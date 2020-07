Setkání na střeše nad Prahou. Kafka Band natočil první klip s herci

Kapela Kafka Band, která se pohybuje v literárním i hudebním světě, připomíná své loňské album Amerika novým klipem ke skladbě Jiu Jitsu Frau. Na střechách pražského paláce Lucerna ho natočila režisérka Tereza Srbová, která ztvárnila i hlavní roli s tanečníkem a hercem Davidem Boshem.

Píseň pochází z alba inspirovaného stejnojmenným dílem spisovatele Franze Kafky. Klip vznikl pro Literární dům ve Stuttgartu.

"Možná poprvé v moderní literatuře se v Kafkově Americe objevují postavy silných, samostatných, sebevědomých žen," míní spisovatel Jaroslav Rudiš, zpěvák Kafka Bandu. "Jednu z nich potká i Karel Rossmann, hrdina knihy. Klára ho fascinuje. Když se k ní snaží přiblížit, zjistí, že na rozdíl od něj dobře ovládá džiu-džitsu. Flirt se změní v drsnou hru plnou svádění, agrese, násilí, temnoty, ale taky zvláštního humoru," popisuje.

Rudiš napsal text písně s německým producentem alba Alexandrem Riemenschneiderem. Ten jako divadelní režisér stojí za inscenacemi v divadle v Brémách podle Kafkových románů Zámek a Amerika, ve kterých Kafka Band účinkoval.

Album Amerika vyšlo vloni na jaře jako druhá část plánované trilogie. Po první víceméně akustické nahrávce Zámek z roku 2014 se na Americe sestava posunula k současnému zvuku. Píseň Jiu Jitsu Frau do zkušebny přinesl zpěvák a výtvarník Jaromír Švejdík alias Jaromír 99. "Byl to takový jemný švédský pop. Alexander to vzal a přenesl do Německa. Skladba potemněla a zdrsněla a nasála hodně z německé nové vlny," podotýká Jaromír 99.

Kafka Band z desky Amerika zveřejnil tři videa, včetně 3D klipu ke skladbě People Get Lost. Teprve čtvrté video Jiu Jitsu Frau je bez animace a s herci.

"Kafkova Amerika je příběhem velkého osamění. V našem klipu se mladý pár setkává na střeše nad Prahou. Jejich vztah je naplněný samotou a podivnou izolací a neschopností spolu komunikovat. To se snaží překlenout zvláštní hrou a bizarními zážitky. Jejich stíny je k sobě přitahují víc než slova," říká režisérka a herečka Tereza Srbová, kterou pro film roku 2007 objevil David Cronenberg ve snímku Východní přísliby.

Jako filmařka natočila mimo jiné klipy pro kapely Priessnitz a Umakart. S oběma sestavami pracoval i kameraman Jiu Jitsu Frau Jan Baset Střítežský, který s Jaromírem 99 a Jaroslavem Rudišem zfilmoval jejich komiks Alois Nebel.

Kafka Band, který vznikl v roce 2014, vystupuje zejména v zahraničí, dobře je přijímán v Německu. Současnou sestavu tvoří Rudiš, zpěvák Švejdík, kytarista a producent Dušan Neuwerth, baskytarista Libor Palucha, klávesista Jiří Hradil a bubeníci Zdeněk Jurčík a Tomáš Neuwerth.

"Přes veškerou 'kafkárnu' je album Amerika hudebně pozitivistické," napsalo v recenzi desky Aktuálně.cz, podle něhož jsou písně Kafka Bandu "od základu nasměrovány k čemusi vzdálenému a neuchopitelnému, ovšem vstřícně zářícímu".