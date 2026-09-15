Santiniho katedrálu naplní hudba Beaty Hlavenkové, zněla i ve filmu Zátopek a Dukla61

V pátek 2. října od 19:30 se v sedlecké katedrále odehraje koncert pianistky, skladatelky a producentky Beaty Hlavenkové. Večer nabídne hudbu z alba Theodoros i zhudebněné básně a propojí současnou tvorbu s výjimečnou architekturou Santiniho katedrály. Hlavenková získala několik hudebních ocenění Anděl a její hudba zazněla také ve filmech Zátopek, Král Šumavy či Dukla61.
Beata Hlavenková patří k výrazným osobnostem současné české hudební scény. Ve své tvorbě propojuje klavír, hlas, moderní klasiku, jazz i experimentální přístupy a dlouhodobě se věnuje také hudbě pro film, divadlo a další umělecké projekty.
Hudba v dialogu s architekturou
Právě prostor je jedním z hlavních motivů koncertní série Calmake. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci proto nebude pouhou kulisou, ale stane se aktivní součástí hudebního zážitku. Monumentální architektura a specifická akustika chrámu vytvoří pro intimní autorskou hudbu Beaty Hlavenkové zcela odlišný kontext, než jaký nabízí běžný koncertní sál.
„Rádi do prostředí katedrály zveme současné autory, kteří se nebojí kombinovat různé hudební styly a přístupy. Katedrála tak žije přítomností a dokazuje, že je otevřeným prostorem pro všechny,“ říká Radka Krejčí, ředitelka organizační složky Římskokatolické farnosti Kutná Hora–Sedlec.
Calmake vozí moderní klasiku mimo Prahu
Koncert Beaty Hlavenkové je součástí širšího programu platformy Calmake, která představuje českou moderní klasickou, neoklasickou, ambientní a elektroakustickou hudbu také mimo hlavní město. Po pražských koncertech v Atriu Žižkov projekt postupně vstupuje do výrazných regionálních prostor, kde se hudba dostává do nového kontextu díky prostředí, v němž zaznívá. „Nejde nám jen o to přivézt hudbu na zajímavou adresu. Samotný prostor se stává součástí zážitku a vytváří nový kontext pro hudbu,“ vysvětluje zakladatel a organizátor platformy Calmake Pierre Urban.
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