Růžový králík a sborový zpěv. Festival Rock for People završila kapela Green Day

Největší a nejdražší kapelou v dějinách festivalu Rock for People byli američtí Green Day, kteří tuto sobotu uzavřeli letošní ročník. Vystoupili na hlavní scéně. Jejich show na letišti v Hradci Králové zahájily reprodukované skladby od sestav Queen a Ramones, během nichž se na pódiu objevil maskot v podobě růžového králíka, a instrumentální intro.

Až poté dorazili Green Day v čele s padesátiletým frontmanem Billie Joem Armstrongem. Začali American Idiotem, titulní skladbou z politicky podbarveného stejnojmenného alba z roku 2004, díky němuž získali pověst společensky angažované formace.

Green Day dříve protestovali proti policejnímu násilí a neskrývali averzi vůči bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Při energickém sobotním vystoupení s mnoha projekcemi a pyrotechnickými efekty uvedli hity Boulevard of Broken Dreams, Basket Case nebo Wake Me Up When September Ends. K mnohým refrénům, jako například v Know Your Enemy, se zpěvem připojili fanoušci.

Green Day zařadili také několik převzatých kompozic. Ve Hitchin' a Ride dodali riff písně Iron Man od Black Sabbath, kromě toho zahráli Rock and Roll All Nite od Kiss. Dle pořadatelé bylo během večerního programu v areálu 35 tisíc lidí.

Jedinou českou kapelou, která letos účinkovala na hlavní scéně určené zahraničním hvězdám, se stala pardubická Vypsaná fixa. Navzdory tropickému vedru roztančila fanoušky. Její odpolední koncert měl speciální charakter, protože tradiční účastník Rock for People hrál písně, které si v anketě na sociálních sítích zvolili diváci. "Co jste si vybrali, to zahrajeme," prohlásil na úvod vystoupení zpěvák a kytarista Michal Mareda vystupující pod jménem Márdi.

Z pódia s logem znázorňujícím obal jejich aktuálního alba Kusy radosti pak zazněly hity Ivan Trojan, Holka s lebkou, Antidepresivní rybička, 1982 nebo Lunapark. "Nic lepšího neumíme," řekl za jásotu tančících fanoušků Márdi.

Green Day začali svůj koncert na Rock for People skladbou American Idiot. Foto: ČTK | Video: Miroslav Kalný

Po poledni na jednom ze sedmi pódií vzbudila pozornost česko-norská skupina We are Domi se zpěvačkou Dominikou Haškovou. Dcera slavného hokejového brankáře Dominika Haška zazpívala i hit Lights Off, se kterým se kapela kombinující skandinávský pop s elektropopem dostala do finále letošního ročníku soutěže Eurovize. Šestadvacetiletá rodačka z amerického Buffala tam s kolegy skončila na 22. místě.

Z českých hudebníků na Rock for People v sobotu vystoupili ještě zpěvák 7krát3 nebo projekt Kašpárek v rohlíku. Jinak pořadatelé vsadili především na zahraniční hosty. Z dalších se představily punkrocková formace Sum 41 nebo Weezer.

Rock for People začal ve středu. Podle organizátorů byl letošní 26. ročník zlomový, rozpočet poprvé překročil 100 milionů korun. Akce se na bývalém vojenském letišti koná od roku 2007, kdy se z kapacitních důvodů stěhovala z Českého Brodu. V Hradci Králové ji v minulých letech navštěvovalo přes 20 tisíc posluchačů převážně rockové hudby.