Rybičky, Landa i Miraiův obývák. Putovní festival startuje na hradě Václava IV.

Točník byl místem, kde byla za Václava IV. uložena i část královského pokladu. Na dohled této krásně zachovalé stavby začne tradičně hudební festival Hrady CZ. Jako hlavní hvězdy se představí Daniel Landa, Rybičky 48 nebo Mirai.
Principem tradičního festivalu – koná se už 21. ročník – je v podstatě identický program, který se týden po týdnu odehraje na osmi českých a moravských hradech. Začíná v pátek 10. a v sobotu 11. července na hradě Točník ve středních Čechách.
Úvodní den odstartuje ve čtyři odpoledne česká indie-popová formace Vega Elektra, v rychlém sleduje ji pak na druhém z pódií vystřídá slovenský raper Rytmus. Hrady CZ každoročně sázejí zejména na domácí interprety, občas zahrají i hosté z někdejšího federálního soustátí.
Součástí prvního dne je tradičně i fanouškovská soutěž o nejlepší masku. Hlasuje se skandováním publika.
Páteční program vyvrcholí vystoupeními kapel Rybičky 48 a Mig 21. Největší sobotní hvězdou bude pak zpěvák Daniel Landa, zajímavou show slibuje i skupina Mirai. Na pódiu se pokusí vyvolat iluzi obývacího pokoje – kulisy vytvoří televize, koberce, knihovny či křesla.
Hodinu a půl trvající show bude zkrátka něco jako pozvánka domů k Miraiovi Pospíšilovi. „V jednotlivých zastávkách festivalu Hrady CZ neděláme rozdíly, všude jedeme na sto dvacet procent a celý koncert se snažíme vždy dělat speciální,“ dodal zpěvák.
Zadarmo na hrad(y)
Festival se koná na louce pod hradem Točník. Zajímavostí je, že ani ne půl kilometru od něj se nachází jiný hrad – Žebrák. Poté, co na konci 14. století vyhořel, postavil si jeho pán, král Václav IV., o kus výše o poznání pohodlnější hrad Točník.
Jde o nejzachovalejší české souhradí. Na Točník i Žebrák se můžou návštěvníci akce v sobotu vypravit, v rámci vstupenky je i vstup na památku zdarma, samozřejmě podle dostupné kapacity. Tato možnost platí i pro další zastávky festivalu Hrady CZ.
Po Točníku následují Kunětická hora, Švihov, Hluboká nad Vltavou, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov. Putovní akce končí 28. a 29. srpna na Bezdězu.
INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ: Adaline, Grey256, Mig 21, Rybičky 48, Rytmus, Trautenberk, Vega Elektra, Brixtn, Daniel Landa, Harlej, Krucipüsk, Lenny, Mirai, Tomáš Klus, Vypsaná fixa, Xindl X
TERMÍNY A MÍSTA:
10.–11. 7. Točník
17.–18. 7. Kunětická hora
24.–25. 7. Švihov
31. 7. – 1. 8. Hluboká nad Vltavou
7. – 8. 8. Veveří
14. – 15. 8. Hradec nad Moravicí
21.–22. 8. Bouzov
28.–29. 8. Bezděz
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