky jsme zasadili do středu dění! Groove, harlemský sbor, fantastická kapela a Honzův hlas… To je prostě jednoduchá rovnice, která funguje!" doplňuje s nadšením Ondřej Pivec.