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Hudba

Slovenský festival Pohoda chystá silný program. Zahrají The Cure i Gorillaz

ČTK

Desítky koncertů a dalších doprovodných akcí budou součástí multižánrového festivalu Pohoda, který ve středu 8. července začíná na letišti v Trenčíně na západním Slovensku. Jubilejní 30. ročník této přední akce svého druhu v zemi potrvá o den déle než obvykle.

The Cure, O2 arena, Praha, 2022
Britská kapela The Cure během svého vystoupení v pražské O2 areně v roce 2022.Foto: HN – Lukáš Bíba
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Festival podle pořadatelů do soboty nabídne jeden z nejsilnějších programů ve své historii. Hned v úvodu se o jeden z vrcholů festivalu postará britská kapela The Cure. Zájem patrně přilákají také například Gorillaz, dále The Prodigy, Lykke Li či IDLES.

Naplánována jsou rovněž vystoupení představitelů české a slovenské hudební scény. Tu budou zastupovat kromě jiných David Koller, Ventolin, formace Ještě jsme se nedohodli, stejně jako Para, Hex a Jana Kirschner.

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Součástí programu Pohody jsou tradičně divadlo, tanec, literatura a diskuse. Na jedné z diskusí společně vystoupí prezident Petr Pavel a bývalá slovenská prezidenta Zuzana Čaputová.

Pořadatelé festivalu už dříve oznámili, že na letošní ročník Pohody bylo vyprodáno všech 33 000 permanentek. Zájemcům ještě nabídli vstupenky na první den akce, která v minulosti začínala až o den později. Pohoda až do minulého týdne neměla jistotu, že bude moci i příští rok pokračovat na letišti v Trenčíně, kde se festival koná od roku 2004. 

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