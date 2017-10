Skupina Franz Ferdinand vydává album Always Ascending a v březnu s ním vystoupí v Praze

před 1 hodinou

Video: YouTube / Franz Ferdinand

Skotská indierocková kapela Franz Ferdinand vydá v únoru příštího roku po šesti letech nové studiové album Always Ascending. O měsíc později, 9. března, s ním přijede do pražského Fora Karlín. Franz Ferdinand platí se svými kolegy Killers či Bloc Party za skupiny, které v polovině nultých let rehabilitovaly po období všeobecných experimentů s elektronikou kytary. Franz Ferdinand se dali dohromady v roce 2002 v Glasgow, první velký úspěch jim v roce 2004 přinesla skladba Take Me Out. Vydali prozatím čtyři alba, fanouškům se několikrát představili i v České republice. Naposledy hráli před dvěma lety na slovenské Pohodě ve společném projektu FFS s britskou legendou Sparks. Lístky stojí 990 Kč.

