Rock for People odstartoval říznými riffy americké kapely Megadeth

V hradeckém Parku 360 ve středu 10. června začal 31. ročník festivalu Rock for People. Hlasitou produkci v odpoledním programu nabídla americká skupina Megadeth. Jedna ze zásadních metalových kapel sklidila aplaus i od fanoušků, kteří v době jejího vzniku v roce 1983 ještě nebyli na světě. Hlavní hvězdou úvodního dne byla večer anglická virtuální kapela Gorillaz. Festival se koná do neděle.
Megadeth v čele se svým zakladatelem Davem Mustainem svůj set zahájila skladbou Tipping Point ze svého letošního eponymního alba. Z něho ještě nabídla písně I Don't Care a Let There Be Shred. Kapela, která je spolu s Metallicou, Slayer a Anthrax považována za "velkou čtyřku amerického thrash metalu", nejvíce písní zahrála ze svého komerčně nejúspěšnějšího alba Countdown to Extinction z roku 1992.
Řízné riffy, bohaté rytmy a rychlá sóla, která se valila z bariéry zvukových beden, sledovaly pod pódiem tisíce diváků. Většině nevadil déšť ani místy se vytvářející bláto. Pořadatelé již před několika dny oznámili, že festival je téměř vyprodán. Očekávají návštěvu 50 000 lidí.
Večer pak vystoupila kapela Gorillaz, založená v roce 1998 Damonem Albarnem ze skupiny Blur a Jamiem Hewlettem, grafikem komiksové knihy Tank Girl. Gorillaz byly první z pětice zahraničních hvězd festivalu. Ve čtvrtek vystoupí Limp Bizkit, v pátek Bring Me The Horizon, v sobotu americká zpěvačka Halsey, vlastním jménem Ashley Frangipaneová, a na závěr festivalu Iron Maiden.
Vedle hudby na návštěvníky festivalu čekají debaty, stand-up comedy, projekce či performance. Prohlédnout si také mohou panely seznamující s historií Rock for People, který začínal jako regionální akce v Českém Brodě. Více informací k programu se nachází na stránkách festivalu.
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