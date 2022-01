Skládá po nocích na koleji. Anketu BBC Sound of vyhrála zpěvačka z TikToku

Dvacetiletá Angličanka, která si říká PinkPantheress a jejíž hity se vloni šířily po sociální síti TikTok, vyhrála výroční anketu BBC Sound of 2022. Ta každoročně hledá nové talenty, dříve upozornila na Michaela Kiwanuku, Jessie J nebo Ellie Goulding.

PinkPantheress, jež nezveřejňuje své jméno, se narodila v anglickém městě Bath keňské matce a anglickému otci. Vyrůstala v Kentu, od dvanácti hrála na klavír a poslouchala nejraději Michaela Jacksona. V dospívání zpívala se školní emo rockovou kapelou a po nocích na koleji tvořila muziku v programu GarageBand.

"Zhruba když mi bylo patnáct, sledovala jsem záznam vystoupení kapely Paramore na festivalu v Readingu," vzpomíná pro BBC, co ji přimělo se hudbě věnovat víc. "Na zpěvačce Hayley Williams jste viděli, jak si to užívá. Když mi došlo, že za to ještě dostává zaplaceno, rozhodla jsem se, že to bych se chtěla naučit," dodává PinkPantheress, jinak také posluchačka jihokorejského žánru K-pop.

Své první pokusy začala nahrávat na server Soundcloud, kde se nesetkaly s větší odezvou, a později na sociální síť pro mladé TikTok. Tam její tracky, trvající od 12 vteřin do 2 minut, zarezonovaly, až se s nimi PinkPantheress v srpnu dostala do hitparád.

"Nebaví mě pořád dokola zpívat tutéž melodii. Jakmile jednu dokončím, už si řeknu, že to mohlo být lepší, a začínám vymýšlet další," vysvětluje umělkyně, kterou dnes na TikToku sleduje přes 1,1 milionu lidí. K popularitě mohlo přispět, že vloni svět začínal další vlnu pandemie a lidé byli kvůli lockdownům připoutaní k sociálním sítím víc než dřív.

Coververzi jedné její skladby zahráli i známí Coldplay, momentálně je spolunominovaná na cenu Brit Award s raperem Central Ceem, který vysamploval její track Obsessed with You.

Nedávno PinkPantheress absolvovala první tři koncerty v intimním londýnském prostoru The Pickle Factory s kapacitou zhruba 200 lidí.

Pro její hudbu jsou charakteristické zblízka nasnímaný hlas a retro samply taneční, jungle, R&B nebo drum'n'bassové hudby ze začátku tisíciletí, do nichž zpívá o posedlosti nebo zklamání, píše BBC.

Podle serveru Pitchfork zpěvačka se sítí TikTok zachází jako se Snapchatem. "Nahrává nahodilá, hodně přiblížená videa, kdy jí nebývá vždy zcela vidět do tváře, a doprovází je slangovými vzkazy," popsal Pitchfork, podle nějž se právě drum'n'bassové samply zdají adekvátní pro rychlé střihy a obecně estetiku tiktokových videí.

Sama PinkPantheress svůj styl jednou označila za "novou nostalgii".

O zpěvačce se ví pouze to, že žije v Londýně, kde studuje filmovou školu. "Je pro mě jednodušší nevykládat všechny karty na stůl. Mám ráda soukromí a přijde mi, že kdybych se cpala všude, začne mě být až moc," vysvětluje, proč například tají své jméno.

Po úspěchu na TikToku podepsala smlouvu s vydavatelstvím Parlophone, které zveřejnilo její devatenáctiminutový mixtape To Hell With It.

V anketě Sound of 2022, pořádané stanicí BBC Radio 1, pro ni teď hlasovala většina ze 130 odborníků a kritiků, mezi nimiž nechyběli Elton John, Ed Sheeran nebo zpěvačka Billie Eilish.

K dřívějším vítězům ankety patří zpěvačky Adele, Ellie Goulding a Celeste, kapela Years and Years, dívčí trio Haim nebo kytarista Michael Kiwanuka.