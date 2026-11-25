Kateřina Marie Tichá po mimořádně úspěšném období spojeném s albem Plamen představuje nový singl Tajemství, ke kterému přizvala jednu z nejvýraznějších osobností slovenské hudební scény, zpěvačku a písničkářku Janu Kirschner. Spojení dvou charismatických autorek s nezaměnitelnými hlasy přináší živelnou píseň plnou ženské energie.
Novinka vznikla ve spolupráci s kapelou Bandjeez a producentem Ondřejem ODD Turtákem. Tajemství je po skladbě Byt 66 druhou ochutnávkou z připravovaného třetího autorského alba Kateřiny Marie Tiché. Nová deska dvojnásobné držitelky Ceny Anděl vyjde v první polovině roku 2027 u vydavatelství SinglTon.
„Tajemství s Janou je moje vysněná spolupráce, miluju Janin hlas a dlouho jsem s ní chtěla natočit nějakou ryze ženskou živelnou píseň. A to Tajemství podle mě je – písnička o tom skrytém, co spolu jako ženy sdílíme,“ říká autorka písně Kateřina Marie Tichá.
Spojení těchto dvou výrazných ženských osobností české a slovenské hudební scény není náhodné. Obě píší vlastní písně, mají osobitý hudební rukopis, přirozenou autenticitu i nezaměnitelný hlasový projev. Jejich společné setkání přináší lehkost, nadhled a ženskou energii. V doprovodu skupiny Bandjeez a v produkci Ondřeje ODD Turtáka vznikla v uvolněné tvůrčí atmosféře píseň s hitovou ambicí.
„Kateřina se ozvala, že napsala song, ve kterém mě slyší. Už při prvním poslechu mi bylo jasné, že to bude fungovat, a naše setkání tento dokonalý „match“ jen potvrdilo. Byla to pro mě jedna z nejkrásnějších a nejupřímnějších spoluprací posledních let a jsem velmi ráda, že se nám podařilo spojit nejen dva světy, ale i dva jazyky a nakonec i generace. V Tajemství je ukrytá něha, ale i ženská síla, a je to písnička, která s vámi zůstane velmi dlouhou dobu. Stejně tak mám obrovskou radost, že v českých rádiích opět zazní slovenština a že Kateřina napsala i slovenský text. Je to krásným důkazem a poselstvím toho, že v hudbě hranice skutečně neexistují,“ dodává Jana Kirschner.
Kateřina Marie Tichá má za sebou mimořádně úspěšné období své hudební kariéry, které provázelo album Plamen. Vyprodaná samostatná turné, hostování na Zpátky Tour Marka Ztraceného, koncert v pražském O2 universu i čtyři vyprodané večery v Lucerna Music Baru. Její písně patří k nejhranějším v českém éteru a výraznou kapitolou uplynulého období bylo také pět koncertů věnovaných odkazu Davida Stypky, na kterých vystoupila společně s Ewou Farnou a Miraiem Navrátilem.
Aktuálně Kateřina Marie Tichá připravuje své třetí autorské album. Obě její dosavadní desky získaly ocenění Ceny Anděl. Debutové album Sami (2020) bylo oceněno v kategorii Objev roku, druhá deska Plamen (2024) získala cenu v kategorii Album roku.
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
Zelenskyj prozradil magické datum. Do kdy chtějí Američané mír?
Trumpovi vyslanci chtějí mírovou dohodu s Ruskem co nejdřív. Ideálně do ledna, ještě než ve Washingtonu zasednou demokraté. Řekl to Volodymyr Zelenskyj. Varuje, že po Ukrajině chtějí velké ústupky, zatímco Vladimir Putin válku ukončit nehodlá. Když dohoda nepřijde, obrátí se Kyjev na nový Kongres. Chce zbraně i tvrdší sankce. Trump na to reagoval s úsměškem. „Kdo to říká? Co že mám udělat?“
Na jeden z Kanárských ostrovů připlulo za den rekordních 2100 migrantů
Na jeden z Kanárských ostrovů v úterý dorazilo na 2100 migrantů, což je nejvíce za den od začátku vedení těchto údajů, informovala místní média. Dosud nejvíc migrantů za den - 1580 - tam doplulo z Afriky letos 14. listopadu; předchozí nejvyšší denní počet byl 1461 z listopadu 2020.
Pátý titul se Slavií a zase do ciziny? Mladej má píli, těší Zimu staršího
Fotbalisté Slavie mají od 18.45 další šanci připsat si první vítězství v bohatýrské Lize mistrů. Proti španělskému Villarrealu budou spoléhat i na Davida Zimu, nyní asi nejlepšího stopera v Česku. Dozrál, říká jeho táta, hokejový šampion.
Chorvatsko pobouřila smrt pacienta psychiatrické léčebny, měl stopy po týrání
Smrt pacienta psychiatrické léčebny otřásla Chorvatskem a vyvolala debatu o problémech ve zdravotnictví. Prokuratura vyšetřuje podezření, že se muž udusil poté, co mu ošetřovatelé přitiskli na obličej polštář. Policie dříve zadržela osm zaměstnanců kliniky, informovala dnes agentura DPA.
Předsedou Rady Českého rozhlasu byl znovu zvolený Ondřej Matouš
Novým předsedou Rady Českého rozhlasu (ČRo) byl na další dva roky znovu zvolen ředitel Výstaviště Lysá nad Labem Ondřej Matouš. Funkci již vykonával od roku 2023 až do konce svého předchozího mandátu v radě v letošním roce.