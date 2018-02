Slovenský festival Hip Hop žije se po Ostravě uskuteční v Praze. Zarapují Kontrafakt i Majk Spirit

před 3 hodinami

Jednodenní festival Hip Hop žije, který se pět let konal na Slovensku, letos poprvé zamíří do Prahy. 28. července v areálu Výstaviště v Holešovicích budou rapovat “ti nejlepší” ze slovenské a české rapové scény. První potvrzená jména: Kontrafakt v čele s Rytmusem, Majk Spirit, Kali, Separ nebo Pil C. Pražská premiéra doplní druhý ročník ostravské pobočky tohoto festivalu, který se v Dolních Vítkovicích uskuteční 1. září. Loni sem dorazilo přes 6 tisíc návštěvníků. „Ostrava se nám velmi osvědčila, ukázalo se, že zájem o festival je v Česku obrovský, tak jsme se rozhodli, že ho letos uspořádáme také v Praze,” říká pořadatel Marko Šebesta.

