S jakou deskou do Prahy přijíždějí Depeche Mode? Na tom nezáleží, hlavně dodržet zažité rituály

před 5 hodinami

Příští středu v pražské O2 areně vystoupí britská skupina Depeche Mode. Vloni v Edenu novému albu věnovala necelou čtvrtinu koncertu, poslední dobou z něj hrává dvě tři skladby. Depeche Mode vědí, že aby jejich koncerty nadále připomínaly „černou mši“, musí dodržovat zažité rituály.

Vyprodané sály, přidané koncerty a fenomenální úspěch současného turné dokládají, že koncerty britské synth-popové kapely Depeche Mode už dávno přerostly běžné parametry hudebního showbyznysu. Staly se světem, který funguje sám o sobě. Depeche Mode to příští středu dosvědčí také v pražské O2 areně, kam zavítají v rámci šňůry zvané Global Spirit Tour.

Jmenuje se podle čtrnácté desky Spirit, o níž kapela ještě před loňským březnovým vydáním mluvila se zápalem. Společně s novým, generačně mladším producentem Jamesem Fordem z dua Simian Mobile Disco slibovala svěží zvuk, poprvé přišla s přímočaře politickým singlem Where’s the Revolution. A zpěvák David Gahan se nadšeně svěřoval, že deska je "jako stvořená ke koncertování".

V Česku ji Depeche Mode představili hned vloni v květnu pod širým nebem na stadionu v pražském Edenu. Z alba Spirit pocházelo pět skladeb z celkových dvaadvaceti, jež zahráli, novince tak věnovali necelou čtvrtinu koncertu.

Současné turné, které v evropských sportovních halách začalo vloni v listopadu, provází podobná výprava - projekce od dvorního fotografa kapely Antona Corbijna a celkově přes dvacet písní na seznamu. Ale z "ideální živé desky" Spirit už pocházejí jen dvě tři skladby.

Depeche Mode dobře vědí, že aby jejich koncerty připomínaly pověstnou "černou mši", na niž pravidelně chodí jejich fanatická armáda fanoušků s extravagantními účesy oblečená v barvě noci, musí především dodržovat zažité rituály.

Proto mají současné koncerty podobu promakaného "best of", které se opírá o jistoty starších hitů Enjoy the Silence, Walking In My Shoes nebo Personal Jesus, o šupáckou rozervanost zpěváka Gahana, jeho silný hlas i lascivní gesta, vrtění zadkem a schopnost těmito tanečky spartakiádně nadchnout a rozhýbat sebevětší publikum.

Drobné vtípky, jako když Gahan posledně v Praze doplnil píseň Barrel of a Gun odkazem na hiphopovou klasiku The Message od Grandmastera Flashe, jsou spíš vzkazem nejoddanějším fanouškům - kapela si jimi sama dělá radost.

Politický singl Where's the Revolution pochází z nového alba Spirit. | Video: | 04:02

O úspěchu mnohem víc vypovídají čísla. Aktuální turné, které vyvrcholí červencovým dvojkoncertem v Berlíně, dle odhadů uvidí 1,6 milionu lidí. Přes 97 procent sálů je vyprodaných a odhadovaný příjem z černých oslav činí téměř 125 milionů dolarů.

Depeche Mode jsou zkrátka ikonou. Jejich energické halové show jsou plné sborově zpívaných chorálů, a jak během večera gradují, vyvolávají čím dál větší nadšení. Jako to ostatně v někdejším Československu kdysi bylo i se samotnými Depeche Mode. Jejich předrevoluční vystoupení koncem osmdesátých let zde nastartovalo celou subkulturu novoromantických, syntetice oddaných fanoušků i muzikantů.

Od té doby se kapela pravidelně vrací. Sice do značné míry těží z minulosti, na deskách už spíš v klidu prozkoumává své elektro-bluesové vnitřní světy, než že by přicházela ze zásadními novými hity. Na pódiu je ale už dlouho v životní formě.