Rolling Stones vydali nové album. Zpívají o soše Svobody i šíleném panu Muskovi

Britská rocková kapela Rolling Stones v pátek 10. července vydala nové album Foreign Tongues, které je její 25. studiovou deskou. Dvaaosmdesátiletý zpěvák Mick Jagger agentuře Reuters řekl, že doufá, že skupina vyrazí na turné.
Album není nostalgické ani napodobeninou starších věcí, je moderně znějící a místy politickou nahrávkou, která kapelu konfrontuje se světem kolem ní a časem, jenž jí v něm zbývá, píše v recenzi deník The Guardian.
V baladě Ringing Hollow zpívá Jagger o soše Svobody, která s trhlinou na šatech nevypadá nejlépe, v písni Covered in You vyjadřuje znechucení a únavu z autokratů. V punkově laděné Mr Charm se naváží do "šíleného magnáta pana Muska" a všech dalších, kterým jde jen o peníze. Skladba Jealous Lover náladu alba mění ve svůdný disco hit a Jumping Jack Flash tíhne k bluesové mytologií, píše The Guardian.
Foreign Tongues se 14 skladbami je druhým albem vydaným po smrti bubeníka Charlieho Wattse v roce 2021. Hostují na něm Paul McCartney, Robert Smith z kapely The Cure či Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Produkoval ho nositel Oscara Andrew Watt, který stál i za předchozím albem Hackney Diamonds z roku 2023.
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