Prahou bude znít cizokrajná hudba. Festival Respect se přesouvá do Holešovic

Poprvé v areálu volnočasového centra pražských Holešovic se tento víkend uskuteční nejznámější česká přehlídka etnické hudby Respect.

Začala v 90. letech minulého století za éry Václava Havla na Pražském hradě, později se konala na ostrově Štvanice či naposledy na Výstavišti. Odtamtud pořadatele letos vyhnalo paralelně probíhající Pražské Quadriennale.

Program v sobotu odpoledne odstartuje vystoupení průkopnického indického kytaristy Debashishe Bhattacharyi, který vloni intimním energickým vystoupením oslnil diváky Colours of Ostrava.

Hvězdami prvního dne Respectu pak budou bubeník a praotec žánru afrobeat Tony Allen, který byl členem skupiny vlivného hudebníka Fely Kutiho i spoluhráčem Gingera Bakera z anglické skupiny Cream, nebo guinejský zpěvák a hudebník Mory Kanté. Ten zpopularizoval jedenadvacetistrunný nástroj kora, zvukem podobný harfě.

Mory Kanté, jenž kdysi v africké skupině Rail Band vystřídal populárního zpěváka Salifa Keitu, v 80. letech minulého století po přesunu do Paříže uhranul hitem Yéké Yéké. "Kanteho skladba byla první africkou nahrávkou, které se prodalo více než milion kusů, v acid-housovém aranžmá se později Yéké Yéké stalo největším dance-floorovým hitem afrického původu," uvádějí pořadatelé festivalu.

Ten bude v neděli pokračovat opět od odpoledních hodin. Velkou hvězdou bude mistr pákistánského transovního zpěvu qawwali Faiz Ali Faiz, který se této pěvecké technice věnuje od dětství a navazuje na dlouhou rodovou tradici.

Faiz Ali Faiz je mistrem pákistánského transovního zpěvu qawwali. | Video: Rachot Production

Dalším významným účinkujícím se stane etiopský vibrafonista a skladatel Mulatu Astatke. Toho v západním světě proslavilo, když jeho hudbu použil režisér Jim Jarmusch do filmu Zlomené květiny.

"Měl jsem koncert v newyorském klubu a ozvala se mi Jarmuschova sekretářka, že by chtěli přijít a seznámit se," vzpomínal Astatke před lety v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

"Nevěděl jsem, kdo je Jarmusch. Čekal jsem, že podepíšu pár desek a už ho nikdy neuvidím. Ale nakonec jsem ho i s lidmi ze štábu vzal do hotelu, dlouho jsme si povídali a Jarmusch říkal, jak mu trvalo pět let, než pro film našel tu odpovídající hudbu," dodal Astatke. Toho zvlášť potěšilo, že Jarmusch ve snímku ze souseda postavy, kterou hrál Bill Murray, udělal Etiopana, aby zařazení Astatkeho hudby mělo opodstatnění.

Mulatu Astatke byl ale úspěšný už předtím. Jako vůbec první africký student byl přijat na americkou Berklee College of Music, kde vystudoval hru na vibrafon a perkuse, a svá první alba natočil koncem 60. let minulého století v New Yorku.

V následující dekádě pak Astatke přišel s konceptem ethiojazzu, do důsledků promyšlené fúze stylů, v rodné Etiopii na turné doprovázel třeba Američana Dukea Ellingtona.

Skladba Yegelle Tezeta v podání Mulatua Astatkeho a kapely Heliocentrics. | Video: Respect Festival

Festival Respect oba dny potrvá do večerních hodin. Gospel z amerického města Como, nacházejícího se jižně od Memphisu, na festivalu představí skupina Como Mamas.

Vokální vystoupení předvede skupina San Salvador pocházející z jihofrancouzské Okcitánie a romskou tradiční hudbu uvede Nea Vasile & Taraful de la Marsa z Rumunska. Její dvaaosmdesátiletý zpěvák a příležitostný hráč na cimbál Nea Vasile Dinu je posledním žijícím mistrem žánru, jenž navazuje na mizející tradice 19. a 20. století.

"Do Prahy přijíždí s autentickou, čistě akustickou, a přitom maximálně energickou sestavou, kterou tvoří housle, akordeony, malý i velký cimbál a kontrabas," doplňují pořadatelé.

Kromě hudby návštěvníky čeká dětský program, interaktivní instalace, stánky s exotickými jídly, prodej hudebních nosičů a literatury nebo stánky neziskových organizací.

Festival Respect se v Praze koná od roku 1998, k vrcholům jeho raných ročníků patřila vystoupení zbojníků Taraf de Haidouks nebo Francouze Manu Chaa na louce za Jízdárnou Pražského hradu. Když roku 2003 prezidenta Václava Havla vystřídal Václav Klaus, organizátory z hradního areálu vykázal.

Respect se poté roky úspěšně konal na zadním cípu ostrova Štvanice, na břevnovské Ladronce či naposledy na Výstavišti. Jeho pořadatelé také začali průběžně zvát cizokrajné interprety do Prahy i mimo festivalový termín, nejčastěji do pražského Paláce Akropolis v rámci dodnes existujícího koncertního cyklu Respect Plus.

Ten letos 7. července v Akropoli uvede jazzového saxofonistu Kamasiho Washingtona, 15. července izraelskou raperku Victorii Hannu nebo 27. září trumpetistu Erika Truffaze.