Punk není mrtev! Nebo že by ano? Sex Pistols zahráli na Rock for People

Kris Zákora

Na hlavním pódiu se krátce před desátou večerní návštěvníkům festivalu Rock for People představila kapela Sex Pistols v netradičním složení. Původního baskytaristu Sida Viciouse a potažmo i frontmana Johnnyho Rottena nahradil mnohem mladší hostující zpěvák Frank Carter známý svou excentrickou pódiovou prezentací.

Jeho energie nešla přehlédnout. Skákal po pódiu sem a tam, vstupoval do davu, nechal se nést na rukou fanoušků, zkrátka vyváděl jako pravověrný pankáč, zatímco se zbytek kapely… díval? Pánové ze Sex Pistols již mají svá léta a svého mladého parťáka zkrátka nestíhali. Carter má drajvu na rozdávání, a kdyby se občas bokem nezmínil o přítomnosti "legend, co stojí za ním", nikdo by si nevšiml, že ho doprovází živá kapela.

Smutné na tom je, že koncert samotný byl ve výsledku skvělý. Čišela z něj síla a napětí. Bohužel se však už dávno nejednalo o výkon Sex Pistols, ale právě Franka Cartera, který si ukradl show pro sebe. Svým způsobem je to pochopitelné: má dobře sazený hlas a obličej i aroganci, jakou by měla mít každá správná punk-rocková hvězda.

V jeho podání zazněly během koncertu nejznámější skladby jako God Save the Queen, Pretty Vacant a Anarchy in the UK, ale i netradiční vložka v podobě cover verze písničky My Way od Franka Sinatry. Profesionální pěvecký výkon navíc báječně doplňoval Carterův těžký britský přízvuk.

Paul Cook za bicími také neotálel, ovšem když došlo na kytarové sólo Steva Jonese, divák se nemohl ubránit dojmu, že punk sice nezemřel, ale bohužel ho zřejmě drží v nemocnici na přístrojích.

Související Formace Kneecap na Rock for People podpořila Palestinu a kritizovala Izrael

Sex Pistols svým vystoupením uzavřeli třetí den celkem pětidenního festivalu. Mimo nich se v pátek na programu objevily například křesťanská rocková kapela Skillet, popová hvězda Ewa Farna nebo švédské death metalové uskupení In Flames. V neděli celou akci zakončí legendární rocková kapela Guns N' Roses.