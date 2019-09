Zemřel rocker s českými předky Ric Ocasek. Zpěvák The Cars žil s modelkou Pořízkovou

Ve věku 75 let včera zemřel americký rockový hudebník a producent Ric Ocasek. Zpěvák a druhý kytarista slavné novovlnné kapely The Cars, jinak také manžel první topmodelky českého původu Pavlíny Pořízkové, byl nalezen mrtev ve svém bytě na newyorském Manhattanu.

Narodil se roku 1944 jako Richard Theodore Otcasek v marylandském Baltimoru, měl české předky. Na hudební scéně byl aktivní téměř 50 let. Začínal poté, co se přestěhoval do Clevelandu a podle svých slov se vzdálil rodičům, s nimiž si příliš nerozuměl. "V Clevelandu jsem chodil na střední. Roku 1967 jsem tady slyšel kapelu Velvet Underground s Nico. A v Clevelandu jsem také vůbec poprvé hrál před lidmi. Snažil jsem se najít místo, kde mě nikdo neznal," vzpomínal Ocasek při uvedení do Rokenrolové síně slávy.

Hudbě se naplno začal věnovat počátkem 70. let minulého století, působil například v bostonské skupině Milkwood, která se inspirovala tehdy úspěšnými Crosby, Stills & Nash. Úspěch ale Ric Ocasek zažil až s kapelou The Cars, kterou založil v roce 1976 s bubeníkem Davem Robinsonem, klávesistou Gregem Hawkesem, kytaristou Elliotem Eastonem a basistou Benjaminem Orrem, kamarádem ze střední školy v Clevelandu.

Debutové album s hity Just What I Needed, My Best Friend's Girl nebo Good Times Roll vydali The Cars v roce 1978 na značce Elektra Records. Dostalo se na osmnáctou příčku albového žebříčku Billboard. První hit v Top 20 měli The Cars následujícího roku s písní Let's Go, v 80. letech slavili úspěch se songy Shake It Up nebo Drive. Většina byla okamžitě rozpoznatelná díky Ocaskově jedinečnému hlasu, byť v kapele nezpíval sám.

The Cars se rozpadli roku 1988 a nakrátko se znovu dali dohromady před devíti lety, už však bez basisty Orra, který na přelomu tisíciletí zemřel na rakovinu. V roce 2010 kapela vydala své poslední album Move Like This, vloni byla uvedena do Rokenrolové síně slávy.

Ani po definitivním rozpadu The Cars však Ocasek neodešel do důchodu. Byl vyhledávaným studiovým hudebníkem, pracoval jako producent s kapelami Suicide, Weezer či Bad Religion nebo s Iggym Popem, natáčel sólové desky, vydal básnickou sbírku a věnoval se výtvarnému umění.

Opakovaně však hovořil o nechuti znovu vyrazit na turné a hrát naživo.

S prostějovskou rodačkou Pavlínou Pořízkovou, která účinkovala ve videoklipu k hitu The Cars zvaném Drive, se Ric Ocasek oženil v srpnu 1989, mají syny Jonathana a Olivera.

Pořízková účinkovala v klipu The Cars k písni Drive, kterou zpíval Benjamin Orr. | Video: Elektra Records

Do Česka společně Ocasek s Pořízkovou přijeli po pádu komunistického režimu, v roce 1990 krátce přebývali v Prostějově.

Přestože mezi sebou měli věkový rozestup šestnácti let, dlouho tvořili jeden z nejstabilnějších párů showbyznysu. Loni v květnu topmodelka oznámila, že se po 28 letech spolu rozešli.

"Hrozně smutné. Byl to skvělý autor, zpěvák, hudebník i producent," napsal o Ocaskovi na Twitteru rocker Peter Frampton.

"Mrzí mě zpráva o Ocaskově úmrtí. Miloval jsem hudbu, kterou natočil s kapelou Suicide," dodal britský zpěvák Billy Idol.

Další ohlasy na sociálních sítích přidali kanadský rocker Bryan Adams nebo kapela Weezer.

RIP Ric Ocasek. Great songwriter and singer for the Cars #RIPRicOcasek — Bryan Adams (@bryanadams) September 16, 2019

Sorry 2 hear about #ricocasek RIP loved his work with the band #Suicide — Billy Idol (@BillyIdol) September 16, 2019