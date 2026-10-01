Rock for People odtajnil druhého headlinera, přijede americká skupina Faith No More

Na festival Rock for People, který se uskuteční 2. až 5. června příštího roku v Parku 360 v Hradci Králové, opět přijede americká skupina Faith No More. Formace v čele se zpěvákem Mikem Pattonem, která se na hudební scénu vrací po více než deseti letech, tak doplnila již dříve oznámené interprety v čele s pop-punkovou kapelou blink-182.
„Přivézt Faith No More jako druhého headlinera vedle již potvrzených blink-182 je pro nás obrovskou událostí. Je to kapela, která zásadně ovlivnila moderní rock i metal a zároveň s nimi má Rock for People dlouhou historii," uvedl ředitel Rock for People Luděk Motyčka.
Americká skupina Faith No More na festivalu vystoupila v roce 2015. Tři roky předtím její koncert na Rock for People znemožnila silná bouře, která pořadatelům způsobila také finanční potíže.
Živá vystoupení Faith No More považují hudební odborníci za jedinečná. Mike Patton vládne jedním z nejvšestrannějších hlasů a kapela ve své hudbě snoubí tvrdé metalové riffy s funkem, soulem i kabaretem.
Mezi nově oznámenými interprety nechybí ani další výrazná jména světové rockové a metalové scény. Do Hradce přijedou britské metalcorové hvězdy Architects, kanadská punk-rocková formace Billy Talent či představitelé amerického metalcoru Killswitch Engage.
Žánrová pestrost
Chybět nebudou ani vizuálně a hudebně uhrančiví Motionless In White nebo pionýři grindcoru Napalm Death.
Vedle hlavních hvězd organizátoři nabízejí kapely, které potěší jak příznivce tvrdých riffů, tak milovníky chytlavých melodií a nových hudebních trendů. Na festival míří Neck Deep, Sleeping with Sirens, Static-X, Wage War či From Ashes To New. O žánrovou pestrost se postarají Beach Bunny, Fat Dog nebo Blue Medusa.
Loni festival Rock for People oslavil jubilejních 30 let programem v čele s Linkin Park, Slipknot, Guns N' Roses, Sex Pistols, Avenged Sevenfold a poprvé jako pětidenní festival. Dorazilo rekordních 50 tisíc návštěvníků.
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