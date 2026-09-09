Rybičky 48 vyjedou na podzimní turné po klubech a kulturácích. Jako před 25 lety

V rámci FACE TO(ur) FACE kapelu čeká čtyřiadvacet zastávek, které je zavedou na místa, kde se během její pětadvacetileté historie psaly důležité kapitoly jejího příběhu. Návrat ke kořenům doprovodí vydání speciálního EP a retro stylizace celé šňůry.
Na každém z koncertů bude navíc možné vyhrát Zlatou vstupenku na akci Jeden koncert – dosud největší samostatné vystoupení v dosavadní kariéře kapely, které se uskuteční 22. května 2027 v zámeckém parku Kačina.
Vyrazíme oblečení jako před 25 lety
„Chceme na těchto legendárních místech připomenout fanouškům náš příběh. Příběh kapely, která za čtvrtstoletí vyrostla z malých klubů přes velké sály a sportovní haly až k největší rockové události příštího roku,“ říkají k podzimním koncertům Rybičky 48.
Celé FACE TO(ur) FACE bude pojaté jako návrat ke kořenům. Kapela se vrátí nejen na místa svých začátků, ale také do doby, kdy se světem prohnala pop-punková vlna. „Vyrazíme oblečení tak, jak jsme se oblíkali před 25 lety. Poslouchali jsme na discmanech Blink-182, Green Day nebo Sum 41, na krku nosili klíčenky a v kapse Nokii 3310. Nebyl Facebook, Instagram, YouTube, Spotify ani iPhone. V té době jsme začali psát náš příběh. Jsme obrovsky rádi, že ho píšete s námi,“ vzkazuje kapela.
Staré songy v novém kabátě
Součástí konceptu FACE TO(ur) FACE bude také speciální EP, na které skupina znovu nahrála skladby ze svého třetího dema z roku 2004. Coby bonus se zde navíc objeví i nikdy nevydaná píseň Hu-limbo-nga. „Za víc než dvacet let jsme se naučili hrát, a tak jsme tyhle starý písničky oprášili a nahráli v nových aranžích. Tyto songy samozřejmě zazní i live na koncertech podzimního turné,“ dodává k tomu frontman Kuba Ryba.
Na každém koncertě Zlatá vstupenka
FACE TO(ur) FACE bude zároveň propojené s akcí Jeden koncert, která proběhne 22. května 2027 na Kačině. Na každé zastávce turné bude možné vyhrát Zlatou vstupenku. Do soutěže se mohou zapojit fanoušci, kteří už mají zakoupený lístek na Jeden koncert a přinesou jej s sebou. Výherci kapela běžnou vstupenku vymění za Zlatou.
„Nehrajeme si na VIP zóny, ale tady uděláme výjimku. Vy, naši nejvěrnější fans, jste naši VIP,“ komentují Rybičky 48 speciální vstupenku, která výhercům zajistí vstup do R48 VIP zóny s vlastním barem a zázemím, Meet & Greet s kapelou, R48 merch balíček a unikátní pamětní minci. Zlatou vstupenku není možné koupit, pouze vyhrát během FACE TO(ur) FACE.
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