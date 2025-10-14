Hudba

Hudba jako zbraň. Ruská popová hvězda Monetočka je hlasem odporu proti Putinovi

Ruská umělkyně Monetočka, sedmadvacetiletá popová zpěvačka žijící od začátku války v exilu, se stala jedním z hlasů odporu proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi díky svým angažovaným textům, píše agentura AFP.
Ruská zpěvačka Monetočka, vlastním jménem Jelizaveta Gyrdymovová, je hlasem odporu proti Putinovi.
Ruská zpěvačka Monetočka, vlastním jménem Jelizaveta Gyrdymovová, je hlasem odporu proti Putinovi. | Foto: Berta Tilmanteová/Washington Post

Mladá žena, která opustila Rusko v roce 2022 po invazi na Ukrajinu, si dala za úkol podporovat ruskou diasporu a všechny, kdo nemohou protestovat proti válce, propagandě a represi ve své rodné zemi. "Velmi mě tíží sledovat, jak mladá generace vyrůstá v prostředí, kde jsou válka, násilí a krutost na denním pořádku," řekla Monetočka, vlastním jménem Jelizaveta Gyrdymovová, během setkání organizace Rusko-Svobody (Russie-Libertés) v sobotu v Paříži.

"Jediné, co mohu udělat, je držet se dál od těch šílenců a podporovat ty, které drží jako rukojmí," uvedla zpěvačka. Uplynulé dny strávila v Paříži, kde v pátek vystoupila na koncertě v hudebním klubu Bataclan.

Umělkyni, která nyní žije v Litvě, ruské úřady označily za "zahraničního agenta" a figuruje na seznamu hledaných osob. Toto stíhání jí zkomplikovalo plánování koncertních turné a připravilo ji o důležitý zdroj příjmů. Dříve přitahovala davy lidí v Srbsku nebo v Turecku. Nyní se musí vyhýbat zemím podporujícím Kreml a pečlivě volit letecké společnosti, aby se vyhnula vydání do Ruska. "Každý let, který podnikám, musí schválit mí právníci," svěřila se Monetočka agentuře AFP během rozhovoru ve své šatně v Bataclanu, než vystoupila na pódium.

Navzdory všemu se Monetočce podařilo vdechnout své kariéře nový život. V současnosti je na turné a vystupuje v desítkách zemí, včetně Spojených států, Austrálie a Japonska. Její poslední album vyšlo v roce 2024 a pracuje na dalším. Společně s disidentským rapperem Noize MC vybrali přes 400 000 eur (asi 1,7 milionu Kč) na podporu ukrajinských uprchlíků.

Zpěvačka, která se proslavila už v 17 letech, zaznamenala od svého odchodu do exilu ještě větší nárůst popularity. Před vyprodaným sálem v Paříži zpívala svou novou píseň Jsi voják, jejíž text odráží temnou realitu vojáků na frontě: "Máš vůni krve, jsi pouhá jizva." V publiku ji ocenil i Alexander Sterljadnikov, dezertér z ruské armády, který našel azyl ve Francii, její píseň označil za "cool".

Další její hit, který vyjadřuje nostalgii po předválečném Rusku, se stal virálním na TikToku, kde má Monetočka 3,6 milionu sledujících. Navzdory potlačení disentu nebyly písně Monetočky v Rusku zakázány. Podle ní má dokonce více fanoušků v Rusku než před válkou. Své písně nazývá "naším tajným kódem" a doufá, že pomáhají fanouškům v Rusku přežít temné časy. "Ne všichni v Rusku podporují válku, vím to podle svého publika," říká a dodává: "Mnoho z nich přijíždí z Ruska jen proto, aby mohli být na mých koncertech."

