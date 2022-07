Skupina Rockaway se stala strategickým investorem Colours of Ostrava

Investiční skupina Rockaway Capital Jakuba Havrlanta vstoupila do festivalu Colours of Ostrava. Stala se strategickým investorem. Detaily transakce nechce ani jedna ze stran zveřejnit. Do portfolia společnosti patří od roku 2021 i Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.

"Majetkový vstup skupiny Rockaway Capital do pořadatelské společnosti Colour Production znamená pro ostravský hudební festival nejen zajištění stability, ale také prostor pro rozvoj nových možností. To se týká jak festivalu, tak doprovodných akcí - mezinárodního diskusního fóra Meltingpot, prezentačního festivalu Czech Music Crossroads a tradičního Festivalu v ulicích," řekla za investora Marianna Zapotilová. Organizační tým, v jehož čele nadále stojí ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová, zůstává neměnný. "Budeme dál pokračovat v posilování pilířů, na kterých náš festival stojí. Jde hlavně o kvalitní dramaturgii s velkými světovými hvězdami i nejzajímavější hudbou mnoha i menšinových žánrů z celého světa, obrovská pestrost programové nabídky v čele s fórem Meltingpot i atmosféra festivalu tak, jak ji fanoušci znají," řekla Holušová. Ředitelka je ráda, že zakladatel skupiny Rockaway Jakub Havrlant je moravskoslezským patriotem. "Takže k sobě máme blízko i díky našim společným kořenům," dodala zakladatelka a hlavní dramaturgyně Colours of Ostrava. Pro skupinu Rockaway Capital podle Zapotilové nejde o první aktivní zapojení v českém kulturním prostředí. Do jejího portfolia patří od roku 2021 Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který spoluvlastní s Jiřím Bartoškou a týmem vedení festivalu. Cílem Rockaway je tyto zkušenosti zužitkovat i v oblasti hudebního festivalu, podpořit hudební průmysl v Česku a střední Evropě a dále rozvíjet aktivity okolo festivalu. "V Rockaway máme radost z toho, že můžeme být součástí takhle významné hudební a kulturní události. Věřím, že se nám podaří navázat společně s týmem spolupráci a posuneme Colours of Ostrava v budoucnu na ještě vyšší úroveň podobně, jako se nám to podařilo s týmem karlovarského filmového festivalu během 56. ročníku po více jak roční spolupráci," doplnil investiční partner Rockaway Capital Jan Jírovec, který je zároveň členem představenstva KVIFF Group. Skupina Rockaway, kterou založil a řídí Jakub Havrlant, působí v 17 zemích Evropy, firmy pod její správou zaměstnávají přes 5000 zaměstnanců a v roce 2019 dosáhly agregovaných tržeb přes 2,5 miliardy eur. Součástí aktivit Rockaway Capital je digitalizace tradičního byznysu. Devatenáctý ročník festival Colours of Ostrava se v Ostravě koná v těchto dnech v industriálním prostředí Dolních Vítkovic. Akce paří mezi největší festivaly v Česku. Pořadatelé už několik let nezveřejňují přesnou návštěvnost, ta se odhaduje na 40 tisíc lidí. V roce 2016 jej deník The Guardian zařadil mezi deset nejlepších festivalů Evropy.