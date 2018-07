Koncert Rolling Stones s náramkem místo peněz? Jsme průkopníci, chci to dostat ke všem, říká Grimaux

"Nepracoval bych s nikým, kdo by lidem neposkytl možnost dostat své peníze zpět," říká v rozhovoru Serge Grimaux. Organizátor zítřejšího koncertu Rolling Stones v Praze také po českých festivalech šíří používání bezhotovostních náramků.

Začala letní koncertní sezona a častěji než dřív se Češi setkávají s akcemi, které místo vstupenek a bankovek upřednostňují speciální náramky s čipem.

Technologii, kterou několikátým rokem užívají zdejší festivaly Brutal Assault či Hip Hop Kemp, si předminulý víkend licencovala hudební přehlídka Metronome. A zítra budou náramky znovu použity na pražském koncertu Rolling Stones. "Cashless, tedy koncerty bez hotovosti, představují nový svět. A všichni, kdo tuto technologii používají, jsou průkopníky," říká Serge Grimaux, předseda správní rady firmy Intellitix, jež bezhotovostní náramky provozuje.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz Grimaux rozptyluje kritiku, která se předminulý víkend snesla na pořadatele akce Metronome. Až po jeho skončení mnozí lidé zjistili, že peníze, které si převedli na náramkový účet, dostanou zpět jen po odečtení poplatku 50 korun a pouze v případě, že na účtu stále mají více než 49 korun. Jinými slovy: komu by bývalo zbylo 99 korun, nedostal by zpět nic.

Po kritice na sociálních sítích pořadatelé Metronomu oznámili, že poplatek strhávat nebudou, a lidem vrátili všechny peníze.

Aktuálně.cz: Nejčastější výtka vůči náramkům spočívá v tom, že při vracení částky strháváte poplatek 50 korun a vracíte jen od 49 korun výš. Jak se tomu bráníte?

Serge Grimaux: To je zajímavé, říkáte "bránit". Já ale vůbec necítím, že by na mě někdo útočil. Vysvětlím. Když si na stránkách Intellitix zakládáte bezhotovostní účet pro svůj náramek, najdete tam podmínky používání. Dočetl jste se tam o minimální částce, kterou vracíme, nebo ne?

Ano, když člověk hodně pátral. Ale na festivalu Metronome se spousta lidí o stržení poplatku dozvěděla až po skončení akce.

To samozřejmě záleží na pořadateli. Pokud si lidé stěžovali, možná to znamená, že organizátoři Metronomu tuto informaci dopředu dost výrazně nekomunikovali. Ale kdo podmínky užívání služby četl, o poplatku věděl. Metronome zpětně uznal, že pravidla možná nebyla všem jasná, peníze vrátil a teď už to není problém.

Zadruhé a především: pokud lidé utratí vše, co na bezhotovostním účtu mají, nic je to nestojí, nic jim nestrhneme. Zřízení účtu je zdarma. Pokud na něj pošlete stokorunu a na akci utratíte sto korun, nepřišli jste ani o halíř. Vzpomeňte si na festivaly, které místo peněz užívaly vlastní žetony. Bylo snad možné ty žetony proměnit zpět za peníze? Kdežto s náramkem ta možnost existuje.

Některé německé festivaly lidem umožňují, aby částku zbylou na náramkovém účtu poukázali na charitu. Vy tedy pořadatelům dáváte na výběr, jak s penězi naložit?

Podmínky vracení peněz jsou vždy v kompetenci pořadatelů. My jen poskytujeme technologii a organizátor s ní zachází po svém. Mohu ujistit, že bych nepracoval s nikým, kdo by lidem neposkytl možnost dostat své peníze zpět. Nevymyslel jsem náramky proto, abych lidi okrádal, nýbrž abych jim zlepšil zážitek z koncertu.

Proč nestačí platit bankovkami a kreditními kartami?

Protože pořadatelé akce, ať už koncertu, nebo festivalu, chtějí mít pod kontrolou ekonomiku komunity, kterou vytváří. V každé komunitě máte nějakou měnu, v komunitě zvané Česká republika jde o koruny. Ale například na festivalu Metronome vznikla komunita lidí, kteří přišli na Metronome. A když ji organizátoři mají pod kontrolou, mohou kontrolovat kvalitu služeb nebo výši cen v celém areálu.

A nehraje v tom roli také úvaha, že každému na účtu něco zbude, a tak se z toho pořadatel obohatí?

Teď předpokládáte něco, co byste předpokládat neměl.

Není to tak?

Vůbec tak nepřemýšlejte. Kdybych náramky vymyslel s úvahou, že lidé neutratí všechny peníze a já jim je seberu, musel bych být pěkný ničema, nemyslíte?

Příklad. Pořádáte koncert Rolling Stones v Praze, řekněme, že dorazí 60 tisíc lidí. Pokud z každého náramku strhnete 50 korun, máte tržby navíc ve výši 3 milionů korun.

Ne. Špatně. Představte si, že na koncert jdete s kamarádem. Lidé na koncerty málokdy chodí sami, nebo ne? Takže jdete ve dvou a pro oba náramky si zřídíte jeden společný účet. Nebo jdete s celou rodinou, vytvoříte jeden účet a na něj registrujete všech šest náramků. Nadto určitě ne všem na účtu zbudou nějaké peníze. Někomu asi ano, ale upřímně, proč by je tam nechávali? Proč si na účet posílat částku, kterou pak neutratíte? Proto ty vaše počty neodráží realitu. Kdyby to bylo, jak říkáte, firmě Intellitix už v Česku konkurují desítky jiných a po celé Evropě stovky. Vy popisujete nějakou zlatou horečku. Ale žádná neexistuje.

Ani jako vedlejší efekt? Organizovat koncert Rolling Stones je nákladné, pořadatel si takto pojistí, že neskončí v minusu.

Ne. Lidé se jen náramky musí naučit používat, pokud nechtějí, aby jim na účtech něco zbylo. Ze statistik vyplývá, že průměrně je na jeden účet zaregistrováno 2,7 náramku. Tím musíte vydělit poplatek za navrácení peněz z účtu ve výši 50 korun a vyjde vám necelá dvacetikoruna. A to jen v případě, že lidé neutratili vše, co měli na účtu.

Rozumějte: nám jde v první řadě o poskytování služby, která je lidem ku prospěchu. Vy v tom hledáte něco, co není podstatou věci. Náramky jsou tu proto, aby lidem poskytly nejlepší možný zážitek. Aby byli na koncertě a nemuseli se obtěžovat s penězi, čekat fronty u vchodu, vyčkávat, než jim vrátí barman, přepočítávat si drobné.

K těm frontám. Na festivalu Metronome první den stála velká, protože náramky se za vstupenky vyměňovaly až na místě. Proto jste je účastníkům koncertu Rolling Stones rozeslal dopředu poštou?

Ano, a v každém balíčku byl šestistránkový leták v angličtině i češtině s podmínkami užívání služby, včetně toho, za jakých okolností lze peníze nahrané na účet dostat zpět. Každý, kdo si koupil lístek dopředu, tento leták s náramkem dostal v poště. A kdo si vstupenku zakoupil až v uplynulých týdnech, může si ji za náramek vyměnit ve vybraných pobočkách Vodafonu nebo přímo na koncertu. Všude obdrží leták.

Jinak vůči pořadatelům Metronomu nejsem nijak kritický. Jsou to průkopníci. Všichni, kdo používají náramky, jsou průkopníci! Napoprvé možná ne vše dopadlo zdárně. Ale vsadím se, že příští ročník už Metronome bude lidem posílat náramky dopředu, aby se u vchodu netvořily fronty.

Náramky poskytujete velkým zahraničním festivalům jako Coachella nebo Tomorrowland. Urychlil se tam provoz na stáncích s občerstvením?

Jednoznačně, a nejen to. Náramky úplně mění způsob, jakým stánkaři pracují. Teď už nemusí mít kasu, rozměňovat, hlídat, jestli jim zbývá dost drobných. Ten, kdo to dřív dělal, nyní obsluhuje lidi. A servis je rychlejší, kvalitnější.

Opravdu je rychlejší? Při platbě člověk přikládá náramek k přístroji dvakrát, jednou pro ujištění, zda má dost na účtu, podruhé pro potvrzení platby.

Tento systém, který se jmenuje double-tap, jsme si patentovali. A existuje z jednoduchého důvodu: aby za mnou pak lidé nechodili a neříkali mi "tohle pivo jsem si neobjednal" nebo "tenhle chlap s náramkem mě předběhl a já zaplatil jeho pivo". Kdybychom nevyžadovali dvojí přiložení náramku ke čtečce, museli bychom po lidech chtít, ať dlouze zadávají nějaký PIN kód. Takto si žádná čísla pamatovat nemusí. Od chvíle, kdy jsme s náramky začali, jsme ve 22 zemích uskutečnili transakce ve výši přes miliardu dolarů. Ani jeden člověk si nepřišel stěžovat, že by byl zaplatil něco, co nedostal.

Ani jeden? Nepřeháníte?

Představte si běžný hudební festival, kde během hodiny stovky lidí u stánků obslouží tisíce návštěvníků. Jediné, co v tomto prostředí může vzniknout, jsou chyby. Přehmaty. Omyly. Neříkám, že jsem vyvinul geniální systém, který předejde každému nešvaru. Ale vyvinul jsem něco, co pravděpodobnost výskytu těchto nešvarů sráží na minimum.

Ale leccos náramky komplikují. Příklad: maminka už nemůže poslat dítě s padesátikorunou, ať si jde koupit zmrzlinu. Musí jít s ním.

Nemusí, na jeden účet lze zaregistrovat až šest náramků, takže jeden dostane dítě a maminka s ním bude sdílet svůj účet. Mimochodem pro každého uživatele můžete v systému nastavit omezení. Pokud třeba máte dospívající dítě a nechcete, aby vám na festivalu za zády pilo alkohol, jednoduše mu v systému zakážete koupi alkoholických nápojů.

Čím jsou náramky výhodné pro pořadatele, rostou jim tržby?

Z naší zkušenosti vyplývá, že akcím, které předtím generovaly zhruba 10 milionů korun, po nasazení náramků stoupají tržby někam k 11,5 až 12,5 milionu. Protože teď je každá platba povinně zanesena do systému a neexistuje způsob, jak to obejít.

Nesouvisí to s psychologií? Člověk nemá v ruce bankovky, čerpá peníze z virtuálního účtu, pročež víc utrácí?

Podle mě to souvisí s tím, že při platbách dochází k méně chybám a že služba je rychlejší. V areálu nepřibývá opilců, jen se dostane na každého. Kolikrát jste byl na koncertu, stoupl jste si do fronty na pivo a po dvaceti minutách jste to vzdal, protože fronta byla nekonečná? Tohle s používáním náramků odpadá. A pořadatelé navíc mají kompletní přehled o tom, co se na jejich akci děje. Mohou včas zjistit, že jeden bar má pětinový obrat oproti jinému, a na druhý den ho přesunout na vhodnější místo. Nebo u vytíženého baru posilnit obsluhu. Mohou si spočítat, že stánkaři dojdou hotdogy dřív, než si to sám stánkař uvědomí. Samé výhody!

Ticketpro a Intellitix ◼ Serge Grimaux se narodil v kanadském Montrealu, od 90. let minulého století žije v Česku. Za uplynulých pětatřicet let uspořádal mnoho velkých koncertů včetně českých vystoupení Rolling Stones. ◼ Už v 90. letech Grimaux vybudoval síť pro prodej vstupenek Ticketpro, roku 2011 pak založil společnost Intellitix vyvíjející bezhotovostní náramky. Dnes je Grimaux předsedou její správní rady. ◼ Služeb Intellitixu užívají zahraniční festivaly jako belgický Tomorrowland, americká Coachella, anglické Bonnaroo nebo brazilský Rock in Rio. V Česku lze náramky od Intellitix vidět na akcích Metronome, Let it Roll nebo Brutal Assault. Použity budou také na koncertu Rolling Stones, který se uskuteční tuto středu v pražských Letňanech. ◼ Naopak s náramky na festivalech Colours of Ostrava nebo Aerodrome nemá Intellitix nic společného.

Ale někde se asi projeví až po čase? Druhý třetí rok, kdy pořadatel náramky používá?

Rozhodně to není ze dne na den. Akce, které naši technologii užívají několikátým rokem, se vytrvale zlepšují, mění rozmístění stánků s občerstvením, už chápou, kudy chodí jejich návštěvníci, kde mají žízeň, kde se chtějí najíst.

A stejně tak si podle vás na používání náramků musí zvyknout návštěvníci?

Je to velká změna myšlení. Asi jako když jste dřív měl telefon značky Nokia a pak přišel iPhone. Vzpomeňte si, jak dlouho vám trvalo, než jste vůbec začal objevovat potenciál všeho, co iPhone dokáže. Stejné je to s náramky.

Roste v Česku počet promotérů, kteří chtějí náramky užívat?

Jednoznačně je poptávka vyšší. Když něco nabízím, jsem extrémně nakažlivý a neexistuje na mě žádný lék. Chci je přesvědčit všechny! A všem jim také říkám, že jakmile jednou náramky vyzkouší, už se nebudou chtít vrátit zpět.

Poskytují náramky pořadatelům také informace o tom, kde zrovna stojím, co dělám?

Vyloučeno. Čip neobsahuje žádné GPS, nemá v sobě baterii, je pasivní. Aktivuje ho teprve styk se zařízením, které čip přečte. Čip umí odpovědět na pár základních otázek jako "Kdo jsi?" nebo "Kolik máš peněz?". Když se uskuteční transakce a člověk za něco zaplatí, čtecí zařízení čipu oznámí: "Teď máš o tolik méně." A čip jde zase spát. Než si koupíte další pivo.