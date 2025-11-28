Hudba

Smigmator a Pivec nahráli vánoční singl This Christmas Night. Vznikl v New Yorku

před 1 hodinou
This Christmas Night je nová vánoční píseň Jana Smigmatora a varhaníka Ondřeje Pivce, natočená v legendárních Flux Studios v New Yorku. Originální píseň spojuje popovou melodiku, hammondky, gospel harlemských kostelů a swingový esprit, který je pro Jana Smigmatora typický.
„Vánoce jsou pro mě především o lidech, které máme rádi, a té výjimečné atmosféře," říká český swingový zpěvák Jan Smigmator.
„Vánoce jsou pro mě především o lidech, které máme rádi, a té výjimečné atmosféře," říká český swingový zpěvák Jan Smigmator.

Nahrávku stvořil mezinárodní autorský tým ve spolupráci se špičkovými českými jazzmany a newyorskými vokalisty v čele se zpěvačkou Stephanie Fisherovou dlouhodobě spolupracující s Gregorym Porterem, Joshem Grobanem nebo Samarou Joy. Poslechnout si ji můžete ZDE.

Nový vánoční singl s názvem This Christmas Night.
Nový vánoční singl s názvem This Christmas Night.

Výsledkem je energická, radostná a rádiově srozumitelná "Christmas feel-good" skladba o setkání s přáteli ve vánočním čase. "Vánoce jsou pro mě především o lidech, které máme rádi, a té výjimečné atmosféře, která nás vrací do dětských let. Při nahrávání jsme chtěli zachytit okamžik, kdy hlas, kapela, sbor a geniální Ondrovy hammondky zvednou celé město ze židle," říká Jan Smigmator

"Hammondky jsme zasadili do středu dění! Groove, harlemský sbor, fantastická kapela a Honzův hlas… To je prostě jednoduchá rovnice, která funguje!" doplňuje s nadšením Ondřej Pivec.

 
