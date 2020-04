Život byl krásnej, než nás izolovali. Rolling Stones vydali novou skladbu

Britská kapela The Rolling Stones ve čtvrtek večer zveřejnila novou skladbu nazvanou Living in a Ghost Town. Částečně ji nahrála během opatření proti šíření epidemie koronaviru.

Píseň, která stojí na riffu kytaristy Keitha Richardse a sborovém refrénu, doprovází videoklip zachycující opuštěné ulice a stanice metra v Londýně, Los Angeles, Kjótu, Kapském městě, Oslu nebo Torontu.

"Ještě předtím, než došlo k dočasnému omezení pohybu, Stones ve studiu natáčeli nové skladby. Byla mezi nimi i tahle. Přišlo nám, že v téhle době by mohla zarezonovat," vysvětluje zpěvák Mick Jagger. "Pracovali jsme na ní v izolaci. A tady je. Snad se vám bude líbit," dodal.

Svou první autorskou skladbu od roku 2012, kdy vydali singly Doom and Gloom a One More Shot, začali Rolling Stones nahrávat vloni v Los Angeles. Jak letos jednotlivé země postupně přijímaly opatření proti šíření koronaviru, Stones jen lehce pozměnili text a dokončili mix.

"Život byl krásnej / Než nás všechny izolovali / Připadám si jako duch / Který žije ve městě duchů," zpívá Jagger. "Kazatelé kázali / Charity žádaly / Politici kšeftovali / Zloději vesele kradli / Vdovy všechny plakaly," dodává v pozdější části popisující rozklad společnosti.

Podle kytaristy Keitha Richardse kapela se songem počítala až na nové album. "Jenže pak začalo jít do tuhého. Tak jsme si s Mickem řekli, že tahle věc musí dostat přednost," vysvětluje.

Rolling Stones novinku zveřejnili necelý týden poté, co všichni čtyři hlavní členové kapely ze svých domů po síti společně zahráli skladbu You Can't Always Get What You Want z roku 1968. Streamovali ji u příležitosti koncertu One World: Together At Home, jímž hvězdy světového showbyznysu vedené zpěvačkou Lady Gaga poděkovaly zdravotníkům a všem pracovníkům v první linii za péči poskytovanou v době pandemie koronaviru.

Rolling Stones na koncertu One World zahráli skladbu You Can't Always Get What You Want. | Video: Global Citizen

Zároveň nejsou Rolling Stones jedinými hvězdami z 60. let minulého století, které současná krize přiměla vydat novou hudbu. Osmasedmdesátiletý americký písničkář Bob Dylan za poslední měsíc zveřejnil hned dvě novinky.

Ta první nazvaná Murder Most Foul trvá 17 minut a zabývá se okolnostmi a dobou, kdy byl zavražděn prezident John F. Kennedy. Nedávno Dylan přidal ještě druhou skladbu I Contain Multitudes, nazvanou podle úryvku z básně Walta Whitmana.

Rolling Stones naposledy před čtyřmi roky vydali album coververzí blues nazvané Blue and Lonesome. Svou zatím poslední autorskou desku A Bigger Bang zveřejnili roku 2005.

Za dva roky Rolling Stones oslaví 60 let od chvíle, kdy je Mick Jagger a Keith Richards založili a odehráli první společný koncert. Navzdory vysokému věku stále koncertují, předloni v létě rozezpívali také desítky tisíc lidí na pražském Letišti Letňany.