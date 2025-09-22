Zní to jako xylofon, ale není. Kultovní skladba Mamma Mia přežila i dva rozvody

Kapela ABBA složená ze dvou manželských párů vznikla v roce 1972 ve Švédsku, o dva roky později vyhrála soutěž Eurovize s písní Waterloo a od té doby její sláva jen rostla. Rok po zmíněném vítězství vydala nové album s jednoduchým názvem ABBA. Právě na tomto LP se poprvé a hned jako první píseň v pořadí objevila právě píseň Mamma Mia.
Kapela nepočítala s tím, že by se zrovna tato skladba mohla stát takovým hitem, a proto se před vydáním alba neobjevila ani jako singl. Když ale Mamma Mia začala dominovat světovým žebříčkům, rozhodla se skupina tuto chybu napravit a na podzim téhož roku vydala píseň i jako samostatné EP.
Už ani nespočítám, kolikrát jsem ti řekla, že je konec
Text tohoto světově známého songu, který napsal Björn Ulvaeus, je přitom banální. Zpívá se v něm o lásce, které navzdory všem nevěrám a lžím nelze odolat, a ženy tam vystupují jako poněkud naivní stvoření, jež mužům odpustí cokoliv. "Už ani nespočítám, kolikrát jsem ti řekla, že je konec. A když práskneš dveřmi a odcházíš, tak vím, že víš, že nebudeš pryč moc dlouho, protože stačí jeden pohled, a já na všechno zapomenu."
Poněkud prostoduchý text však autoři doplnili kytarami, bicími, klávesami a charakteristickým tónem, který většina lidí považuje za xylofon, ale ve skutečnosti se jedná o syntetizátor Electon Yamaha nastavený do módu "marimba". Vše dohromady stvořilo chytlavou melodii a silný rytmický proud, který i dnes zaslechnete v nejednom nočním klubu. Jeden z nejslavnějších hitů byl na světě.
ABBA se odmlčela, ale Mamma Mia žila dál
Vztahy uvnitř kapely ale už tak růžové nebyly. V roce 1979 se po několika úspěšných albech rozvedli Angetha a Björn a o dva roky později i druhý manželský pár ABBY Frida a Benny. Během následujícího roku pak skupina oznámila přerušení nahrávání nového alba a na dlouhá léta se odmlčela. Píseň Mamma Mia ale žila dál.
V roce 1999 ji britská dramatička použila jako titulní píseň ke stejnojmennému romantickému muzikálu. Představení obsahovalo pouze skladby od ABBY a pro svůj úspěch se v roce 2008 dočkalo i filmového zpracování v hlavní roli s Meryl Streepovou a Amandou Seyfriedovou. Muzikál vypráví příběh mladé ženy, která se chystá vdávat. Chce ale, aby jí k oltáři přivedl její otec, kterého nezná, a tak na řecký ostrov, kde žije, sezve všechny tři potenciální adepty. Tím se dá do pohybu série komických situací a vzpomínek na minulost. V roce 2018 bylo natočeno pokračování Mamma Mia! Here We Go Again.
Díky poutavým choreografiím inspiroval muzikál mnoho tzv. flash mobs (hromadné tančení na veřejných prostranstvích na nějakou skladbu, které má působit jako náhodně improvizované, ale ve skutečnosti jde o pečlivě plánovanou akci). Jeden z největších flash mobs na skladbu Mamma Mia se odehrál v roce 2018 v Londýně na South Bank a účastnilo se ho 324 tanečníků.
V metalovém i romantickém kabátě
Kromě filmových zpracování se ale skladba dočkala i řady coververzí. Mezi nejzajímavější patří například metalová předělávka od italského umělce Angela Bissantiho, který skladbu vydal na svém druhém albu sesbíraných coverů. Z žánrově opačného konce hudebního spektra by bylo dobré zmínit například akustický romantický cover od Ripleyho Alexandera, který z našlapaného popového hitu vykouzlil pomalou klavírní skladbu.
Za padesát let své existence si píseň dokázala nejen získat fanoušky po celém světě, ale taky se stát kultovní součástí popkultury. Od svého vzniku a s každým novým nápadem na její recyklaci dokazuje, proč je kapela ABBA historicky nejprodávanější kapelou kontinentální Evropy.