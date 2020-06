Rapeři Run the Jewels do hořící Ameriky hodili láhev natlakovanou vztekem i radostí

Takhle zní současná protestní hudba. „Nemůžu dýchat,“ rapovalo americké hiphopové duo Run the Jewels půl roku předtím, než se ta slova proměnila v heslo celosvětových protestů. Na svém právě vydaném čtvrtém albu jdou Run the Jewels tvrdým zvukem proti trendům žánru i populární hudby a přes všechen vztek dokážou zůstat zábavní.

Když koncem dubna vydali klip k singlu Ooh La La, mohlo to vypadat, že Run the Jewels nejsou pouze jednou z nejzajímavějších hiphopových kapel současnosti, ale také vidí do budoucnosti.

Těsně před karanténou stihli natočit působivé postapokalyptické video a zatímco se půlka světa připravovala na hibernaci, rapeři Killer Mike a El-P se za rytmu kopající funky basy procházeli ulicemi pobořeného města, kolem létaly hořící bankovky a lidé slavili pád civilizace. Ve skutečnosti "to" bouchlo krátce nato.

"Jste tak otupělí, že sledujete fízly, jak dusí chlápka jako jsem já / dokud můj hlas nepřejde z křiku v šepot: nemůžu dýchat," rapuje Killer Mike na aktuálním albu do zvuků připomínajících robotický smyčcový kvartet, jemuž dochází baterie. Píseň Walking in the Snow přitom vznikla už na konci loňského roku, kdy jméno letos v květnu zavražděného George Floyda znali jen jeho nejbližší.

Policejní násilí jako reality show

Run the Jewels samozřejmě nevidí do budoucnosti. Track se slovy "nemůžu dýchat" připomíná Erica Garnera, třiačtyřicetiletého Afroameričana, který ta slova zasípal jedenáctkrát, než zemřel pod hroznem policistů, kteří se ho snažili zpacifikovat.

K vraždě došlo 17. července 2014 a začala žádostí o legitimaci. Strážníci měli podezření, že Garner na ulici prodává cigarety bez kolku, což je proti zákonům města New York. Nebylo to poprvé a muž se na policisty obořil, že má jejich šikany po krk. Za pár minut byl mrtev.

S policejním pendrekem na krku a stejnými slovy na rtech umírala i postava černé filmové komedie Jednej správně, jíž roku 1989 natočil Spike Lee, a najdou se i další případy.

Singl Ooh La La z nové desky Run The Jewels. | Video: Jewel Runners

Při poslechu nového alba Run the Jewels se zdá, jako by Amerika žila v nekonečném déjà vu ignorance a rasismu. "A ty sedíš doma na gauči a sleduješ to v televizi / A nejvíc, co ze sebe dostaneš, je výkřik na Twitteru, kde to nazveš tragédií," pokračuje Killer Mike, v jehož rýmech se spirála násilí mění ve zvrácenou reality show.

Pro vydání alba angažovaného hip hopu si těžko představit příhodnější společenské klima než další vlnu protestů za práva menšin. Pohled do diskografie Run the Jewels ale naznačuje, že Amerika píše podobné souhry náhod sama. Už album RTJ2 vyšlo na konci října 2014, kdy se ve městě Ferguson několik měsíců konaly protesty zažehnuté smrtí osmnáctiletého neozbrojeného Afroameričana Michaela Browna.

Následující desku RTJ3, jíž se pro barvu přebalu i temné nálady přezdívá modrá, vydali v lednu roku 2016, kdy Donald Trump skládal prezidentský slib a ulicemi amerických měst opět pochodovaly stovky tisíc lidí.

Aktuální čtvrté album vyšlo dokonce o pár dní dříve. "S*rem na to, proč čekat. Svět je zamořenej sr*čkama, takže tady je něco syrovýho k poslechu, zatímco se s tím budete vyrovnávat. Doufáme, že vám to přinese trochu radosti," vzkazují Run the Jewels. Album umístili zdarma ke stažení na web a přidali seznam amerických neziskových organizací, které poskytují právní a lékařskou pomoc zatčeným nebo zraněným demonstrantům či novinářům.

Nečekaná přátelství

Run the Jewels vznikli v roce 2013 jako projekt dvou umělců, jejichž spojení bylo překvapivé i pro ně samotné. Raper a producent El-P, v plném znění El Producto a vlastním jménem Jaime Meline, se díky dystopicky znějící kapele Company Flow a labelu Definitive Jux stal v 90. letech minulého století synonymem takřka všeho, co v newyorském hip hopu platilo za nezávislé. Přesto ho v jeden moment začal sžírat pocit, že jeho kariéra i život se ocitly ve slepé uličce.

Killer Mike, vlastním jménem Michael Render, zase nakrátko zavadil o smlouvu s profesionálním labelem, jeho pseudonym ale hranice rodné Atlanty překročil prakticky jen díky hostování v Grammy ověnčeném singlu The Whole World hvězdného rapového dua Outkast z roku 2001.

Prazáklad Run the Jewels lze zaslechnout na albu R.A.P. Music z roku 2012, na němž Killer Mike poprvé rapoval do syrových beatů El Producta. Když se vyhořelý král undergroundu připojil k velkému outsiderovi mainstreamu i za mikrofonem, vznikla jedna z nejosobitějších hiphopových sestav současnosti.

"Sdílíme definitivní přesvědčení, že mocenské struktury, které fungují v tomto světě, jsou nesprávné a surové," komentuje El-P myšlenkové souznění kapely v nedávném rozhovoru pro pořad People's Party. "A taky strašně rádi plácáme kraviny. Nejsme tu od toho, abychom zachránili svět. Stejně tak ale nemáme problém říct cokoliv, co považujeme za důležité, a postavit se za to," popisuje filozofii Run the Jewels, která osciluje mezi břitkými komentáři společenského uspořádání a idiotskými vtipy o penisech.

Utečte! Do paláce vtrhli psi

V první polovině dekády dříve podvratný hip hop fungoval jako perpetuum mobile na peníze. Žebříčkům kraloval kašírovaný rap dua Macklemore & Ryan Lewis a Kanye West v sobě na albu Yeezus hledal vtělení Boha. Rapeři natáčeli v honosných studiích a sbírali blyštivé ceny.

Do toho naskočili dva vyvrhelové s albem, které El-P "nabouchal" na počítači ve svém pokoji v newyorském Brooklynu, a všechno smetli. Podle serveru Metacritic, který průměruje bodování dostupných angloamerických recenzí, je RTJ1 nejlépe hodnocenou žánrovou deskou roku 2013.

Bezejmenný debut vydali původně jako mixtape bez jasného plánu, po všeobecných ovacích se ho ujal brooklynský label Fool's Gold Records, přestože nahrávka byla už půl k dispozici zdarma na internetu. Skutečný úspěch zaznamenali Killer Mike a El-P až těsně před čtyřicítkou, tedy ve věku, kdy už většina raperů víceméně řekla vše podstatné.

Hip hop se tehdy stále více uzavíral do sebe a zatímco slavní rapeři řešili vlastní úspěch nebo psychické problémy, Run the Jewels proměnili jeho tradiční maskulinitu v zábavnou frašku. Už v prvním singlu se uvedli jako dva rabiáti z komiksu, antihrdinové, kteří přišli zachránit žánr, jež zanevřel na kořeny. "Namířím pistoli na toho pudla a střelim tu čubku," rapoval Killer Mike v debutovém singlu Run the Jewels a později vysvětloval, že neexistuje větší symbol snobismu než pudl.

Že se neberou tak vážně, jak v rapu bývá zvykem, naznačuje i absurdní remix druhého alba, jehož zvukový podklad nahrál El-P kompletně znovu - tentokrát ale výhradně ze zvuků, jež vydávají kočky. Jmenuje se Meow the Jewels a výtěžek z prodeje putoval newyorským útulkům.

Track Meowpurrdy z remixu Meow the Jewels. | Video: Adult Swim

Přehlušit chaos

Na aktuálním albu se Run the Jewels drží nastoleného konceptu i zvuku. Obal nahrávky jménem RTJ4 opět zdobí pouze pár rukou - jedna symbolizuje zbraň, druhá svírá neviditelný náhrdelník. Rozpoznatelné gesto se stalo obchodní značkou kapely, předlohou mnoha tetování fanoušků a zapózoval s ním i nedávný demokratický kandidát na prezidenta Bernie Sanders, jehož kampaň Killer Mike podporoval.

El-P znovu vyprojektoval zvukové krajiny dystopických měst, které jsou na RTJ4 hutnější než dřív. Album pozbývá postpunkovou estetiku předchozích nahrávek a je protkáno skrečováním i samply, což jsou postupy, které v roce 2020 patří spíš do hiphopového muzea než na nahrávku, která bude figurovat v seznamech nejlepších počinů letoška. Kapela se tak hlásí ke kořenům žánru nejen texty, ale také zvukem. Tvrdé kytary střídají dunivé plochy syntezátorů, při úderech bicích puká zem, nad níž slova sviští rychlostí světla.

"Pokaždé, když nahrávám beat, za oknem houká siréna, někdo řve, zrovna bourají auta nebo štěká pes," vysvětlil El-P svou produkci pro magazín Revolver. Také se svěřil, že nehledě na žánr mu imponuje tvrdá muzika. "Metal, rock, rap, cokoliv, co jde hluboko do emocí a za temnou stranu hudby," líčí hiphopový producent, jehož vkus formovaly syrové kapely jako Suicide, Melvins, The Clash nebo Gang of Four. "Na náš zvuk jsem se vždycky díval jako na pokus všechen ten chaos zorganizovat," dodává v odkazu na rodný New York.

Snad aby ještě více stvrdili své přátelství, Killer Mike a El-P na novém albu vystupují jako neohrožená dvojice Yankee a Brave, jakási alter ega na druhou. V zákulisí se mezitím skutečně mluví o filmu, v němž by mohli ztvárnit hlavní role.

Jenže album RTJ4 spíš než bláznivou komedii o dvou detektivech připomíná temný, horečnatý sen. "Vidíš budoucnost, ve které Run the Jewels nic neznamenají / Zruš moji misi za Hitlerovou vraždou / Nastav stroj času na cestu o století zpět," odsekává El-P v písni Ground Below.

Na albu již tradičně hostuje Zack de la Rocha z nedávno obnovené kapely Rage Against the Machine. Právě s nimi měli Run the Jewels přijet 8. září do Prahy, byť je možné, že evropská část turné bude odložena na příští rok po vzoru americké šňůry.

Zack de la Rocha, zpěvák jedné z nejrozezlenějších kapel populární hudby, pomohl fanouškům tvrdé kytarové hudby objevit Run the Jewels už singlem Close Your Eyes (And Count to Fuck) z druhého alba. V písni nejen hostuje, celá stojí na samplu jeho hlasu. Jejich společná historie ale sahá hlouběji.

"Mohl si najmout jakéhokoliv producenta na světě, místo toho se na měsíc nastěhoval ke mně do Brooklynu. V bytě tehdy bydlelo asi pět lidí a beaty jsem skládal v ložnici," vzpomíná El-P na rok 2011, kdy Rocha opustil slavnou rap-metalovou kapelu.

The Ground Below z nového alba Run The Jewels. | Video: Jewel Runners

Během měsíce spolu natočili Rochovo sólové album, ze kterého ale svět nikdy neslyšel ani takt. "Jak můžeme být v míru, když se bestie chystá na to nejhorší? / Serve všechno maso ze Země, scéna je připravena na ohlušující zúčtování," štká Rocha na aktuálním albu po boku popové hvězdy Pharrella Williamse. Jak už to u Run the Jewels bývá zvykem, nečekané spojení funguje skvěle.

Uvnitř srdce mám granát

Z netradičních hostů částečně těží i epické desetiminutové finále v podobě dvou tracků, které vybočují z konceptu epileptického večírku na úsvitu civilizace. V prvních taktech Pulling the Pin atmosféra zhoustne a potemnělá oblaka prosvětlí až hlas osmdesátileté Mavis Staplesové. "V srdci mám granát / Pojistku mají v rukách oni," zpívá ikona soulu a veteránka občanskoprávního aktivismu, jejíž vokál do digitální krajiny vnáší závan lidskosti. Podobně působí i "zkouřená" kytara dalšího hosta, Joshe Hommea z kapely Queens of the Stone Age.

Run the Jewels na čtvrtém albu ukazují, že ještě v pětačtyřiceti letech lze dospět. Alespoň trochu. Ubrali na dětinsky obscénních vtipech a vycizelovali svá pozorování. Stejně tak se jim podařilo vybalancovat politickou a osobní rovinu. "Sr*t na politiku, tahle mise je duchovní," křičí Killer Mike. Jinde rapuje o smrti své matky nebo o vlastních politických ambicích, které ale nejsou tak vysoké, jak by si přálo jeho okolí.

"Tohle je pro ty, co nebyli nikdy slyšet / pro ty, co nikdy nemohli říct ani jedno zk*rvený slovo / Tohle je pro moji sestru / Sáro, zlato, je mi moc líto, že ti ublížili," rapuje El-P v závěru alba do beatu, který jako by odpočítával vteřiny do imploze hvězdy.

Run the Jewels se čtvrtým albem hodili do hořící Ameriky láhev natlakovanou vztekem, obsahuje ale i nezanedbatelnou příměs radosti a vtipu. Ti dva nepotřebují občanské nepokoje, aby jejich hudba zarezonovala. Slova a myšlenky chrlí takovou kadencí, že problém systémového rasismu, chudoby a dalších neduhů současných USA popisují v těžko postihnutelné komplexnosti. Jejich flow připomíná záplavu informací, která denně proudí z novin, televize a nekonečných vláknech sociálních sítí.

"Víš, jak se občas všechno zdá tak trochu mimo své místo? Právě tohle se po celý můj život zdálo jako jediný normální stav," rapuje El-P v závěru výjimečného alba. Run the Jewels si nehrají na mravokárce, proroky ani intelektuály. Vědí, že jsou jen dalším číslem velkého spektáklu. A umí to podat jako nikdo jiný.