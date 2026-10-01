Přeskočit na obsah
Benative
1. 10. Igor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hudba

Rock for People odtajnil druhého headlinera, přijede americká skupina Faith No More

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Na festival Rock for People, který se uskuteční 2. až 5. června příštího roku v Parku 360 v Hradci Králové, opět přijede americká skupina Faith No More. Formace v čele se zpěvákem Mikem Pattonem, která se na hudební scénu vrací po více než deseti letech, tak doplnila již dříve oznámené interprety v čele s pop-punkovou kapelou blink-182.

Faith No More
Faith No MoreFoto: Aktuálně.cz – Jan Langer
Reklama

„Přivézt Faith No More jako druhého headlinera vedle již potvrzených blink-182 je pro nás obrovskou událostí. Je to kapela, která zásadně ovlivnila moderní rock i metal a zároveň s nimi má Rock for People dlouhou historii," uvedl ředitel Rock for People Luděk Motyčka.

Americká skupina Faith No More na festivalu vystoupila v roce 2015. Tři roky předtím její koncert na Rock for People znemožnila silná bouře, která pořadatelům způsobila také finanční potíže.

Související

Živá vystoupení Faith No More považují hudební odborníci za jedinečná. Mike Patton vládne jedním z nejvšestrannějších hlasů a kapela ve své hudbě snoubí tvrdé metalové riffy s funkem, soulem i kabaretem.

Mezi nově oznámenými interprety nechybí ani další výrazná jména světové rockové a metalové scény. Do Hradce přijedou britské metalcorové hvězdy Architects, kanadská punk-rocková formace Billy Talent či představitelé amerického metalcoru Killswitch Engage.

Reklama
Reklama

Žánrová pestrost

Chybět nebudou ani vizuálně a hudebně uhrančiví Motionless In White nebo pionýři grindcoru Napalm Death.

Vedle hlavních hvězd organizátoři nabízejí kapely, které potěší jak příznivce tvrdých riffů, tak milovníky chytlavých melodií a nových hudebních trendů. Na festival míří Neck Deep, Sleeping with Sirens, Static-X, Wage War či From Ashes To New. O žánrovou pestrost se postarají Beach Bunny, Fat Dog nebo Blue Medusa.

Související

Loni festival Rock for People oslavil jubilejních 30 let programem v čele s Linkin Park, Slipknot, Guns N' Roses, Sex Pistols, Avenged Sevenfold a poprvé jako pětidenní festival. Dorazilo rekordních 50 tisíc návštěvníků.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Jakub Hrůša, dirigent, nový šéfdirigent, hudební ředitel, Česká filharmonie (ČF)
Jakub Hrůša, dirigent, nový šéfdirigent, hudební ředitel, Česká filharmonie (ČF)
Jakub Hrůša, dirigent, nový šéfdirigent, hudební ředitel, Česká filharmonie (ČF)

Wagnerovský maraton v Londýně: Hrůša oddiriguje v Královské opeře 15 hodin hudby

V roce 2027 zazní v londýnské Královské opeře kompletní Prsten Nibelungův skladatele Richarda Wagnera, a to pod taktovkou českého dirigenta Jakuba Hrůši. Čtyři propojené opery, které dohromady trvají zhruba 15 hodin, scéna uvede během čtyř cyklů od 4. října do 1. listopadu. V tiskové zprávě to oznámila umělcova mediální zástupkyně Kateřina Motlová.

Reklama
„Turek má kauzy, Macinka má kauzy – ti lidi už jsou tím unavení. Nefunguje to,“ říká Jan Grolich
„Turek má kauzy, Macinka má kauzy – ti lidi už jsou tím unavení. Nefunguje to,“ říká Jan Grolich
„Turek má kauzy, Macinka má kauzy – ti lidi už jsou tím unavení. Nefunguje to,“ říká Jan Grolich

Šéf lidovců přiznal, že strašení Babišem nefunguje. Promluvil i o „nejhorší“ písni

Označovat soupeře za podvodníky už na voliče přestává fungovat, míní předseda KDU-ČSL Jan Grolich. Lidovci podle něj chtějí místo tématu „Antibabiš“ mluvit i jazykem lidí, kteří současnou vládu volili, ale jsou z jejího počínání zklamaní. V rozhovoru pro Spotlight serveru Aktuálně.cz Grolich popsal zákulisí opozičního návrhu na vyslovení nedůvěry vládě i budoucnost spolupráce nevládních stran.

Reklama
Reklama
Reklama